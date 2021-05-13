Государственный праздник в ряде стран, посвященный победе над нацистской Германией во Второй мировой войне.

День Победы 9 Мая - широко отмечаемый в некоторых странах бывшего СССР государственный праздник. Празднования, согласно официальному определению, посвящены победе Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 года - так в истории России называется период Второй мировой войны с момента нападения Германии на СССР. В Украине праздник 9 Мая с 2015 года называется Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Германии 8 мая отмечается как День освобождения от национал-социализма, но этот праздник не является государственным. 26 июля 2017 года парламент Израиля утвердил закон о 9 мая, и этот день стал официальным праздником победы над нацистами во Второй мировой войне.