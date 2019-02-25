Дело Майкла Калви находится под личным контролем Путина

Дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви находится под личным контролем президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT, опубликованном в понедельник, 3 июня. "Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов", - пояснил Песков.

Несколько месяцев назад Владимир Путин встречался с представителями деловых кругов Франции, которые "поднимали вопрос о судьбе" Калви, рассказал Песков, отметив, что президент РФ "предоставил им все необходимые разъяснения". Процесс против американского инвестора Песков назвал "очень досадной ситуацией" и заявил, что Кремлю "конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который будет проходить с 6 по 8 июня.

Домашний арест Калви продлен до 14 июля

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года, Калви обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Кроме него и топ-менеджера фонда француза Филиппа Дельпаля по этому уголовному делу проходят экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Всех шестерых фигурантов Басманный суд 16 февраля арестовал на два месяца. 9 и 10 апреля был продлен арест на три месяца Дельпалю, Зюзину, Абгаряну и Владимирову. 12 апреля домашний арест Калви продлили до 14 июля 2019 года. Бизнесмен отрицает свою вину и считает, что причина уголовного преследования кроется в корпоративном конфликте внутри самого банка.

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