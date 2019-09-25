 Демократы США требуют ответа от адвоката Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.10.2019

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Мир

Демократы США требуют ответа от адвоката Трампа

Палата представителей США потребовала от адвоката Трампа документы, способные пролить свет на "украинский скандал" вокруг президента США. Между тем госсекретарь Помпео считает, что демократы "угрожают" его дипломатам.

Руди Джулиани

Руди Джулиани

Адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани во вторник, 1 октября, была отправлена повестка о том, что по запросу нескольких комитетов Палаты представителей США он должен до 15 октября представить документы, способные пролить свет на расследование "украинского скандала" вокруг телефонного разговора Трампа и Владимира Зеленского. В повестке сказано, что Палата представителей подозревает адвоката в том, что он помогал Трампу злоупотреблять должностным положением. Требование документов является частью начатой представителями Демократической партии подготовки к процедуре импичмента.

Контекст

Трамп в микроблоге Twitter написал, что демократ Шифф сделал "ложное" заявление о его телефонной беседе с Зеленским. "Арест из-за госизмены?" - также твитнул Трамп. (30.09.2019)

Глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф объяснил необходимость получения доступа к содержанию телефонных разговоров Трампа с другими мировыми лидерами интересами национальной безопасности. (30.09.2019)

"Я никогда не встречался с Джулиани. Я никогда не имел с ним телефонных разговоров", - прокомментировал ситуацию вокруг Джулиани сам Зеленский.

Между тем комитет по иностранным делам палаты представителей, также в рамках подготовки импичмента, вызвал для дачи показаний о телефонном разговоре Трампа с Зеленским пять действующих и бывших сотрудников Госдепартамента США. Это вызвало возмущение госсекретаря США Майко Помпео. "Я обеспокоен аспектами обращения комитета, которые могут быть поняты только как попытка угрозы, преследования и неподобающего обращения с выдающимися профессионалами Госдепа", - написал Помпео в микроблоге Twitter.

Демократы намерены на этой неделе продолжить расследование телефонного разговора Трампа и Зеленского. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович будет 2 октября допрошена  под присягой представителями трех комитетов Палаты представителей. Днем позже члены конгресса хотят заслушать экс-представителя Трампа по связям с Украиной Курта Волкера. Далее комитет по разведке планирует допросить сотрудника спецслужб Майкла Аткинсона.

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Импичмент Трампу: как это может произойти

  • Человек с указкой перед группой людей

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    Избирается президент США на 4 года, максимально может находиться на этом посту два срока подряд. Он объединяет в себе функции главы государства и правительства. Задача президента - исполнять законы, принятые Конгрессом. Ему подчиняются примерно 4 миллиона человек, работающих в органах исполнительной власти. Президент принимает послов и имеет право признавать или нет то или иное государство.

  • Руки, скованные цепями

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    Система сдержек и противовесов

    В США три ветви власти по замыслу "отцов-основателей" взаимно ограничивают друг друга. Президент может помиловать осужденных и выбирает федеральных судей, но утверждает их кандидатуры Сенат. Президент также назначает министров и послов, если их кандидатуры получили одобрение сенаторов. Такая процедура - один из способов законодательной власти контролировать исполнительную.

  • Человек перед десятком шестеренок

    Сколько полномочий у президента США

    Сила Конгресса

    Президент должен информировать Конгресс о насущных проблемах страны и своем видении путей ее развития, для этого он произносит ежегодную "Речь о положении дел нации". Он не имеет права вносить законопроекты, но может в речи обозначить важные, с его точки зрения, темы, призывая Конгресс прислушаться к его мнению. Но на этом прямые законотворческие полномочия хозяина Белого дома заканчиваются.

  • Человек говорит да и нет группе людей

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    Президент накладывает вето на законопроект, если возвращает его в Конгресс, не поставив свою подпись. Конгресс может обойти данное решение, если за это проголосуют две трети членов обеих палат парламента. По данным Сената, из примерно 1500 отклоненных американскими президентами законопроектов парламентариям удалось утвердить 111 в качестве законов, преодолев президентское вето.

  • Человек засовывает бумагу в карман

    Сколько полномочий у президента США

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    Конституция США и решения Верховного суда не дают полного представления о том, сколько всего полномочий у президента. Например, он может воспользоваться правом "карманного вето" - затянуть рассмотрение принятого законопроекта так, чтобы преодоление вето на текущей сессии Конгресса было невозможным. Против такого трюка, применявшегося в американской политике больше тысячи раз, Конгресс бессилен.

  • Человек держит за ниточки подвешенных людей

    Сколько полномочий у президента США

    Решения президента, имеющие силу закона

    Президент США может дать распоряжение членам правительства, предписывающее, как им выполнять обязанности. Оно называется "исполнительным указом" и имеет силу закона. Одобрения законодателей не требуется. И все же президент не всевластен. Суды могут отменить его распоряжения, Конгресс может принять закон, аннулирующий исполнительный указ. Но.. новый президент может отменить уже их, и так далее.

  • Человек с длинной рукой перед группой людей

    Сколько полномочий у президента США

    Как обойти Конгресс

    Американский президент имеет право заключать международные договоры, но для их ратификации нужна поддержка двух третей Сената. Поэтому нередко вместо договоров с другими странами используются так называемые исполнительные соглашения, которые не нуждаются в одобрении Конгресса. Но Конгресс может обратиться с иском в Верховный суд или принять закон, регулирующий сферу действия соглашения.

  • Люди вокруг стола, на котором стоят солдатики

    Сколько полномочий у президента США

    Кто - кого? Когда - как

    Президент США - верховный главнокомандующий, но войну имеет право объявлять только Конгресс. Может ли президент отправлять войска для участия в вооруженном конфликте без согласия парламента? Когда США вступили в войну во Вьетнаме, Конгресс счел это превышением полномочий президента. Считается, что президент может действовать в этой области свободно до тех пор, пока не вмешается Конгресс.

  • Человека на руках выносят из здания

    Сколько полномочий у президента США

    Самое сильное оружие

    Если президент злоупотребляет полномочиями или нарушает закон, то парламент может начать процедуру отстранения его от власти. Таких попыток импичмента было две, обе - безуспешные. Но у Конгресса есть куда более мощный инструмент, чтобы остановить любые президентские инициативы: именно Конгресс утверждает бюджет страны. Нет бюджета - значит, у президента нет денег на реализацию своих планов.

    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


Контекст

Сколько полномочий у президента США

Тот, кто занимает Белый дом, единолично правит супердержавой США? Это заблуждение. Все не совсем так, полномочия президента ограничены, ему приходится считаться прежде всего с Конгрессом. (19.01.2017)  

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Импичмент Трампу: как это может произойти  

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Законная инквизиция. Капкан для Трампа. Интернет как в правильной Корее – "Заповедник", выпуск 91  

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