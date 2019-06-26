 Делегации Украины и еще шести стран покинули сессию ПАСЕ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2019

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Европа

Делегации Украины и еще шести стран покинули сессию ПАСЕ

Делегации в ПАСЕ Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии решили покинуть сессию ассамблеи и проконсультироваться с правительствами и парламентами своих стран после возвращения России в ПАСЕ.

Акция протеста в Киеве против возвращения российской делегации в ПАСЕ

Акция протеста в Киеве против возвращения российской делегации в ПАСЕ

Делегации семи стран заявили, что покидают сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы для консультаций с властями своих стран после полного подтверждения прав российской делегации. Об этом вечером в среду, 26 июня, сообщил украинский депутат Леонид Емец, опубликовав в Facebook текст заявления, подписанного представителями Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии.

"Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами относительно совместных действий в Ассамблее на следующих сессиях", - указывается в документе.

Контекст

Немецкий политик Андреас Ник считает, что возвращение России в ПАСЕ пойдет на пользу российским гражданам. Об этом он сказал в интервью DW. (26.06.2019)

Считать, что Совет Европы важен для властей России как правозащитная организация, - недопустимая иллюзия. Для них речь идет лишь о триумфе от возвращения права голоса в ПАСЕ, уверен Райнхард Фезер. (26.06.2019)

Парламентарии семи стран отметили, что восстановление прав российской делегации "без соблюдения Российской Федерацией многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его Устава". "Этот шаг посылает очень неверный сигнал стране, которая прибегает к вооруженной агрессии, отравлению людей, не соблюдает права своих граждан и не поддерживает, а пытается дестабилизировать демократии во всей Европе", - утверждают авторы документа.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года за аннексию Крыма. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ. В понедельник, 24 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее полномочия были оспорены Грузией и Украиной из-за нарушения норм международного права и регламента. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации безо всяких ограничений.

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