Дело Павла Устинова, или Сказка про цеховую солидарность

Подписка о невыезде для актера Устинова, осужденного по обвинению в насилии против омоновца во время протестов в Москве, стала возможной благодаря солидарности коллег, считает Сергей Елкин. Как в сказке!
Мосгорсуд смягчил меру пресечения актеру Устинову. "Основания для избрания меры пресечения изменились", - заявила судья, указав, что производство по делу закончилось и он не может ему воспрепятствовать. (20.09.2019)
О письме в защиту Павла Устинова и других фигурантов "московского дела" интервью DW со священником Русской православной церкви, протоиереем Андреем Кордочкиным. (19.09.2019)