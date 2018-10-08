Дело барнаульской студентки-"экстремистки" возвращено в прокуратуру

Индустриальный районный суд Барнаула во вторник, 9 октября, удовлетворил ходатайство защиты и вернул прокурору дело студентки Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за публикации в соцсети "В контакте". Мотузная опубликовала в своем микроблоге в Twitter фото соответствующего постановления суда, согласно которому дело возвращено в прокуратуру "для устранения препятствий рассмотрения его судом".

Суд отпустил Мотузную в Москву

"Я практически свободный человек! Я правда считаю это огромной победой!" - написала 23-летняя Мотузная. Она надеется, что дело впоследствии закроют в связи с истечением срока давности и предложенными недавно изменениями, предполагающими уголовное наказание за публикации в соцсетях только при повторном нарушении в течение года. Кроме того, суд отпустил Мотузную, которая находится под подпиской о невыезде, в Москву, где она примет участие в программе "Разговор с атеистом" на телеканале "Спас".

Адвокат девушки Алексей Бушмаков также уверен, что дело будет закрыто и отметил, что срок давности по статье об оскорблении чувств верующих у Мотузной истекает 15 октября, сообщает портал "Медиазона". Между тем другой адвокат Роман Ожмегов не считает решение суда победой, говоря о том, что если дело переквалифицируют на административное, то Мотузная в любом случае "останется экстремистской".

Дело из-за картинок в соцсети "В контакте"

Судебный процесс по делу о сохраненных в соцсетях девяти картинках, которые следствие посчитало оскорбляющими чувства верующих и унижающими чернокожих, начался в Барнауле 7 августа. Дело возбуждено по заявлению двух студенток Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы из-за картинок, которые Мотузная сохранила в 2016 году на своей странице "В контакте" и удалила еще до начала судебного дела. На первом заседании подозреваемая отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия. Мотузной грозит пять лет тюрьмы. Это уже третье в регионе громкое уголовное дело из-за публикаций в соцсетях.

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