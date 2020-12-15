 День, которого так ждали | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

День, которого так ждали

К этому юбилею долго готовились. Из-за пандемии многие торжества отменили. Но 16 декабря исполняется 250 лет со дня его рождения. Если вы еще не догадались о ком речь, обязательно читаем.

Памятник Бетховену в Бонне

Концерты, встречи, торжества с многочисленной аудиторией, - все это было запланировано по случаю 250-летия немецкого композитора Людвига ван Бетхована (Ludwig van Beethoven). Пандемия коронавируса перевела большой праздник в онлайн-формат, но юбилей никто, конечно, не отменял! Итак, что же все- таки состоится.

Личные вещи и семейные тайны композитора

Знакомство с Бетховеном! Как выглядел один день из жизни великого немецкого композитора? Подъем - в шесть часов утра, и сразу - за работу! Прогулка на свежем воздухе - в девять. Надо сказать, что утренние часы Бетховен проводил за письменным столом, сочиняя музыку и ведя деловую переписку. Обед - в полдень. Это время композитор любил проводить в окружении друзей и знакомых. Во второй половине дня он совершал прогулку, а вечером любил бывать на концерте или другом светском мероприятии. Бетховен отличался удивительной самоорганизацией.

Подробнее о буднях немецкого композитора и не только предлагает узнать интерактивный проект Дома-музея Бетховена в Бонне, который был разработан с Google Arts & Culture и еще 17 международными партнерами. Получилось увлекательно: от прогулки по дому, в котором, предположительно, 16 декабря 1770 года родился Людвиг, до очень любопытных историй (всего их 25), посвященных самым разным аспектам жизни и творчества этого гения. Например, почему Бетховена так любят в Японии, какие трагедии омрачали его личную жизнь, кто был для него опорой. Совершить бесплатную онлайн-экскурсию, выбрав заинтересовавшую вас тему, можно здесь.

Дом-музей Бетховена в Бонне

Дом-музей Бетховена в Бонне

Этот формат идеально подходит тем, кто хочет узнать Бетховена больше как гражданина своей эпохи. Интересные исторические факты дополняет визуальный ряд в 3D-формате. Даже если дом-музей в Бонне сейчас временно закрыт из-за локдауна, ничто не мешает вам отправиться в увлекательное онлайн-путешествие.

Ночь с Бетховеном

Несмотря на то, что все концерты были отменены, без торжества юбилей, конечно, не обойдется. Главное событие празднования юбилея - это BeethovenNacht, то есть ночь (около восьми часов) насыщенной программы на музыкальной онлайн-платформеMagenta TV   или на тематическом сайте - главном портале, посвященном 250-летию, - www.bthvn2020.de. Вас ожидает встреча с известными британцами немецкого происхождения: скрипач-виртуоз Дэниэл Хоуп и композитор Макс Рихтер порадуют публику. Среди гостей онлайн-концерта - лауреат международных конкурсов Ольга Пащенко. Впервые будет исполнено произведение джазового трубача и музыкального продюсера Куинси Джонса под названием "Ода к радости" ("Ode to Joy"). Кроме того, музыканты боннского Бетховенского оркестра (Beethoven Orchester Bonn) исполнят произведения великого немецкого композитора, которые он написал на разных этапах жизни.

Одно из самыхе популярных произведений

Ну какой юбилей Бетховена без "Пятой симфонии". Ее исполнит оркестр "Западно-восточный диван" (West-Eastern Divan Orchestra) под управлением легендарного дирижера Даниэля Баренбойма (Daniel Barenboim). Он также сыграет "Третий фортепианный концерт". Гала-концерт можно посмотреть 17 декабря 2020 года (день крещения Бетховена). Именно этой знаменательной датой должен был завершиться юбилейный год, но из-за пандемии коронавируса и в связи с невозможностью проведения большинства мероприятий с участием зрителей, концерт пройдет в онлайн-формате. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайтах WDR.de, bthvn2020.de и Deutsche Welle.

