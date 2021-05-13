Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

День Победы 9 Мая

Государственный праздник в ряде стран, посвященный победе над нацистской Германией во Второй мировой войне.

День Победы 9 Мая - широко отмечаемый в некоторых странах бывшего СССР государственный праздник. Празднования, согласно официальному определению, посвящены победе Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 года - так в истории России называется период Второй мировой войны с момента нападения Германии на СССР. В Украине праздник 9 Мая с 2015 года называется Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Германии 8 мая отмечается как День освобождения от национал-социализма, но этот праздник не является государственным. 26 июля 2017 года парламент Израиля утвердил закон о 9 мая, и этот день стал официальным праздником победы над нацистами во Второй мировой войне.

Beide sind aus unserem EG-Doku rausgeschnitten. Also, Eigendreh. Kalter Krieg: Moskau, Roter Platz, 9 Mai Kalter Krieg1: NATO-Panzern überquert die Brücke in Bayern Richtung Osten.

Правда о Второй мировой войне. Что говорят эксперты из ФРГ, РФ и Беларуси 13.05.2021

Как сохранить память о войне и сделать так, чтобы историческая правда не стала яблоком раздора? DW выслушала мнения историков из ФРГ и РФ и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.
Weißrussland Brest / 76 Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Die Bilder hat DW-Korrespondent in Weißrussland Ales Petrowitsch in Brest am 09.05.21 gemacht. Wir haben alle Rechte.

9 мая в Брестской крепости: многотысячный митинг на фоне коронавируса 09.05.2021

На программу торжеств в Бресте по случаю Дня Победы повлияла не только пандемия, но и тот факт, что в эти майские выходные в Беларуси отмечают другой государственный праздник.
Coronavirus - Fri Apr 9, 2021. Vials of the Oxford/AstraZeneca coronavirus vaccine at Copes Pharmacy and Travel Clinic in Streatham, south London. Picture date: Friday April 9, 2021. See PA story HEALTH Coronavirus. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:59080993

Коронавирус: ЕС не будет обновлять контракт с AstraZeneca 09.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 158 млн человек в мире. Почти 3,3 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями воскресенья, 9 мая.
Leningr. Front/ Sowjetsoldat im Kampf. 2. Weltkrieg / Sowjetunion 1941-45: Am 27. August 1942 kommt es an der Leningrader Front zu einer Offensive der Roten Armee gegen die deutsche 18. Armee. - Ein Sowjetsoldat in Kampfposition stellt ein Geschuetz auf.- Foto (Loskutow), 1942. |

Красная армия во Второй мировой: какую роль ей отводят немецкие историки? 08.05.2021

В интервью DW немецкие историки рассуждают о сильных и слабых сторонах вооруженных сил СССР, о главных успехах и поражениях, о мифах, маршалах и рядовых героях.
Bildbeschreibung: Memorial in Trostenez - Vernichtungslager in Weißrussland während des Zweiten Welt Krieges. Bilder und Geschichte von den Opfern in Trostenez.

Рассказать о войне. Как в Минске создают культуру памяти 08.05.2021

Пандемия повлияла на реализацию проектов, посвященных Второй мировой войне. Историки ищут новые формы для культуры памяти. Одну из них предлагает историческая мастерская в Минске.
Hans Scholl *1918-1943+ Medizinstudent, D Mitglied der Widerstandsgruppe 'Weiße Rose' - v. l.: Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst am Münchener Verladebahnhof. Das Foto entstand unmittelbar vor dem Abtransport der Studentenkompanie an die Ostfront. - 22.07.1942

Студенты против нацистского режима: Софи Шолль и "Белая роза" 07.05.2021

9 мая исполняется 100 лет со дня рождения Софи Шолль - героини немецкого Сопротивления, казненной нацистами.
Schlacht um Berlin/Gefallene / Foto 2. Weltkrieg / Eroberung von Berlin durch die Rote Armee 16.4.-2.5.1945: Strassenkaempfe, ab 21.4. in den Aussen- bezirken, ab 29.4. im Zentrum. - Ausbruchsversuch der SS-Division Nordland: Gefallene in der Chaussee- strasse (Wedding).- Foto, April 1945. |

Последние дни гитлеровской Германии глазами немцев 07.05.2021

Что делали, думали, чего боялись и ожидали немцы в начале мая 1945 года? Вот свидетельства очевидцев.
21.4.2021, Berlin, Deutschland, General view during a debate about the Infection Protection Act in the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany April 21, 2021. REUTERS/Axel Schmidt

Бундестаг ФРГ одобрил привилегии для привитых и переболевших ковидом 06.05.2021

Новые правила для жителей Германии, получивших прививку от COVID-19 или переболевших им, теперь ждут одобрения бундесратом, после чего могут вступить в силу уже 9 мая.

