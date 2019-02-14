День всех влюбленных: о святом Валентине и правильных подарках

День святого Валентина получил свое название еще в IV веке. Но и раньше, во времена Древнего Рима, 14-го февраля чествовали богиню Юнону, покровительницу семьи, брака и женщин. Мужчины в этот день дарили цветы женам. Наверное, отсюда и идет обычай дарить цветы в День святого Валентина. А в ночь на 15 февраля у римлян начинались луперкалии - празднества в честь бога Фавна.
Здесь уже совершенно не имело никакого значения, состоят люди в браке или нет. Девушки опускали кусочки пергамента со своими именами в вазу, откуда их потом по очереди вытаскивали юноши (как тянут жребий). На время луперкалиев девушка и юноша, который вытаскивал пергамент с ее именем из вазы, становились мужем и женой. А потом - уж как получится!
Три варианта одной легенды
В общем, у праздника влюбленных, который мы справляем сейчас, давние исторические корни. Но свое название он получил, как гласит легенда, благодаря христианскому мученику Валентину из города Терни (он находится в итальянской провинции Умбрия). Валентин, живший в III веке, был одним из первых христианских проповедников. Однажды он приехал в Рим, где избавил от горба сына известного оратора Катона. Под впечатлением этого не только семья Катона, но и некоторые другие жители города, включая сына префекта, приняли христианство. После чего префект приказал казнить Валентина. Казнили его как раз 14 февраля (не то в 209-м, не то в 270-м году).
Есть и другая легенда. Согласно ей, Валентину приказал отрубить голову даже не префект, а сам император Клавдий. Якобы император поручил своему советнику Астериусу провести с христианским проповедником воспитательную беседу, чтобы тот отказался от своей веры. Но все получилось наоборот: после того, как Валентин вернул зрение слепой дочери Астериуса, советник сам крестился. А дочь и Валентин к тому же полюбили друг друга, и накануне казни Валентин послал ей нежное прощальное письмо. Отсюда сегодняшний обычай посылать в День святого Валентина письма и поздравительные открытки с сердечками - так называемые "валентинки".
Существует еще и третий вариант исторической легенды. Якобы аскет Валентин женщинами совершенно не интересовался и любил не их, а исключительно бога, и, будучи епископом Терни, венчал влюбленных по христианскому обряду. Венчал тайно, так как римляне это запрещали. За веру (а не за любовь) Валентин и пострадал.
Не в деньгах счастье
Как бы там ни было, но мученика Валентина церковь канонизировала уже в IV веке. Впрочем, покровителем влюбленных он стал гораздо позже - в Средние века. А до тех пор считался "патроном" молодежи, путешественников, пчеловодов и больных эпилепсией. Так что все легенды о нем, в которых идет речь о любви, скорее всего, далеки от реальности. Но какое это имеет значение сегодня, когда имя святого Валентина прочно связано с любовью и влюбленными, а любовные послания, которых так много в этот день, чуть ли не во всем мире называют "валентинками"?
День святого Валентина многие считают порождением потребительского общества, коммерческой придумкой. Между тем, праздник влюбленных стали отмечать уже около 500 лет назад - в Англии и Шотландии. В "Гамлете" Шекспира, например, Офелия поет: "Завтра - День святого Валентина..." Сегодня британцы посылают каждый год более 15 миллионов "валентинок". Немцы и итальянцы предпочитают цветы - главным образом, розы. Бельгийцы чаще всего вручают шоколадки в виде сердечка. Во Франции дарят галстуки мужчинам, духи и украшения - женщинам.
Есть и более дешевые способы сделать вашей возлюбленной (или вашему возлюбленному) приятное. Свежие булочки в Германии покупают утром, к завтраку, чуть ли не в каждой семье. Ничего необыкновенного в этом нет. Но как-то одному из гамбургских булочников пришла в голову гениальная идея: он стал печь в День святого Валентина булочки в виде сердечка. Популярность их оказалась так велика, что примеру коллеги последовали тысячи немецких пекарей.
Чем порадовать любимого человека в день влюбленных? Этим вопросом задаются из года в год миллионы мужчин и женщин. Но американские исследователи пришли к выводу, что если будешь дарить подарок "по необходимости", лучше ничего не дарить. По их словам, необдуманные подарки свидетельствуют о невнимательности и не делают никого счастливым. Стоимость подарка здесь нет имеет значения.
Знатоки рекомендуют дарить такие подарки, которые отражали бы тесную связь и сплоченность влюбленных:, например, совместную поездку. Пережитые вдвоем приключения являются одной из основных составляющих счастливых любовных отношений.
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Кстати, на дамах традиционные кожаные штаны смотрятся тоже вполне эффектно, но если выбирать для них что-то из баварского гардероба, лучше купить в качестве подарка дирндль (Dirndl) - национальное баварскую женскую одежду. Шьют ее самых разных фасонов и расцветок - на любой кошелек. Особой популярностью дирндль пользуется во время пивного праздника Oktoberfest.
