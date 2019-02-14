День всех влюбленных: о святом Валентине и правильных подарках

День святого Валентина получил свое название еще в IV веке. Но и раньше, во времена Древнего Рима, 14-го февраля чествовали богиню Юнону, покровительницу семьи, брака и женщин. Мужчины в этот день дарили цветы женам. Наверное, отсюда и идет обычай дарить цветы в День святого Валентина. А в ночь на 15 февраля у римлян начинались луперкалии - празднества в честь бога Фавна.

Здесь уже совершенно не имело никакого значения, состоят люди в браке или нет. Девушки опускали кусочки пергамента со своими именами в вазу, откуда их потом по очереди вытаскивали юноши (как тянут жребий). На время луперкалиев девушка и юноша, который вытаскивал пергамент с ее именем из вазы, становились мужем и женой. А потом - уж как получится!

Три варианта одной легенды

В общем, у праздника влюбленных, который мы справляем сейчас, давние исторические корни. Но свое название он получил, как гласит легенда, благодаря христианскому мученику Валентину из города Терни (он находится в итальянской провинции Умбрия). Валентин, живший в III веке, был одним из первых христианских проповедников. Однажды он приехал в Рим, где избавил от горба сына известного оратора Катона. Под впечатлением этого не только семья Катона, но и некоторые другие жители города, включая сына префекта, приняли христианство. После чего префект приказал казнить Валентина. Казнили его как раз 14 февраля (не то в 209-м, не то в 270-м году).

Есть и другая легенда. Согласно ей, Валентину приказал отрубить голову даже не префект, а сам император Клавдий. Якобы император поручил своему советнику Астериусу провести с христианским проповедником воспитательную беседу, чтобы тот отказался от своей веры. Но все получилось наоборот: после того, как Валентин вернул зрение слепой дочери Астериуса, советник сам крестился. А дочь и Валентин к тому же полюбили друг друга, и накануне казни Валентин послал ей нежное прощальное письмо. Отсюда сегодняшний обычай посылать в День святого Валентина письма и поздравительные открытки с сердечками - так называемые "валентинки".

Существует еще и третий вариант исторической легенды. Якобы аскет Валентин женщинами совершенно не интересовался и любил не их, а исключительно бога, и, будучи епископом Терни, венчал влюбленных по христианскому обряду. Венчал тайно, так как римляне это запрещали. За веру (а не за любовь) Валентин и пострадал.

Не в деньгах счастье

Как бы там ни было, но мученика Валентина церковь канонизировала уже в IV веке. Впрочем, покровителем влюбленных он стал гораздо позже - в Средние века. А до тех пор считался "патроном" молодежи, путешественников, пчеловодов и больных эпилепсией. Так что все легенды о нем, в которых идет речь о любви, скорее всего, далеки от реальности. Но какое это имеет значение сегодня, когда имя святого Валентина прочно связано с любовью и влюбленными, а любовные послания, которых так много в этот день, чуть ли не во всем мире называют "валентинками"?

День святого Валентина многие считают порождением потребительского общества, коммерческой придумкой. Между тем, праздник влюбленных стали отмечать уже около 500 лет назад - в Англии и Шотландии. В "Гамлете" Шекспира, например, Офелия поет: "Завтра - День святого Валентина..." Сегодня британцы посылают каждый год более 15 миллионов "валентинок". Немцы и итальянцы предпочитают цветы - главным образом, розы. Бельгийцы чаще всего вручают шоколадки в виде сердечка. Во Франции дарят галстуки мужчинам, духи и украшения - женщинам.

Есть и более дешевые способы сделать вашей возлюбленной (или вашему возлюбленному) приятное. Свежие булочки в Германии покупают утром, к завтраку, чуть ли не в каждой семье. Ничего необыкновенного в этом нет. Но как-то одному из гамбургских булочников пришла в голову гениальная идея: он стал печь в День святого Валентина булочки в виде сердечка. Популярность их оказалась так велика, что примеру коллеги последовали тысячи немецких пекарей.

Чем порадовать любимого человека в день влюбленных? Этим вопросом задаются из года в год миллионы мужчин и женщин. Но американские исследователи пришли к выводу, что если будешь дарить подарок "по необходимости", лучше ничего не дарить. По их словам, необдуманные подарки свидетельствуют о невнимательности и не делают никого счастливым. Стоимость подарка здесь нет имеет значения.

Знатоки рекомендуют дарить такие подарки, которые отражали бы тесную связь и сплоченность влюбленных:, например, совместную поездку. Пережитые вдвоем приключения являются одной из основных составляющих счастливых любовных отношений.

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