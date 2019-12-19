 Демократы пытаются отложить импичмент Трампа в Сенате США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.12.2019

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Мир

Демократы пытаются отложить импичмент Трампа в Сенате США

В Палате представителей демократы выдвинули против президента США обвинения, которые должны привести к его импичменту. Они, однако, не спешат передавать дело в Сенат, где большинство у республиканцев.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси дала понять, что демократы могут отложить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, чтобы обеспечить справедливый суд над ним в Сенате. "Следующий этап наступит, когда мы увидим процесс, который продолжается в Сенате", - сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 19 декабря, добавив, что лишь тогда демократы рассмотрят вопрос о назначении обвинителей от нижней палаты Конгресса.

Для начала суда в Сенате по импичменту Трампу необходимо, чтобы Палата представителей официально передала сенаторам два обвинения, на основании которых демократы требуют отстранить Трампа от должности президента.

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Сразу после исторического голосования в Палате представителей 18 декабря, по итогам которого было решено подвергнуть Трампа импичменту, демократы попросили разрешить четырем ключевым свидетелям дать показания на суде в Сенате. Трамп не позволил этим четырем бывшим и нынешним помощникам, хорошо осведомленным о делах президента в Украине, давать показания против него на суде в Палате представителей.

Трамп требует скорейшего суда

Демократы также добиваются приобщения к делу дополнительных документов и свидетельских показаний. Между тем Трамп потребовал скорейшего суда по импичменту в Сенате. "Я требую незамедлительного суда!" - написал он в своем микроблоге в Twitter 19 декабря.

В другом своем твите Дональд Трамп резко раскритиковал попытки демократов добиться его импичмента. "Пелоси чувствует, что ее лживая фальшивка об импичменте столь жалка, что она боится представить ее в Сенате, который может назначить дату и отвергнуть это мошенничество, если они откажутся присутствовать! Эти бездельники столь ужасны для нашей страны!" - написал Трамп.

Президент Трамп рассчитывает, что ему удастся сохранить пост президента, поскольку в Сенате его поддержит республиканское большинство. Он также надеется на то, что победа в Сенате усилит его позиции в преддверии президентских выборов 2020 года.

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    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


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