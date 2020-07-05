 Демократы в США хотят увеличить военную помощь Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 08.07.2020

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Украина

Демократы в США хотят увеличить военную помощь Украине

Проект следующего военного бюджета от Палаты представителей предусматривает выделение Украине 275 млн долларов в качестве военной помощи. Это на 25 млн больше, чем планировалось ранее.

Украинский солдат на учениях

Украинский солдат на учениях

Демократы, контролирующие комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, предлагают на 25 миллионов долларов увеличить военную помощь Украине в 2021 году. Это следует из опубликованного комитетом во вторник, 7 июля, проекта военного бюджета. Таким образом общая помощь украинской армии в 2021 финансовом году (он начнется уже в октябре) может составить 275 миллионов долларов.

Дополнительные средства предполагается потратить на подготовку личного состава, вооружения, логистику и разведку. В США в этом году демократы в Палате представителей и республиканцы в Сенате предложат два варианта военного бюджета, которые сведет вместе согласовательная комиссия.

О решении выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве военной помощи в 2020 финансовом году Пентагон объявил  в июне. Средства предполагалось употребить на дополнительное обучение военнослужащих, закупку оборудования и консультации, "направленные на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии", подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Как демократы, так и республиканцы вносят в проект военного бюджета инструменты по сдерживанию России. Если демократы предусматривают на сдерживание России в Европе выделение 3,8 миллиарда долларов, то республиканцы включили в него новые санкции против газопровода "Северный поток - 2".

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  • КПВВ Гнутово

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Самый маленький и самый южный пункт пропуска

    КПВВ "Гнутово" неподалеку от Мариуполя - самый маленький из пяти пунктов въезда-выезда в Донбассе. Ежедневно линию фронта здесь пересекают около 3500 гражданских. Это вдвое меньше, чем на других КПВВ. От этого шлагбаума - всего три километра до пункта пропуска "Октябрь" на стороне боевиков "ДНР".

  • Шлагбаум в Пищевике

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Путь через линию фронта лежит через Пищевик

    Особенность КПВВ "Гнутово" в том, что он находится непосредственно в населенном пункте - в поселке Пищевик. Местные жители, которых здесь осталось меньше 20, живут фактически на территории пункта пропуска. Родственники могут попасть к ним только после проверки. А с 5 вечера до 8 утра, когда КПВВ закрыт на ночь, для местных действует комендантский час - свободно передвигаться по селу нельзя.

  • Местный житель

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Люди привыкли к жизни на КПВВ

    52-летний Андрей - самый молодой житель Пищевика. Он говорит, что благодаря пункту пропуска в селе относительно спокойно - только по ночам слышны пулеметные очереди. "Когда наши хлопцы зашли, установился порядок", - рассказывает мужчина. С пограничниками у местных - добрососедские отношения. "И хлебушка дадут, и водички помогут принести, - рассказывает соседка Андрея Антонина. - Хорошие ребята".

  • Сельская жизнь

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Почти обычная сельская жизнь

    Большинство жителей Пищевика - пенсионеры. Некоторым помогают родные. Андрей остался один - жена умерла, а пенсии он не получает. Говорит, необходимые документы остались в Луганской области, на территории "ЛНР", где он до войны работал шахтером. Получить документы мужчина не может. Поэтому Андрей устроился уборщиком на КПВВ и держит хозяйство - 60 кур и три свиньи.

  • Местный житель на фоне разрушенного дома

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    В Пищевике - ни одного неповрежденного здания

    Во время активных боев в Пищевике были разрушены или повреждены почти все дома. В уцелевших вместо стекол в окнах - пленка с символикой международных организаций. В этот дом в 2016 году попала мина, рассказал нам Андрей. Хозяев во время обстрела не было дома. Сейчас они переехали в Мариуполь.

  • Укрытие на КПП Гнутово

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Укрытия на КПВВ держат наготове

    Последний раз КПВВ "Гнутово" обстреляли в мае 2018 года, рассказывают пограничники. Тогда по пункту пропуска выпустили две противотанковые ракеты. К счастью, люди не пострадали - были повреждены только два гражданских автомобиля. И хотя по пункту пропуска сейчас не стреляют, гарантировать, что тишина будет держаться и дальше, не может никто. Поэтому укрытия на КПВВ держат наготове.

  • Дорожный указатель

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Минные поля Донбасса

    Опасностей вблизи КПВВ хватает и без обстрелов. Поля вокруг и огороды местных жителей усеяны минами и ВПВ - "взрывоопасными пережитками войны", как специалисты называют неразорвавшиеся снаряды и гранаты. По данным международной организации HALO Trust, которая занимается разминированием, с начала войны в Донбассе на минах и ВПВ подорвались минимум 922 гражданских. 286 из них погибли.

  • Проверка на КПП

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Проверки, как на границе

    Проверки на КПВВ столь же суровы, как на настоящей границе. Пограничники со специально обученными собаками ищут оружие, взрывчатку и наркотики. Говорят, что "серьезная" контрабанда встречается редко. Несколько раз в месяц находят марихуану, которую люди перевозят для собственных нужд.

  • Человек на КПП

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Война войной, а музыка играет

    64-летнего мариупольца Валерия проверки не пугают - в багажнике своего старого Volvo он везет только гармонь. Едет к родственникам в Новоазовск, оказавшийся под контролем самопровозглашенной "ДНР" - хочет сыграть для них во время застолья. Валерий очень ценит такие встречи - поездку "на ту сторону" он может позволить себе лишь раз в полгода.

  • Украинские бойцы

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Фронт совсем рядом с КПВВ

    До передовой от КПВВ "Гнутово" - менее двух километров. Именно этот отрезок фронта может стать четвертым участком, на котором состоится разведение сил украинской армии и боевиков "ДНР". Многие военные считают разведение ошибочным шагом. Говорят, что позиции, на которые их могут отвести, хуже нынешних.

  • Солдаты украинской армии

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Петр и Иван

    Солдату Петру (слева) - 25 лет. На фронте он уже три года. Его командиру, лейтенанту Ивану (справа) - только 21, на войне он - три месяца. "Можно отвести только к нашей границе, - говорит Петр. - А отходить дальше на своей земле - это вообще нецелесообразно".

  • Кошки на территории солдатского лагеря

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Пушистый спецназ

    Пока нет обстрелов, вместе с военными под теплым приазовским солнцем греются кошки, которых можно встретить в каждом окопе. На этой позиции их рекордное количество - 25. Для военных такие соседи крайне важны, ведь они держат линию обороны против многочисленных мышей и крыс. К тому же, говорят солдаты, животные способны предчувствовать обстрелы.

    Автор: Николай Бердник


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