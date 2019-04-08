Дело бухгалтера "Седьмой студии" вернули на доследование

Мещанский районный суд Москвы в четверг, 11 апреля, решил вернуть в прокуратуру уголовное дело бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении, сообщает корреспондент DW. Дело вернули в связи с выявленными нарушениями. По словам судьи, в обвинительном заключении не конкретизирована роль Масляевой в совершении мошенничества. Кроме того, нарушено право подсудимой на судебную защиту. При этом она остается под домашним арестом до 19 июля 2019 года

Суд рассматривал дело Масляевой в особом порядке. Она единственная из фигурантов дела "Седьмой студии" признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания против остальных подследственных. Бухгалтер заявила, что "Седьмую студию" якобы создали именно для хищения бюджетных средств, выделяемых на театральные постановки.

Бухгалтер не знает, кто похитил деньги

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных министерством культуры РФ на театральный проект "Платформа" худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Все обвиняемые, кроме Масляевой, не признают вину и утверждают, что выделенные из бюджета деньги расходовали исключительно на постановку спектаклей.

В ходе заседания Масляева сообщила, что обналичивала крупные суммы денег по указаниям своего начальства - Серебренникова, Итина, Малобродского и Вороновой, передает корреспондент DW. Она признала себя виновной и попросила судью отнестись к ней снисходительно и не назначать ей суровое показание.

Однако рассказать, как именно руководство "Седьмой студии" похитило 133 млн, Масляева не смогла. На прямой вопрос судьи Изотовой, известно ли ей, кто похитил указанную сумму, Масляева ответила отрицательно.

Ряд фигурантов дела освобожден из-под домашнего ареста

8 апреля были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде три фигуранта дела - сам Кирилл Серебренников, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум и экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин.

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