Дело Павла Устинова, или Сказка про цеховую солидарность

Приговор Павлу Устинову, или Росгвардия неприкасаемых

Устинову дали 3,5 года колонии за то, что при его задержании на акции 3 августа боец Росгвардии вывихнул плечо. Карикатурист Сергей Елкин о том, как безопасно взаимодействовать с силовиками.