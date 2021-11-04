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Демография

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Демография".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - Rentner sitzen am 28.04.2011 in Quedlinburg im Landkreis Harz auf einer Bank. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am 09.07.2013 den Anteil der über 65-Jährigen an der Weltbevölkerung als Zahl der Woche zum Weltbevölkerungstag am 11.07.2013. Foto: Jens Wolf +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

COVID-19: В индустриальных странах упала ожидаемая продолжительность жизни 04.11.2021

Население 31 промышленно развитой страны из-за ковида в целом потеряет 28 млн лет жизни, выяснили демографы. Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни упала в России.

Талибы жаждут мести, или Как миллиарды международной помощи стали проблемой для нищего Афганистана 14.10.2021

Экс-заместитель главы МИД Афганистана Джавед Лудин уверен, что миллиарды международной помощи стали проблемой для нищей страны. При этом, как отметил бывший чиновник, "огромную роль играли семейные связи". "Талибан" озлоблен, уверен Джавед Лудин. В талибах, по его мнению, "сидит глубокая жажда мести, которой они дадут волю". При этом вопрос как прокормить население, Талибан отдаст на волю Аллаха.
9-1939-9-20-A1-13 (74555) Borowenskij Polen 1939 2. Weltkrieg / Polenfeldzug Sept.1939: Verhandlungen über die Demarkationslinie zwischen Deutschland und der UdSSR am 20. September 1939. - Deutsche Soldaten im Gespräch mit der Besatzung des Panzerautos, mit dem der Vertreter der Roten Armee, Kommissar Borowenskij, in Brest-Litowsk eingetrof- fen ist. - / Foto (Boesig). |

МИД РФ назвал вторжение советских войск в Польшу "освободительным походом" 17.09.2021

Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю Польшу, к тому же украинское и белорусское население Польши встречало Красную армию как освободителей, утверждают на Смоленской площади.
BERLIN, GERMANY - AUGUST 06: A participant submits for an express PCR test for Covid-19 outside the KiKat Club prior to taking part in an experimental, limited opening of Berlin nightclubs during the coronavirus pandemic on August 06, 2021 in Berlin, Germany. Six clubs are participating in the pilot project dubbed Clubculture Reboot“ and have invited approximately 2,000 people to take part. Participants will undergo PCR tests today and early next week and party away throughout the weekend. The project has been launched by Berlin's Club Commission in cooperation with city authorities and Charite Hospital and is meant to help evaluate a framework for reopening Berlin's many clubs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Экспресс-тесты на коронавирус в ФРГ с октября перестанут быть бесплатными 10.08.2021

В надежде привлечь население к вакцинации от коронавируса власти Германии отказываются от полной оплаты экспресс-тестов на COVID-19. Плата за тесты по-прежнему не будет взиматься, в частности, с беременных и детей.
(200124) -- WUHAN, Jan. 24, 2020 (Xinhua) -- Peng Zhiyong (C), head of the department of critical care medicine of Zhongnan Hospital, performs diagnosis on a patient in the ICU (intensive care unit) of Zhongnan Hospital of Wuhan University in Wuhan, central China's Hubei Province, Jan. 24, 2020. By Thursday midnight, Hubei Province in central China reported 549 cumulative confirmed cases of the new coronavirus pneumonia, with 495 in Wuhan, the provincial capital. (Xinhua/Xiong Qi)

Власти Уханя проверят все его население на коронавирус 03.08.2021

Чтобы избежать нового витка пандемии на фоне распространения дельта-варианта коронавируса, власти крупных городов Китая проводят массовое тестирование населения.

Почему многие в Болгарии не хотят прививаться от ковида? (23.07.2021) 23.07.2021

Правительство Болгарии планирует провести широкомасштабную пиар-кампанию по вакцинации, потому что население страны скептически настроено в отношении прививок от коронавируса.
A woman shouts during a an anti-government protest in Havana, Cuba, Sunday, July 11, 2021. Hundreds of demonstrators went out to the streets in several cities in Cuba to protest against ongoing food shortages and high prices of foodstuffs. (AP Photo/Ismael Francisco/A7)

На Кубе прошли массовые антиправительственные акции 12.07.2021

Участники демонстраций на Кубе недовольны политикой властей по противодействию пандемии и требуют обеспечить население вакцинами.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Flames rise from a burning building along a street during a wildfire in Lytton, British Columbia, Canada June 30, 2021 in this still image obtained from a social media video on July 1, 2021. 2 RIVERS REMIX SOCIETY/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST CREDIT 2 RIVERS REMIX SOCIETY / VIMEO.2RMX.CA.

