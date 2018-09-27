 Делегацию из Гессена отказались принять в Израиле из-за депутата от АдГ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.06.2019

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Мир

Делегацию из Гессена отказались принять в Израиле из-за депутата от АдГ

Среди членов делегации от федеральной земли Гессен в Израиле - депутат правопопулистской "Альтернативы для Германии" Дмитрий Шульц. Израильское правительство не принимает депутатов этой партии.

Депутат ландтага Гессена от АдГ Дмитрий Шульц

Депутат ландтага Гессена от АдГ Дмитрий Шульц

Правительство Израиля не примет делегацию от немецкой федеральной земли Гессен из-за наличия в ее составе депутата правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Дмитрия Шульца (Dimitri Schulz). Израильское правительство не принимает представителей этой партии, отмечает агентство dpa. С подобным подходом сталкиваются и депутаты аналогичных партий из Франции и Австрии, сообщил представитель министерства по цифровой стратегии Гессена в понедельник, 24 июня.

Контекст

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В свою очередь, представитель фракции АдГ в бундестаге Беатрис фон Шторх (Beatrix von Storch) особо выделила абсурдность ситуации, отметив еврейские корни Шульца. По ее словам, "ни одна партия в Германии не занимает столь отчетливую произраильскую позицию". В АдГ готовы к интенсивному диалогу с израильской стороной в любое время, подчеркнула фон Шторх.

Шульц - один из основателей объединения "Евреи в АдГ"

Дмитрий Шульц - депутат ландтага Гессена. В 2018 году он принимал участие в создании общефедерального объединения "Евреи в АдГ" внутри правопопулистской партии.

Делегация из нескольких десятков человек во главе с министром по цифровой стратегии Гессена Кристиной Синемус (Kristina Sinemus) пробудет в Израиле до 28 июня. В числе запланированных мероприятий - конференция по кибербезопасности в Тель-Авиве, посещение мемориала памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме и визиты на гессенские компании в Израиле. Ожидалось, что делегаты из Германии встретятся с представителями израильского министерства экономики и промышленности, но встречу отменили.

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    Автор: Дарья Брянцева


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