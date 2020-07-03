 День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)

"Бикини - не бикини, если его нельзя продеть сквозь кольцо", - считал их изобретатель Луи Реара. 5 июля отмечается День бикини - хороший повод поговорить об истории пляжной моды.

  • Девушки в бикини
    Еще по теме

    История купальника

    День бикини

    Да, у этого культового творения модельеров есть даже свой день - День бикини, отмечаемый 5 июля. Теперь у бикини появится и свой музей в Германии - BikiniARTmuseum в Бад-Раппенау. Экспозиция состоит из 1200 объектов пляжной моды. На девушках - модели, которые тоже заслуживают места в коллекции, - бикини 1940-50-х годов. Бикини в горошек - детище француза Луи Реара.

  • default

    История купальника

    Из пены морской рожденная

    Возможно, именно такой представлялась жителям Древней Греции богиня красоты Афродита, а древним римлянам - Венера. Нечто наподобие раздельных купальников носили более двух тысяч лет назад - и в те времена, когда нагота грехом не считалась. Позже традицию принятия водных процедур, как и специальную одежду для купания забыли на века. Купальному костюму в его нынешнем понимании - больше ста лет.

  • default

    История купальника

    Кокетливо и непрактично

    Первые купальные костюмы появились во второй половине XVIII века. Для соблюдения норм морали они закрывали большую часть тела. Пышные юбки с оборками были громоздкими и крайне неудобными: раздувались в воде, стесняли движения и долго сохли. А в Англии и вовсе применяли домики-повозки, скрывавшие дам от мужских глаз. Лишь к середине XIX века женские купальные ансамбли стали проще и демократичнее.

  • default

    История купальника

    Чепец, купальник, сандалии

    Вхождению в обиход облегченного варианта купального костюма способствовала мода на курортное лечение в конце XIX - начале XX века и настоятельные рекомендации врачей принимать морские и воздушные ванны. На фотографии 1910 года - юная купальщица. Ее волосы собраны под чепец-полукосынку, на ногах - сандалии. Костюм в духе новой эпохи с более свободными нравами.

  • default

    История купальника

    Полосатый период

    Курорт на острове Узедом. Фотография сделана на пляже для мужчин в 1912 году. Принимать полезные морские ванны мужчины и женщины ходили раздельно. Очевидно, мужской костюм для купания у модельеров того времени ассоциировался именно с полосатой тельняшкой.

  • default

    История купальника

    Шерстяные купальники

    Первые трикотажные купальники изготавливались, в основном, из шерсти. Такие модели лучше держали форму. Некоторые из них были представлены на выставке в Штутгарте под названием "На обнаженной коже. Тело. Белье. Мечты" ("Auf nackter Haut–Leib. Wäsche. Träume") . На фото: купальники 1930-40-х годов.

  • default

    История купальника

    День рождения бикини

    "Смело, откровенно и, наконец, возмутительно!" - такова была реакция на первую презентацию раздельного купальника французского инженера Луи Реара 5 июля 1946 года (на фото). Носить такое "безобразие" на многих пляжах считалось долгое время непристойным. И только в 1960-е бикини смог одержать победу, став бесспорным любимцем купальщиц.

  • default

    История купальника

    "Париж" и "Касабланка"

    В Штутгарте в сентябре 1963 года известный изготовитель нижнего белья и купальников Benger-Ribana представил коллекцию нового сезона: купальники со звучными именами - "Париж", "Касабланка"… Наряду с бикини, модельеры разработали новые фасоны слитных купальников с тщательно продуманными деталями.

  • default

    История купальника

    Люминесцентная волна

    В Музее истории федеральной земли Баден-Вюртемберг собрана коллекция пестрых купальников, изготовленных из новых синтетических материалов, снискавших огромную популярность у широкого круга потребителей в 1960-70 годы: легкий трикотаж не требовал особого ухода и быстро высыхал после купания.

  • default

    История купальника

    Монокини

    Монокини - облегченный вариант слитного купальника - часто называют универсальным и даже идеальным. В нем удобно и плавать, не опасаясь даже самых буйных волн, и загорать - благо купальник закрывает далеко не все. А повязав вокруг талии воздушное парео, его и вовсе можно превратить в вечерний ансамбль.

  • default

    История купальника

    Танкини и шорты

    Еще один вариант женского купальника - танкини, состоящий из шорт и топа. Мужское трико для купания со временем уменьшилось в размере до купальных шорт, длина которых выбирается индивидуально.

  • default

    История купальника

    Буркини

    Но и сегодня далеко не все заходят в море в купальниках, почти полностью открывающих тело. Мусульманки, например, принимают морские ванны в специально придуманном для этого буркини, напоминающем гидрокостюм, который защищает его обладательницу с головы до пят от назойливых взглядов и палящего солнца.

    Автор: Инга Ваннер


  • Девушки в бикини
    Еще по теме

    История купальника

    День бикини

    Да, у этого культового творения модельеров есть даже свой день - День бикини, отмечаемый 5 июля. Теперь у бикини появится и свой музей в Германии - BikiniARTmuseum в Бад-Раппенау. Экспозиция состоит из 1200 объектов пляжной моды. На девушках - модели, которые тоже заслуживают места в коллекции, - бикини 1940-50-х годов. Бикини в горошек - детище француза Луи Реара.

  • default

    История купальника

    Из пены морской рожденная

    Возможно, именно такой представлялась жителям Древней Греции богиня красоты Афродита, а древним римлянам - Венера. Нечто наподобие раздельных купальников носили более двух тысяч лет назад - и в те времена, когда нагота грехом не считалась. Позже традицию принятия водных процедур, как и специальную одежду для купания забыли на века. Купальному костюму в его нынешнем понимании - больше ста лет.

  • default

    История купальника

    Кокетливо и непрактично

    Первые купальные костюмы появились во второй половине XVIII века. Для соблюдения норм морали они закрывали большую часть тела. Пышные юбки с оборками были громоздкими и крайне неудобными: раздувались в воде, стесняли движения и долго сохли. А в Англии и вовсе применяли домики-повозки, скрывавшие дам от мужских глаз. Лишь к середине XIX века женские купальные ансамбли стали проще и демократичнее.

  • default

    История купальника

    Чепец, купальник, сандалии

    Вхождению в обиход облегченного варианта купального костюма способствовала мода на курортное лечение в конце XIX - начале XX века и настоятельные рекомендации врачей принимать морские и воздушные ванны. На фотографии 1910 года - юная купальщица. Ее волосы собраны под чепец-полукосынку, на ногах - сандалии. Костюм в духе новой эпохи с более свободными нравами.

  • default

    История купальника

    Полосатый период

    Курорт на острове Узедом. Фотография сделана на пляже для мужчин в 1912 году. Принимать полезные морские ванны мужчины и женщины ходили раздельно. Очевидно, мужской костюм для купания у модельеров того времени ассоциировался именно с полосатой тельняшкой.

  • default

    История купальника

    Шерстяные купальники

    Первые трикотажные купальники изготавливались, в основном, из шерсти. Такие модели лучше держали форму. Некоторые из них были представлены на выставке в Штутгарте под названием "На обнаженной коже. Тело. Белье. Мечты" ("Auf nackter Haut–Leib. Wäsche. Träume") . На фото: купальники 1930-40-х годов.

  • default

    История купальника

    День рождения бикини

    "Смело, откровенно и, наконец, возмутительно!" - такова была реакция на первую презентацию раздельного купальника французского инженера Луи Реара 5 июля 1946 года (на фото). Носить такое "безобразие" на многих пляжах считалось долгое время непристойным. И только в 1960-е бикини смог одержать победу, став бесспорным любимцем купальщиц.

  • default

    История купальника

    "Париж" и "Касабланка"

    В Штутгарте в сентябре 1963 года известный изготовитель нижнего белья и купальников Benger-Ribana представил коллекцию нового сезона: купальники со звучными именами - "Париж", "Касабланка"… Наряду с бикини, модельеры разработали новые фасоны слитных купальников с тщательно продуманными деталями.