На западе Канады из-за пожаров военные эвакуируют население 04.07.2021

Около тысячи жителей провинции Британская Колумбия уже покинули свои дома сами, спасаясь от пожаров. В регион направлены армейские подразделения для организации эвакуации населения из ряда населенных пунктов.
21/05/2021*** Ein Ende der Corona Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen scheint in Sicht. In der Heidelberger Altstadt dürfen die gastronomischen Betriebe ihre Aussenbereiche und bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Von Gastronomen wie auch der Bevölkerung wird das erleichtert angenommen. Auch die Innenstädte zeigen sich wieder deutlich belebter, wie hier in Heidelberg.

В Германии впервые за 9 лет приостановился рост населения 21.06.2021

Одна из причин замедления роста населения Германии - превышение смертности над рождаемостью, полагают эксперты.
Pairs of children's shoes and toys are seen at memorial in front of the former Kamloops Indian Residential School after the remains of 215 children, some as young as three years old, were found at the site last week, in Kamloops, British Columbia, Canada May 31, 2021. REUTERS/Dennis Owen

В ООН требуют расследования после обнаружения захороненных останков детей в Канаде 05.06.2021

Эксперты ООН по правам человека назвали "чудовищным преступлением" гибель 215 воспитанников интерната для детей коренного населения в Канаде, останки которых были обнаружены в Камлупсе.
A Palestinian boy pulls a cart carrying his brother and their belongings as they flee their home during Israeli air and artillery strikes, near the site of a tower building destroyed in earlier strikes in Gaza City May 14, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

Разрушение и страх: как спасается мирное население в Израиле и секторе Газа 14.05.2021

После обострения палестино-израильского конфликта 10 мая мирные жители с обеих сторон внезапно вновь оказались на арене боевых действий. Репортаж DW из Израиля.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** COVID-19 patients receive oxygen outside a Gurdwara, a Sikh house of worship, in New Delhi, India, Saturday, May 1, 2021. India on Saturday set yet another daily global record with 401,993 new cases, taking its tally to more than 19.1 million. Another 3,523 people died in the past 24 hours, raising the overall fatalities to 211,853, according to the Health Ministry. Experts believe both figures are an undercount. (AP Photo/Amit Sharma)

Коронавирус в Индии: помогут ли сейчас маски и прививки? 08.05.2021

Сдержать распространение коронавируса в Индии уже сложно, но кое-что еще можно сделать. Необходимо информировать и вакцинировать население и снять нагрузку на систему здравоохранения.
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Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует" 18.03.2021

Какова генетическая история заселения России? Какой след в ДНК европейцев оставили обитатели русских степей? Когда древние жители Байкала стали индейцами в Америке? Интервью DW.

Как и почему венесуэльцы бегут в Колумбию 17.02.2021

Население Венесуэлы стремительно нищает. Уровень инфляции в прошлом году - три тысячи процентов. Венесуэльцы бегут в соседнюю Колумбию, несмотря на то, что Колумбия - самая пострадавшая от пандемии страна Латинской Америки после Бразилии.
Copenhagen, Denmark. 09 January 2021, Ameerican Time and Geerman Der Spiegel same story sell on danish news stand in Copenhagen Denmark Photo..Francis Dean/Deanpictures

Какие вакцины призваны остановить пандемию (фотогалерея) 17.02.2021

2021 год пройдет под знаком глобальной вакцинации от Covid-19. Прививать население планеты будут препаратами, созданными учеными и компаниями разных стран. О них - в фотогалерее DW.
A woman looks at vegetables in the vegan supermarket 'Veganz' in Berlin, Germany, 22 August 2013. Photo: Ole Spata

Как остановить массовое вымирание видов? Изменить рацион питания 06.02.2021

Чтобы спасти диких животных от вымирания, а плодородные почвы от эрозии, нужно есть меньше мяса и больше растительной пищи, говорится в исследовании ООН.
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