Демократы в США хотят увеличить военную помощь Украине

Демократы, контролирующие комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, предлагают на 25 миллионов долларов увеличить военную помощь Украине в 2021 году. Это следует из опубликованного комитетом во вторник, 7 июля, проекта военного бюджета. Таким образом общая помощь украинской армии в 2021 финансовом году (он начнется уже в октябре) может составить 275 миллионов долларов.

Дополнительные средства предполагается потратить на подготовку личного состава, вооружения, логистику и разведку. В США в этом году демократы в Палате представителей и республиканцы в Сенате предложат два варианта военного бюджета, которые сведет вместе согласовательная комиссия.

О решении выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве военной помощи в 2020 финансовом году Пентагон объявил в июне. Средства предполагалось употребить на дополнительное обучение военнослужащих, закупку оборудования и консультации, "направленные на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии", подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Как демократы, так и республиканцы вносят в проект военного бюджета инструменты по сдерживанию России. Если демократы предусматривают на сдерживание России в Европе выделение 3,8 миллиарда долларов, то республиканцы включили в него новые санкции против газопровода "Северный поток - 2".

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