 Дело по обвинению Киркорова в нарушении авторских прав дошло до ЕСПЧ | Новости из Германии о России | DW | 31.03.2019

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Россия

Дело по обвинению Киркорова в нарушении авторских прав дошло до ЕСПЧ

Французский композитор Кассаб Самир Жильберт Синуэ, обвинявший Киркорова в нарушении авторских прав, обратился в ЕСПЧ с жалобой по статье "Право на справедливое судебное разбирательство".

Филипп Киркоров на конкурсе Евровидение (Фото из архива)

Филипп Киркоров на конкурсе "Евровидение" (Фото из архива)

Защита французского композитора Кассаба Самира Жильбера Синуэ подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказами российских судов удовлетворять иск о плагиате к Филиппу Киркорову. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы французского музыканта. Жалоба в ЕСПЧ подана по части 1 статьи 6 Конвенции (Право на справедливое судебное разбирательство).

Юрист напомнил, что в 2017 году в интересах своего подзащитного обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском к Киркорову о защите авторских прав на музыкальное произведение, написанное французским композитором для певицы Dalida, которое "было переработано без согласия и разрешения автора, получило в России название "Шелковая нить" и звучало в альбоме "Ой мама, шика дам".

Ответчиками по иску, кроме российского певца, выступали фирмы "Филип Киркоров Продакшн" и "Первое музыкальное издательство". Синуэ просил российский суд запретить Киркорову публичное исполнение песни "Шелковая нить", а также обязать ответчиков уничтожить контрафактные диски. Кроме того, французский автор требовал от каждого из трех ответчиков по 5 млн рублей за нарушение авторского права, а также солидарного взыскания с них 360 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на госпошлину и оказание юридической помощи.

Контекст

Если дети нелегально скачивают музыку в интернете, родители не должны нести за это ответственность. Но лишь в том случае, если докажут суду, что предупреждали своих несовершеннолетних детей о возможных последствиях. (15.11.2012)

Дидье Маруани был задержан по подозрению в вымогательстве 1 миллиона евро у Филиппа Киркорова. Адвокаты Киркорова заявили, что организовать задержание помогали пранкеры Вован и Лексус. (30.11.2016)

Суд отказал французскому композитору в удовлетворении иска.

Киркоров и обвинения в плагиате

Зарубежные музыканты не раз обвиняли Филиппа Киркорова в нарушении авторских прав. В 2016 году московская полиция задержала лидера группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, которых, по заявлению российского певца, обвинили в вымогательстве 1 млн евро. Якобы эти деньги должны были быть выплачены за урегулирование спора о музыке к исполнявшейся Киркоровым композиции "Жестокая любовь". Маруани считает, что это плагиат его композиции Symphonic space dream. В 2016 году француз проиграл Киркорову в российском суде.

18 марта 2019 года Маруани повторно подал иск к Киркорову в Таганский суд Москвы. Композитор хочет получить с российского певца 272 млн рублей.

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    Автор: Ксения Сафронова


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