Немецкий художник-концептуалист Оттмар Хёрль создал к юбилею скульптуры улыбающегося Бетховена

Немецкий художник-концептуалист Оттмар Хёрль создал к юбилею скульптуры улыбающегося Бетховена

Днем пройдет экуменическая служба в честь 250-летия Бетховена в церкви святого Ремигия в Бонне, где 17 декабря 1770 года крестили младенца Людвига. Трансляцию можно увидеть здесь.

Не забудь поздравить

И еще одна акция, которая уже привлекла широкое внимание поклонников творчества немецкого композитора. Бетховен в течение всего юбилейного года принимал поздравления по случаю своего юбилея. #HappyBirthdayLudwig собрал слова благодарности из самых разных стран мира - Австрии, Великобритании, Италии, США, Германии. Но нет ни одной записи из России, Украины или Беларуси. Торопитесь, сегодня в день юбилея, который так ждали не только в Бонне, вы еще можете оставить свое послание в онлайн-книге пожеланий. Все-таки 250 - круглая дата.

И напоследок

Пандемия коронавируса нарушила планы многих. Организаторы юбилейного года Бетховена решили не расстраиваться и перенести его еще на 250... дней. Предполагается, что он продлится до сентября 2021 года.

Смотрите также:

  • Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

    Строго придерживаться определенного режима дня было одним из главных правил немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена (Ludwig von Beethoven). Так, ежедневно после обеда он в любую погоду отправлялся на прогулку, причем всегда брал с собой лист бумаги и карандаш. Пребывание на свежем воздухе давало возможность лучше концентрироваться и еще более продуктивно работать.

  • Уильям Фолкнер (1897-1962)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Уильям Фолкнер (1897-1962)

    Для продуктивной работы распорядок дня очень важен. Очередное свидетельство тому - книга американского журналиста и писателя Мейсона Карри "Режим гения: Распорядок дня великих людей". В ней описаны особенности образа жизни людей, зачисленных историей в разряд гениев. Американский писатель и нобелевский лауреат Уильям Фолкнер, например, во время работы никого не пускал в свой кабинет.

  • Марк Твен (1835-1910)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Марк Твен (1835-1910)

    Американский писатель, журналист и общественный деятель Марк Твен тоже не позволял никому тревожить его во время работы, иначе он просто не мог сконцентрироваться. Он строго-настрого запрещал даже членам семьи не только переступать порог своего кабинета, но и приближаться к нему. В случае если Твен был по какой-то причине срочно нужен, домашним следовало трубить в горн.

  • Зигмунд Фрейд (1856-1939)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Зигмунд Фрейд (1856-1939)

    Австрийский психолог, психиатр, невролог, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) придумал рецепт, позволявший ему сосредотачивать внимание исключительно на работе и не отвлекаться по мелочам. Секрет был прост: каждое утро жене Фрейда, Марте (Martha Freud), следовало подбирать для супруга костюм и аксессуары, вплоть до носовых платков, и даже выдавливать пасту на его зубную щетку.

  • Сёрен Кьеркегор (1813-1855)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Серен Кьеркегор (1813-1855)

    Датский философ, теолог и писатель Серен Кьеркегор начинал свой день с того, что садился за письменный стол, а в полдень отправлялся на длительную прогулку. На свежем воздухе ему лучше думалось. Чтобы не забыть осенившие его мысли, сразу же по возвращении домой Кьеркегор, даже не снимая плаща и шляпы и не отложив в сторону зонтик, бросался записывать свои оригинальные идеи.

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)

    Австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart) всегда вставал не позднее шести часов утра. Его день был заполнен до предела: сочинение музыки, уроки детям богатых горожан, концерты, общественная деятельность. Ложиться спать приходилось очень поздно. Но иной жизни Моцарт себе не представлял.

