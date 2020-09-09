Дело Навального: ФРГ приняла меры для обеспечения сохранности доказательств

Представитель правительства Германии сообщил, что запущен процесс "обеспечения сохранности доказательств" по делу Навального, в связи с чем необходимо придерживаться конфиденциальности.
Федеральное правительство Германии предприняло "шаги для обеспечения сохранности доказательств" по делу российского оппозиционера Алексея Навального, у которого подозревают отравление, однако этот процесс "пока не завершен". Об этом в пятницу, 11 сентября, в Берлине заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, в этой связи пока по ряду аспектов необходимо соблюдать "практику конфиденциальности".
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