Дело по обвинению Киркорова в нарушении авторских прав дошло до ЕСПЧ

Защита французского композитора Кассаба Самира Жильбера Синуэ подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказами российских судов удовлетворять иск о плагиате к Филиппу Киркорову. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы французского музыканта. Жалоба в ЕСПЧ подана по части 1 статьи 6 Конвенции (Право на справедливое судебное разбирательство).

Юрист напомнил, что в 2017 году в интересах своего подзащитного обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском к Киркорову о защите авторских прав на музыкальное произведение, написанное французским композитором для певицы Dalida, которое "было переработано без согласия и разрешения автора, получило в России название "Шелковая нить" и звучало в альбоме "Ой мама, шика дам".

Ответчиками по иску, кроме российского певца, выступали фирмы "Филип Киркоров Продакшн" и "Первое музыкальное издательство". Синуэ просил российский суд запретить Киркорову публичное исполнение песни "Шелковая нить", а также обязать ответчиков уничтожить контрафактные диски. Кроме того, французский автор требовал от каждого из трех ответчиков по 5 млн рублей за нарушение авторского права, а также солидарного взыскания с них 360 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на госпошлину и оказание юридической помощи.

Суд отказал французскому композитору в удовлетворении иска.

Киркоров и обвинения в плагиате

Зарубежные музыканты не раз обвиняли Филиппа Киркорова в нарушении авторских прав. В 2016 году московская полиция задержала лидера группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, которых, по заявлению российского певца, обвинили в вымогательстве 1 млн евро. Якобы эти деньги должны были быть выплачены за урегулирование спора о музыке к исполнявшейся Киркоровым композиции "Жестокая любовь". Маруани считает, что это плагиат его композиции Symphonic space dream. В 2016 году француз проиграл Киркорову в российском суде.

18 марта 2019 года Маруани повторно подал иск к Киркорову в Таганский суд Москвы. Композитор хочет получить с российского певца 272 млн рублей.

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