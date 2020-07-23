 Дело Фургала: потерпевшие требуют взыскать 1,5 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2020

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Россия

Дело Фургала: потерпевшие требуют взыскать 1,5 млрд рублей

Иск о компенсации подали родственники убитых бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского. Между тем суд признал законным возобновление преследования экс-главы Хабаровского края из-за убийства Евгения Зори.

Протесты в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Протесты в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске (фото из архива)

Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила судья Мосгорсуда Мария Ларкина на заседании по делу Фургала в понедельник, 21 сентября. По ее словам, иск о взыскании компенсации за моральный ущерб на сумму 1,5 млрд рублей подали родственники Олега Булатова и Александра Смольского.

Мосгорсуд 21 сентября рассматривает жалобу на арест 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице Фургала. Кроме того, суд признал законной отмену постановления о прекращении уголовного преследования экс-главы Хабаровского края в связи с убийством бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Таким образом, постановление Басманного суда от 31 июля оставлено без изменений, а жалоба защиты отклонена.

Акция в поддержу Фургала

Акция в поддержу Фургала (фото из архива)

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Он обвиняется в организации убийств Зори и Булатова, а также покушении на убийство Смольского. По версии следствия, убийства были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. 3 сентября Басманный суд Москвы продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря. Через две недели суд признал продление ареста экс-губернатора законным.

Акции в поддержку Фургала становятся малочисленными

19 сентября в Хабаровске в 11-й раз состоялась стихийная акция в поддержку Фургала.  Акции протеста против смещения и ареста Фургала продолжаются уже третий месяц, хотя становятся малочисленнее. Представители оппозиции оценили число участников акции 19 сентября в 2- 3 тысячи человек, мэрия Хабаровска - в 600.

Смотрите также:

  • Массовое шествие одной из центральных улиц Хабаровска в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Ежедневные шествия и митинги

    Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.

  • Участники протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 1 августа 2020 года держат плакаты с надписями Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток, Свободу Фургалу и Верните нам Фургала

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Просьбы протестующих поддержать их

    Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у нового движения есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".

  • Массовая акция в поддержку участников протестов в Хабаровске во Владивостоке 18 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Владивосток

    Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.

  • Один из участников акции в поддержку хабаровчан в Санкт-Петербурге держит в руках плакат с надписью Хабаровск - это только начало!, а над его гловой кружат голуби.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Кормление голубей как форма протеста

    На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.

  • Акция солидарности с протестующими в Хабаровске на Пушкинской площади в Москве.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Акция в поддержку Хабаровска в Москве

    Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.

  • Участники массовой акции в поддержку Фургала в Хабаровске.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования протестующих

    Одно из главных требований участников протестов в Хабаровске - освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.

  • Митингующие в Хабаровске с плакатом, на котором изображен арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и написан лозунг: Верните нам Фургала. Народный губернатор. На табличке в руках одного из протестующих написано также Долой царя.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Народный губернатор"

    Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.

  • Один из участников протеста в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске с лозунгом Самарскому чиновнику не место в Хабаровске на акции 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Неприятие Михаила Дегтярева

    Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".

  • Одна из участниц протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске держит плакат с лозунгом Виновен не Фургал, а система.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования перемен

    Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена в Москве".

  • Один из участников протестов в Хабаровске держит в руках плакат, на котором красным крестом перечеркнуто слово Putinizm.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы устали от власти Путина"

    Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он делает все так, как хочет сам, и не слышит нас", - добавила она.

  • Протестная акция в поддержку Сергея Фургала, занимавшего в момент проведения мероприятия должность губернатора Хабаровского края, в Хабаровске, 11 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Массовость акций

    По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.

  • Участники протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала держат в руках транспарант с надписью Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы мзду не берем"

    После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".

  • Сотрудник полиции наблюдает за шествием в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Отношение полиции к протестующим

    На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:41

Задержания в Москве на акции в поддержку Хабаровска

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