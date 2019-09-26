Делом обвиненного в педофилии священника из Оренбурга займется СК РФ

Уголовное дело обвиненного в педофилии Николая Стремского, руководителя религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" из Оренбургской области для всестороннего и оперативного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СК РФ). Об этом в четверг, 26 сентября, сообщила пресс-служба СК РФ.

Как отмечается в сообщении, кроме самого священника, взяты под стражу его приемная дочь и ее муж, которых, в свою очередь, обвиняют в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.

По уголовному делу потерпевшими в данный момент признаны семь подростков, находящихся под опекой или удочеренных Стремским. Следствие полагает, что с января по август 2018 года мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении опекаемых несовершеннолетних, а также совершил изнасилование одной из них. Что касается приемной дочери и ее мужа, то они, по данным следователей, в августе 2018 года, применяя насилие, заперли трех несовершеннолетних в гараже, лишив их на длительное время свободы.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина протоиерей Николай Стремский, запрещён в священнослужении на время ведения следствия, сообщает "Интерфакс".

Награжден премией "Золотое сердце"

55-летний Николай Стремский, известный также, как отец Николай, вместе с женой Галиной создал самую большую многодетную семью в России. С 1992 года они воспитывали 70 приемных детей из детских домов из различных регионов России. В 2006 году он был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.

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