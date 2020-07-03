День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)

История купальника

Из пены морской рожденная

Возможно, именно такой представлялась жителям Древней Греции богиня красоты Афродита, а древним римлянам - Венера. Нечто наподобие раздельных купальников носили более двух тысяч лет назад - и в те времена, когда нагота грехом не считалась. Позже традицию принятия водных процедур, как и специальную одежду для купания забыли на века. Купальному костюму в его нынешнем понимании - больше ста лет.