Москвичи о параде Победы во время пандемии коронавируса (24.06.2020) 24.06.2020

В Москве состоялся парад Победы. Он должен был пройти 9 мая, но был перенесен из-за пандемии. Несмотря на высокий риск распространения COVID-19 и запрет на проведение массовых мероприятий, парад все же состоялся. Как отнеслись к его проведению москвичи?
Quelle: http://www.volksbund.de/presse/pressefotos.html Symbolkreuz auf der deutschen Kiregsgräberstätte in Apscheronsk am westlichen Rand des Kaukasus/Russland (Ansicht vergrößern) Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Foto: Uwe Zucchi Abdruck honorarfrei Belegexemplar erbeten

"Почтил память": калининградца заподозрили в искажении истории войны 16.05.2020

Гражданский активист из Калининградской области 9 мая возложил цветы на могилах советских и немецких солдат. Позже им заинтересовался СК РФ. DW - об этой истории и реакциях на нее.
9. Mai Treptower Park Berlin, Berliner Russen feiern den „Tag des Sieges“ am sowjetischen Ehrenmal. Copyright: Dmitry Vachedin

Как в Трептов-парке встречали 9 мая 09.05.2020

9 мая к "Воину-освободителю" в берлинском Трептов-парке вновь пришли тысячи людей. Несмотря на запрет на массовые мероприятия в условиях пандемии, власти не стали перекрывать вход на мемориал, сообщает корреспондент DW.
Weißrussland Brest: Siegestag Gedenkstätte Brester Festung DW, Ales Petrowitsch, 9. Mai 2020

Брестская крепость празднует День Победы в условиях пандемии 09.05.2020

Впервые за многие годы торжества 9 мая в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" были сведены до минимума. Всему причиной – неблагополучная эпидемиологическая ситуация.
Bamberg, Deutschland 17. Maerz 2020: Symbolbilder - Coronavirus - 17.03.2020 Coronavius / Corona / Welt / Erde / Weltkugel / Haende/ Menschen / WHO, Pandemie, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / | Verwendung weltweit

Хроника пандемии: В мире - более 4 млн зараженных коронавирусом 09.05.2020

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован у 4 млн человек, скончались свыше 277 тысяч. Выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за событиями 9 мая.
Bildnummer: 54023443 Datum: 24.06.1945 Copyright: imago/ITAR-TASS Moscow. Participants of the Victory Parade hold captured German banner. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Politik Zweiter 2. Weltkrieg UdSSR RUS Moskau Parade Sieg Siegesparade kbneg sw xng 1945 quer o0 Roter Platz, Militärparade, Militär, Staat, Fahne, Nationalfahne, Soldat Bildnummer 54023443 Date 24 06 1945 Copyright Imago ITAR TASS Moscow Participants of The Victory Parade Hold captured German Banner PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY politics Second 2 World War II USSR RUS Moscow Parade Victory Victory parade Kbneg black and white xng 1945 horizontal o0 Red square Military Parade Military State Flag National flag Soldier

Освобождение или захват: немецкие историки о событиях мая 1945 года 09.05.2020

Как немцы восприняли конец войны? Знают ли новые поколения о преступлениях нацистской Германии? Ответы немецких историков - эксклюзивно для DW.
Ruinen in Dresden / Foto Mai 1945 2. Weltkrieg/ Alliierte Luftoffensive gegen d. Reichsgebiet/ Bombardierung der Stadt Dresden am 14./15. Februar 1945. Nach dem Angriff liegen 20 Qua- dratkilometer der Stadt in Schutt und Asche. - Ruinen in der zerstoerten Dresdener Innenstadt. - Foto, Mai 1945. |

Виктор Ерофеев: Немцы - побежденные или освобожденные? 08.05.2020

С неожиданной стороны взглянул на победу антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и на трансформацию немецкого сознания писатель Виктор Ерофеев.
Mai 1945. *** 5-B1-D1-1945-2-C (442850) Brandenb.Tor,Ansicht Kriegszerstörungen Berlin-Mitte, Brandenburger Tor (1788-91 erbaut von C.G.Langhans). - Ansicht der Zerstörungen bei Kriegs- ende. - Foto, Mai 1945. Digitale Kolorierung. E: Brandenburg Gate / Photo / May 1945 Berlin (Germany), Brandenburg Gate (built 1788-91 by C. G. Langhans). - View of the destruction caused during the war. - Photo, May 1945. Digital colouring.

Немецкие политики и 8 мая: преодоление и осмысление прошлого (фотогалерея) 08.05.2020

Преодоление и осмысление прошлого после Второй мировой войны - в словах и жестах немецких политиков: от первого президента до действующего канцлера.
Показать еще