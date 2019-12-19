Демократы пытаются отложить импичмент Трампа в Сенате США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси дала понять, что демократы могут отложить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, чтобы обеспечить справедливый суд над ним в Сенате. "Следующий этап наступит, когда мы увидим процесс, который продолжается в Сенате", - сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 19 декабря, добавив, что лишь тогда демократы рассмотрят вопрос о назначении обвинителей от нижней палаты Конгресса.

Для начала суда в Сенате по импичменту Трампу необходимо, чтобы Палата представителей официально передала сенаторам два обвинения, на основании которых демократы требуют отстранить Трампа от должности президента.

Сразу после исторического голосования в Палате представителей 18 декабря, по итогам которого было решено подвергнуть Трампа импичменту, демократы попросили разрешить четырем ключевым свидетелям дать показания на суде в Сенате. Трамп не позволил этим четырем бывшим и нынешним помощникам, хорошо осведомленным о делах президента в Украине, давать показания против него на суде в Палате представителей.

Трамп требует скорейшего суда

Демократы также добиваются приобщения к делу дополнительных документов и свидетельских показаний. Между тем Трамп потребовал скорейшего суда по импичменту в Сенате. "Я требую незамедлительного суда!" - написал он в своем микроблоге в Twitter 19 декабря.

В другом своем твите Дональд Трамп резко раскритиковал попытки демократов добиться его импичмента. "Пелоси чувствует, что ее лживая фальшивка об импичменте столь жалка, что она боится представить ее в Сенате, который может назначить дату и отвергнуть это мошенничество, если они откажутся присутствовать! Эти бездельники столь ужасны для нашей страны!" - написал Трамп.

Президент Трамп рассчитывает, что ему удастся сохранить пост президента, поскольку в Сенате его поддержит республиканское большинство. Он также надеется на то, что победа в Сенате усилит его позиции в преддверии президентских выборов 2020 года.

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