День Конституции РФ: уместны ли поздравления?

12 декабря в России отмечают День Конституции. Основной закон страны переживает сейчас не лучшие времена, считает карикатурист Сергей Елкин.
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