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Что привезти на память из Германии?
Садовый гном
По некоторым оценкам, Германию сейчас населяют 25 миллионов садовых гномов. Действительно, Gartenzwerg - частый обитатель бюргерских садов, дач и лужаек. Самые первые появились около замков в барочную эпоху в конце XVII века, а массовое их шествие началось в середине XIX столетия. Приобрести в качестве сувенира один из этих символов немецкого кича можно за 20 - 30 евро.
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Что привезти на память из Германии?
Щелкунчик
Декоративные щелкунчики (Nussknacker) из региона Рудных гор - традиционные спутники немецкого Рождества. Их начали мастерить в первой половине XIX века, а мировую славу они приобрели после публикации сказки Гофмана и постановки балета Чайковского. Стоят от 40 до 200 евро. Выбирать можно из королей, лесничих, гусаров, трубочистов... Всех вариантов не перечислишь, а на фото - музейные экспонаты.
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Что привезти на память из Германии?
Рождественские игрушки
Среди типично немецких сувениров нельзя не упомянуть также некоторые другие рождественские игрушки и украшения. Например, пирамиды-карусели (Weihnachtspyramide) или дымящих человечков с курительными свечами (Räuchermännchen) из тех же Рудных гор. Продаются они не только в этом регионе. Купить их можно на рождественских рынках по всей Германии.
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Что привезти на память из Германии?
Нечистая сила
Брокенские ведьмы (Brockenhexe) поджидают туристов в Гарце, например, в городе Вернигероде. Рядом находится та самая гора Брокен, на которой они, слетаясь со всей Германии, празднуют Вальпургиеву ночь, что подробно описал Иоганн Вольфганг фон Гете в трагедии "Фауст". Трио или дуэт здешних сувенирных ведьм обойдется в 10 - 20 евро.
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Что привезти на память из Германии?
Морской сувенир
В северных регионах Германии у вас есть шанс стать судовладельцем. Традиция строительства кораблей в бутылке (Buddelschiff) насчитывает здесь около трех столетий, а расцвет пришелся на вторую половину XIX века. Особо ценные модели хранятся в морских музеях. Сувенирные варианты продаются, например, в гамбургских туристических лавках по вполне приемлемым ценам: от 10 до 120 евро.
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Что привезти на память из Германии?
Машинки для больших и маленьких
Любителей машинок в Германии ожидают муки выбора, особенно в городах, считающихся центрами автомобилестроения - Штутгарте, Мюнхене, Вольфсбурге (Mercedes, Porsche, BMW, VW). В восточных федеральных землях хитом сувенирных продаж остаются модели гэдээровских "Трабантов" - такие же пластмассовые, как и оригиналы, прозванные некогда "пластиковыми бомбардировщиками". Стоят Mini-Trabi от 4 до 60 евро.
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Что привезти на память из Германии?
Автомобильная такса
Они начали завоевывать свои места под стеклами в 1970-е годы. Правда, Wackeldackel, милые таксы, долгие годы покачивавшие головой во время движения машины, в наши дни встречаются в них редко. Этот культовый аксессуар и символ конформизма - сувенир на любителя, но вполне забавный. К тому же сам Dackel - пес еще более немецкий, чем немецкая овчарка.
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Что привезти на память из Германии?
Немецкое качество
Кухонные ножи Made in Germany давно завоевали славу во всем мире, поэтому вполне подходят в качестве подарков из Германии. Главное, не забыть сдать их в багаж в аэропорту. Ведущие производители находятся в Золингене и других городах Рурской области. Там выпускают также столовые приборы и ножницы. Начиналось все с точильных мастерских, располагавшихся на здешних речках.
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Что привезти на память из Германии?
Немецкий фарфор
О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.
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Что привезти на память из Германии?
О-де-Колон
"Настоящая Кельнская вода" (Echt Kölnisch Wasser № 4711) - самый известный, хотя и не самый старый кельнский одеколон. Он продается повсюду в Германии. Другой, меньше сейчас известный, но самый первый Eau de Cologne фирмы Farina, которым пользовались Фридрих Великий, Наполеон и Николай I, гости Кельна могут купить в Парфюмерном музее недалеко от ратуши.
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Что привезти на память из Германии?
Очень мягкая игрушка
Начали с медведей - медведями и закончим. От берлинских сувениров - к легендарным мишкам немецкой фирмы Steiff. Продаются они по всему миру, но это, конечно, не означает, что их нельзя привезти в подарок из самой Германии. Фирменный музей можно посетить на родине этих медведей - в баден-вюртембергском городе Гинген-ан-дер-Бренц.
Автор: Максим Нелюбин