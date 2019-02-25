 Дело Майкла Калви находится под личным контролем Путина | Новости из Германии о России | DW | 03.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Дело Майкла Калви находится под личным контролем Путина

Президента РФ информируют о судебном процессе по делу основателя фонда Baring Vostok, заявил Дмитрий Песков в интервью RT, добавив, что Кремлю "конечно же, хотелось бы увидеть" Калви среди участников ПМЭФ.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде, февраль 2019 года

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде, февраль 2019 года

Дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви находится под личным контролем президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT, опубликованном в понедельник, 3 июня. "Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов", - пояснил Песков.

Контекст

Владимир Путин не арестовывал Майкла Калви, но президент вскормил правящий класс, который губит не только Baring Vostok, но и всю российскую экономику, убежден Константин Эггерт (16.02.2019)

Путин пытается остановить падение рейтингов с помощью послания к Федеральному собранию. Но его обещания расходятся с реальностью в России, за которую он сам несет ответственность, полагает Инго Маннтойфель. (20.02.2019)

Несколько месяцев назад Владимир Путин встречался с представителями деловых кругов Франции, которые "поднимали вопрос о судьбе" Калви, рассказал Песков, отметив, что президент РФ "предоставил им все необходимые разъяснения". Процесс против американского инвестора Песков назвал "очень досадной ситуацией" и заявил, что Кремлю "конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который будет проходить с 6 по 8 июня.

Домашний арест Калви продлен до 14 июля

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года, Калви обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Кроме него и топ-менеджера фонда француза Филиппа Дельпаля по этому уголовному делу проходят экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Всех шестерых фигурантов Басманный суд 16 февраля арестовал на два месяца. 9 и 10 апреля был продлен арест на три месяца Дельпалю, Зюзину, Абгаряну и Владимирову. 12 апреля домашний арест Калви продлили до 14 июля 2019 года. Бизнесмен отрицает свою вину и считает, что причина уголовного преследования кроется в корпоративном конфликте внутри самого банка.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Райнхардсбрунн на акварели 1845/46 гг.

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    Замок Райнхардсбрунн когда-то был бенедектинским аббатством. В начале XVII века, когда аббатство давно опустело, его начали перестраивать. К XIX веку Райнхардсбрунн превратился в роскошную летнюю резиденцию герцогов Саксен-Кобург-Готской династии. Так изобразил его внутренний интерьер художник на акварели 1845/46 гг.

  • Замок Райхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    Во времена ГДР здесь был валютный отель, а в парке - пионерлагерь. Но замок Райхардсбрунн уже тогда постепенно приходил в упадок. В 2008 году его приобрели росийские инвесторы. Позже обстоятельства сделки вызвали у прокуратуры подозрения в отмывании денег. Фирма, оплатившая сделку, была создана всего за несколько месяцев до покупки, а ее уставной капитал составлял всего 10 тысяч рублей.

  • Замок Райхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    После целого ряда операций, перевода денег из офшора и перепродаж Райнхардсбрунн оказался во владении компаний, которые контролирует семья экс-депутата Госдумы из Ямало-Ненецкого автономного округа, крупного бизнесмена Анатолия Острягина. Замком никто не занимался, и он постепенно разрушался. Причем, не только внешне.

  • Замок Райхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    Так выглядит сегодня каминный зал.

  • Замок Райнхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    На третьем этаже открывается особенно неутешительная картина. Паркет снят неизвестными лицами. На полу безжалостно выдраны даже доски, находиться там небезопасно.

  • Замок Райнхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    Двери и часть окон заколочены, у стен - предупредительные таблички: "Осторожно! Возможно обрушение!" Но, похоже, для искателей приключений (наверное, из молодого поколения) это не помеха.

  • Замок Райнхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    Выбиты не только стекла. Разбиты и старинные кованые фонари в парке.

  • Замок Райнхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    В течение последних лет правительству Тюрингии пришлось выделить 70 тысяч евро, чтобы хотя бы подлатать крышу. Так удалось спасти фрески и плафоны в одном из залов. Они позволяют представить, каким был замок и каким он мог бы стать. Теперь только на первоочередные ремонтные работы придется затратить 5 млн евро. А всего восстановление замка обойдется в 30-40 миллионов.

  • Замок Райнхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    Власти федеральной земли стали требовать от российских хозяев либо, наконец, что-то предпринять, либо отказаться от замка. Сын российского экс-депутата предложил Тюрингии купить у него Райнхардсбрунн. Но тогда пришлось бы оплатить и многомилионные долги, висевшие на нем. Правительству Тюрингии ничего не оставалось, как конфисковать замок. Это первый такой случай в новейшей истории Германии.

    Автор: Катерина Иванова


Смотреть видео 12:59

Время доить инвесторов. Послание – чтобы послать. Трамп сжигает договора – "Заповедник", выпуск 64, 24.02.19

Контекст

Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

Скандал вокруг замка Райнхардсбрунн в Тюрингии, который приобрели российские инвесторы и покупка которого вызвала подозрение в отмывании денег, привел к его конфискации. Вот как он выглядел раньше и как выглядит сейчас. (18.07.2018)  

Ссылки в интернете

Майкла Калви оставили под домашним арестом до середины июля  

Аудио- и видеофайлы по теме

Время доить инвесторов. Послание – чтобы послать. Трамп сжигает договора – "Заповедник", выпуск 64, 24.02.19  

Итоги экономического форума в Давосе  

Приватизация по-украински, или Stop Russia  

Также по теме

Russland St. Petersburg Michael Calvey

Компания Baring Vostok обратилась с открытым письмом к Путину 25.02.2019

Инвесткомпания просит президента России взять под личный контроль дело в отношении ее основателя Майкла Калви, обвиненного в мошенничестве.

Russland Moskau Michael Calvey vor Gericht

Комментарий: Путин, космонавт Леонов и судьба инвестора в России 16.02.2019

Владимир Путин не арестовывал Майкла Калви, но президент вскормил правящий класс, который губит не только Baring Vostok, но и всю российскую экономику, убежден Константин Эггерт

Russland | Protest Er ist nicht unser Tzar in St. Petersburg

Комментарий: Путин как главная угроза собственному режиму 26.02.2019

Разгром Baring Vostok не остановит инвесторов, пока режим Путина не обрушит сам себя. Так считает агентство Moody’s, с которым согласен и Константин Эггерт.

Реклама

Самые читаемые

В Германии не хватает десятков тысяч дальнобойщиков  

WSJ рассказала, что Россия отозвала ключевых советников из Венесуэлы  

Иск Украины против России в Международном суде ООН: главные факты  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно