День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)

"Бикини - не бикини, если его нельзя продеть сквозь кольцо", - считал их изобретатель Луи Реара. 5 июля отмечается День бикини - хороший повод поговорить об истории пляжной моды.
Не спешите с ответом. Обязательно прочитайте это интервью с ведущим немецким экспертом. (24.06.2020)
Чтобы отдохнуть на пляже, совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море, да и поездки на далекие моря во время коронавирусной пандемии остаются пока под вопросом. (16.06.2020)
Может ли учитель публиковать в соцсетях фото в бикини, а ученик - видеозапись урока? Как защитить себя от травли в медиапространстве? Интервью DW с экспертом. (22.08.2019)
Эта фотография была сделана на балтийском курорте Альбек в Мекленбурге - Передней Померании. Здесь прошел показ купальников в ретро-стиле дизайнера Катрин Вергер. (12.05.2017)
Комфорт, никаких камней под спиной, не надо очищать купальные принадлежности от забившегося песка… Список преимуществ можно продолжить. (24.07.2015)
Шлепанцы и мода? Думаете, что может быть общего у изящной стильной обуви и непритязательных, функциональных завсегдатаев пляжей? Ошибаетесь! (09.08.2012)
В боннском выставочном зале Bundeskunsthalle открылась выставка, посвященная творчеству знаменитого кутюрье, родившегося в Германии. Экспозиция охватывает наиболее яркие периоды его 60-летней карьеры. (30.03.2015)