  • Эрнест Хемингуэй (1899-1961)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Эрнест Хемингуэй (1899-1961)

    Американский писатель, журналист, нобелевский лауреат Эрнест Хемингуэй каждый день поднимался с постели с рассветом и тут же принимался за работу. По утрам, когда воздух был особенно чист и прохладен и никто не беспокоил, ему писалось лучше всего. Хемингуэй придумал таблицу, в которую в конце дня вносил количество написанных за прошедший день слов - "чтобы самого себя не обманывать".

  • Густав Малер (1860-1911)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Густав Малер (1860-1911)

    Австрийский композитор и дирижер Густав Малер (Gustav Mahler) просыпался с первыми петухами, на скорую руку завтракал и брался за творчество. Он не выносил, когда его что-либо отвлекало от работы. И супруга Малера, до замужества сама сочинявшая музыку, не осмеливалась садиться за фортепиано, а еще она предлагала соседям билеты в оперу, если они будут держать своих собак взаперти.

  • Энди Уорхол (1928-1987)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Энди Уорхол (1928-1987)

    Художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель, кинорежиссер - в одном лице. Американец Энди Уорхол отличался удивительной работоспособностью. Каждое утро он начинал с того, что звонил своему другу и соавтору Пэт Хэкет и сообщал о сделанном за прошедшие сутки. "Устный дневник" отнимал порой два часа. Пэт записывала сказанное, а потом распечатывала текст на пишущей машинке.

  • Пабло Пикассо (1881-1973)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Пабло Пикассо (1881-1973)

    Испанский художник, скульптор, график и дизайнер Пабло Пикассо поздно ложился спать и поздно вставал. За работу принимался после обеда, а заканчивал трудиться затемно. В студию, где он творил, без разрешения нельзя было входить никому. От бытовых проблем Пикасо предпочитал отгораживаться. В пищу потреблял только овощи, рыбу, рис и виноград, а пил лишь минеральную воду.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

10 вещей, которые вы обязаны знать о Бетховене

К 250-летию Бетховена в Германии подготовились основательно. С 16 декабря 2019 года по 17 декабря 2020 года по всей стране пройдут выставки и концерты. Мы начнем с "бетховенского ликбеза".  

Как застольная песня стала гимном Европы

Граждане ЕС выбирают новый Европарламент. А мы решили разобраться в том, кому принадлежит авторство гимна Европы.  

Четыре Элизы и Тереза: кому посвятил Бетховен свой шедевр?

О том, кому посвящена самая знаменитая миниатюра Бетховена, какой именно Элизе, спорят до сих пор, - в частности, о том, существовала ли вообще эта Элиза.  

Почему Бетховен круче Греты

В шестой симфонии великий немецкий композитор выразил свое отношение к природе. Теперь "Пасторальная" стала отправной точкой для глобального проекта в защиту экологии.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пианино для всех  

Поющая пила покоряет публику  

Пять мировых хитов из Германии (07.11.17)  

Также по теме

Kombo Minona von Stackelberg und Ludwig van Beethoven

У Бетховена была дочь. Так ли это? 15.12.2020

В юбилейный для Бетховена год интерес к его личной жизни - особенно высокий. И одна из тайн, которая многим не дает покоя, - это рождение ребенка. Была ли у композитора внебрачная дочь?

Russland Jekaterinburg | Beethovenfest Jekaterinburg

Почему Бетховенский фестиваль проходит на Урале 24.11.2020

На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались. Но шанс попасть на Бетховенский фестиваль сейчас есть на Урале.

Deutschland Beethovenhalle Bonn, 2020, Beethovenfest

Позор имени Бетховена 15.09.2020

В Бонне, родном городе Бетховена, к 250-летию композитора не успели отремонтировать концертный зал его имени. Театральный коллектив Rimini Protokoll разбирался в причинах долгостроя и в истории знаменитого зала.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

День, которого так ждали

Памятник Бетховену в Бонне

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW