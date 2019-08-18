Дело против активистов "Мемориала" в Перми приостановлено

В Пермском крае приостановлено предварительное следствие по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений, в связи с которым в октябре проводился обыск в местном отделении правозащитного центра "Мемориал", а также дома у возглавляющего его Роберта Латыпова. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил на своей странице Facebook

глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Как следует из постановления, фото которого Чиков выложил в соцсети, расследование приостановлено, поскольку лицо, "подлежащее привлечению в качестве обвиняемого", не удалось установить. Сотрудникам полиции поручено "установить лицо, совершившее преступление".

Уголовные дела после расчистки кладбища репрессированных

Уголовные дела были возбуждены полицией Пермского края в августе 2019 года по статьям "Незаконная рубка лесных насаждений" (ч. 2 ст. 260 УК РФ) и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина" (ст. 322.3 УК РФ). Это было сделано после того, как активисты "Мемориала" в Кудымкарском районе, на месте бывшего спецпоселения Галяшор расчистили кладбище, где похоронены жертвы советских политических репрессий, в том числе граждане Литвы.

Как уточняет ОВД "Инфо", после обыска силовики допросили Латыпова в качестве свидетеля и отметили, что "не имеют каких-либо претензий" к Латыпову и пермскому "Мемориалу". Изъятые в ходе обыска вещи и документы правоохранители вернули 8 ноября. 15 ноября дело о фиктивной постановке на учет было возвращено полиции для проведения дополнительных следственных действий. Позже, в декабре, Кудымкарский городской суд прекратил и административные дела литовцев, участвовавших в международной экспедиции пермского "Мемориала" к заброшенному кладбищу репрессированных.

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