 Дело экс-президента Румынии о восстании 1989 года передано в суд | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2019

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Европа

Дело экс-президента Румынии о восстании 1989 года передано в суд

По мнению прокуратуры Румынии, Ион Илиеску способствовал насилию после свержения коммунистического режима Николае Чаушеску в 1989 году. Экс-президента обвиняют в преступлениях против человечности.

Экс-президент Румынии Ион Илиеску, 2015 год

Экс-президент Румынии Ион Илиеску, 2015 год

Дело бывшего президента Румынии Иона Илиеску, которого органы юстиции страны обвиняют в преступлениях против человечности, передано в суд. Об этом генеральный прокурор Румынии Аугустин Лазар заявил в понедельник, 8 апреля. Завершение процесса является "одной из наиболее важных целей" ведомства, передает слова Лазара агентство Reuters. Дата начала судебного процесса пока не назначена.

Контекст

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Обвинения, предъявленные экс-главе государства в декабре 2018 года, связаны с событиями, произошедшими во время антикоммунистического восстания в Румынии в декабре 1989 года. По версии прокуратуры, действия Илиеску, который в то время создал и возглавил Фронт национального спасения, способствовали насилию после свержения коммунистического режима Николае Чаушеску. В результате свыше 860 человек погибли, а более 2100 получили ранения.

89-летний Ион Илиеску неоднократно заявлял о своей невиновности. Он занимал пост президента Румынии с 1990 по 1996 и с 2000 по 2004 годы. Процесс против экс-главы государства был прекращен в 2015 году, однако спустя  год его возобновили по решению кассационного суда.

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    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


Смотреть видео 01:30

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