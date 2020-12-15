День, которого так ждали

Концерты, встречи, торжества с многочисленной аудиторией, - все это было запланировано по случаю 250-летия немецкого композитора Людвига ван Бетхована (Ludwig van Beethoven). Пандемия коронавируса перевела большой праздник в онлайн-формат, но юбилей никто, конечно, не отменял! Итак, что же все- таки состоится.

Личные вещи и семейные тайны композитора

Знакомство с Бетховеном! Как выглядел один день из жизни великого немецкого композитора? Подъем - в шесть часов утра, и сразу - за работу! Прогулка на свежем воздухе - в девять. Надо сказать, что утренние часы Бетховен проводил за письменным столом, сочиняя музыку и ведя деловую переписку. Обед - в полдень. Это время композитор любил проводить в окружении друзей и знакомых. Во второй половине дня он совершал прогулку, а вечером любил бывать на концерте или другом светском мероприятии. Бетховен отличался удивительной самоорганизацией.

Подробнее о буднях немецкого композитора и не только предлагает узнать интерактивный проект Дома-музея Бетховена в Бонне, который был разработан с Google Arts & Culture и еще 17 международными партнерами. Получилось увлекательно: от прогулки по дому, в котором, предположительно, 16 декабря 1770 года родился Людвиг, до очень любопытных историй (всего их 25), посвященных самым разным аспектам жизни и творчества этого гения. Например, почему Бетховена так любят в Японии, какие трагедии омрачали его личную жизнь, кто был для него опорой. Совершить бесплатную онлайн-экскурсию, выбрав заинтересовавшую вас тему, можно здесь.

Дом-музей Бетховена в Бонне

Этот формат идеально подходит тем, кто хочет узнать Бетховена больше как гражданина своей эпохи. Интересные исторические факты дополняет визуальный ряд в 3D-формате. Даже если дом-музей в Бонне сейчас временно закрыт из-за локдауна, ничто не мешает вам отправиться в увлекательное онлайн-путешествие.

Ночь с Бетховеном

Несмотря на то, что все концерты были отменены, без торжества юбилей, конечно, не обойдется. Главное событие празднования юбилея - это BeethovenNacht, то есть ночь (около восьми часов) насыщенной программы на музыкальной онлайн-платформеMagenta TV или на тематическом сайте - главном портале, посвященном 250-летию, - www.bthvn2020.de. Вас ожидает встреча с известными британцами немецкого происхождения: скрипач-виртуоз Дэниэл Хоуп и композитор Макс Рихтер порадуют публику. Среди гостей онлайн-концерта - лауреат международных конкурсов Ольга Пащенко. Впервые будет исполнено произведение джазового трубача и музыкального продюсера Куинси Джонса под названием "Ода к радости" ("Ode to Joy"). Кроме того, музыканты боннского Бетховенского оркестра (Beethoven Orchester Bonn) исполнят произведения великого немецкого композитора, которые он написал на разных этапах жизни.

Одно из самыхе популярных произведений

Ну какой юбилей Бетховена без "Пятой симфонии". Ее исполнит оркестр "Западно-восточный диван" (West-Eastern Divan Orchestra) под управлением легендарного дирижера Даниэля Баренбойма (Daniel Barenboim). Он также сыграет "Третий фортепианный концерт". Гала-концерт можно посмотреть 17 декабря 2020 года (день крещения Бетховена). Именно этой знаменательной датой должен был завершиться юбилейный год, но из-за пандемии коронавируса и в связи с невозможностью проведения большинства мероприятий с участием зрителей, концерт пройдет в онлайн-формате. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайтах WDR.de, bthvn2020.de и Deutsche Welle.

Немецкий художник-концептуалист Оттмар Хёрль создал к юбилею скульптуры улыбающегося Бетховена

Днем пройдет экуменическая служба в честь 250-летия Бетховена в церкви святого Ремигия в Бонне, где 17 декабря 1770 года крестили младенца Людвига. Трансляцию можно увидеть здесь.

Не забудь поздравить

И еще одна акция, которая уже привлекла широкое внимание поклонников творчества немецкого композитора. Бетховен в течение всего юбилейного года принимал поздравления по случаю своего юбилея. #HappyBirthdayLudwig собрал слова благодарности из самых разных стран мира - Австрии, Великобритании, Италии, США, Германии. Но нет ни одной записи из России, Украины или Беларуси. Торопитесь, сегодня в день юбилея, который так ждали не только в Бонне, вы еще можете оставить свое послание в онлайн-книге пожеланий. Все-таки 250 - круглая дата.

И напоследок

Пандемия коронавируса нарушила планы многих. Организаторы юбилейного года Бетховена решили не расстраиваться и перенести его еще на 250... дней. Предполагается, что он продлится до сентября 2021 года.

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