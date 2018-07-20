Демоны, монстры, бесы: кто нас пугает по ночам (фото)

В японской мифологии это злобные существа с клыками и рогами, в Индии - опасные для людей чудовища, в персидском фольклоре - темные силы... Демонам посвящена выставка в Цюрихе.
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