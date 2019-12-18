 Демократы в Сенате США критикуют план республиканцев расследовать действия Киева | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.12.2019

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Мир

Демократы в Сенате США критикуют план республиканцев расследовать действия Киева

Расследование трех комитетов Сената конспирологических теорий об украинском вмешательстве может способствовать усилиям РФ по дезинформации, заявили демократы.

Сенатор-демократ Дайан Файнстин

Сенатор-демократ Дайан Файнстин

Демократы в Сенате США призвали республиканцев обосновать намерение провести расследование по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также конспирологических теорий о предполагаемом украинском вмешательстве в последние президентские выборы. "Утверждения о вмешательстве в выборы 2016 года являются частью российской кампании дезинформации", - говорится в письме сенаторов Дайан Файнстин, Гэри Питерса и Рона Уайдена высокопоставленным республиканцам в Сенате, о котором 17 декабря сообщает издание The Hill.

При этом демократы, являющиеся членами комитетов по вопросам юстиции, по национальной безопасности и по финансам, указали на показания бывшего старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Фионы Хилл и помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Контекст

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В этой связи демократы подчеркнули, что "не видят оснований для расследования тремя основными комитетами Сената и считают, что это может способствовать усилиям России по дезинформации и вмешательству в выборы" 2020 года.

Республиканцы в Сенате проведут расследование в отношении Украины

Ранее председатели комитетов Сената по вопросам юстиции, по национальной безопасности и по финансам Линдси Грэм, Рон Джонсон и Чак Грассли сообщили о намерении провести расследование предполагаемого украинского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года и опросить в этой связи гражданку Украины Александру Чалупу, с которой сотрудничал Демократический национальный комитет (ДНК).

В конце ноября в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США дала показания бывшая советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл. Она призвала защищающих Трампа республиканцев перестать распространять "вымышленный нарратив", в соответствии с которым Украина, а не Россия вмешивалась в выборы главы американского государства в 2016 году. По словам Хилл, речь идет о теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Между тем именно Россия, начиная с 2016 года, "систематически атаковала наши демократические институты", подчеркнула она.

Между тем 18 декабря пройдет голосование по делу об импичменте Трампа в полном составе Палаты представителей. Демократы обвиняю Трампа в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию. Сам американский президент отвергает все обвинения.

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    Автор: Илья Коваль


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