  • default

    История купальника

    Люминесцентная волна

    В Музее истории федеральной земли Баден-Вюртемберг собрана коллекция пестрых купальников, изготовленных из новых синтетических материалов, снискавших огромную популярность у широкого круга потребителей в 1960-70 годы: легкий трикотаж не требовал особого ухода и быстро высыхал после купания.

  • default

    История купальника

    Монокини

    Монокини - облегченный вариант слитного купальника - часто называют универсальным и даже идеальным. В нем удобно и плавать, не опасаясь даже самых буйных волн, и загорать - благо купальник закрывает далеко не все. А повязав вокруг талии воздушное парео, его и вовсе можно превратить в вечерний ансамбль.

  • default

    История купальника

    Танкини и шорты

    Еще один вариант женского купальника - танкини, состоящий из шорт и топа. Мужское трико для купания со временем уменьшилось в размере до купальных шорт, длина которых выбирается индивидуально.

  • default

    История купальника

    Буркини

    Но и сегодня далеко не все заходят в море в купальниках, почти полностью открывающих тело. Мусульманки, например, принимают морские ванны в специально придуманном для этого буркини, напоминающем гидрокостюм, который защищает его обладательницу с головы до пят от назойливых взглядов и палящего солнца.

    Автор: Инга Ваннер


Читайте также: 
• История интима, или 150 лет эволюции нижнего белья
• "Золотые пески" по-немецки, или 10 лучших морских курортов Германии
• Рекомендуется оголяться, или Как правильно подобрать пляжный гардероб

Контекст

Сколько солнца полезно вашему ребенку?

Не спешите с ответом. Обязательно прочитайте это интервью с ведущим немецким экспертом. (24.06.2020)  

Пляжные альтернативы во время пандемии - отдых на озерах (фотогалерея)

Чтобы отдохнуть на пляже, совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море, да и поездки на далекие моря во время коронавирусной пандемии остаются пока под вопросом. (16.06.2020)  

Фото в купальнике и шашлыки: что можно учителю в соцсетях?

Может ли учитель публиковать в соцсетях фото в бикини, а ученик - видеозапись урока? Как защитить себя от травли в медиапространстве? Интервью DW с экспертом. (22.08.2019)  

Ретро-купальники - модные новики наступающего сезона

Эта фотография была сделана на балтийском курорте Альбек в Мекленбурге - Передней Померании. Здесь прошел показ купальников в ретро-стиле дизайнера Катрин Вергер. (12.05.2017)  

Типично немецкое: пляжные корзины

Комфорт, никаких камней под спиной, не надо очищать купальные принадлежности от забившегося песка… Список преимуществ можно продолжить. (24.07.2015)  

Летняя обувь своими руками, или Самые крутые шлепки в мире

Шлепанцы и мода? Думаете, что может быть общего у изящной стильной обуви и непритязательных, функциональных завсегдатаев пляжей? Ошибаетесь! (09.08.2012)  

Король моды Карл Лагерфельд: 17 мгновений жизни от кутюр

В боннском выставочном зале Bundeskunsthalle открылась выставка, посвященная творчеству знаменитого кутюрье, родившегося в Германии. Экспозиция охватывает наиболее яркие периоды его 60-летней карьеры. (30.03.2015)  

Купальник буркини: символ порабощения или помощник в интеграции? (видео)

По сообщениям СМИ, полицейские заставили женщину на пляже в Ницце снять тунику и выписали ей штраф. После этого инцидента дискуссия о запрете буркини во Франции разгорелась с новой силой. (25.08.2016)  

История купальника

История этого полезного изобретения - купальника - насыщена неожиданными превращениями, шумными скандалами и курьезами. (03.07.2020)  

Ссылки в интернете

www.bikiniartmuseum.com

BikiniARTmuseum в Бад-Раппенау

Аудио- и видеофайлы по теме

Каким будет летний отпуск в условиях пандемии коронавируса  

Бикини: что сейчас в моде  

Сексуальный мини-купальник  

Также по теме

Geschichte des Badeanzugs Grado

История купальника 03.07.2020

История этого полезного изобретения - купальника - насыщена неожиданными превращениями, шумными скандалами и курьезами.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW