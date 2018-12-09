Делегаций ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах

Парламентская ассамблея Советы Европы (ПАСЕ) в понедельник, 10 декабря, смягчила санкции, которые могут быть применены к ее членам. Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому делегаций стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и генерального секретаря Совета.

"Это первый и важный шаг для преодоления кризиса" в отношениях между Советом Европы и Россией, "важный сигнал о том, что можно выйти из санкционного тупика", заявил в интервью агентству dpa член комитета, немецкий депутат от Левой партии Андрей Хунко (Andrej Hunko). По словам другого члена комитета, немецкого социал-демократа Франка Швабе (Frank Schwabe), против изменения регламента высказалось лишь небольшое число голосовавших.

Конфликт между Россиией и ПАСЕ

После аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года ПАСЕ лишила делегацию РФ права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Москва объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос России составлял около 33 млн евро - почти 10 процентов бюджета организации.

На экстренной встрече Комитета министров Совета Европы - главного исполнительного органа организации - генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд дал распоряжение представителям стран-участниц Совета Европы готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса РФ. В настоящее время Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы.

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