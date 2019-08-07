 Дейтонский убийца изучал идеологии насилия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2019

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Мир

Дейтонский убийца изучал идеологии насилия

ФБР изучило прошлое преступника, убившего 9 человек в Дейтоне. Он увлекался идеологиями насилия, но, видимо, не был расистом.

Мемориал на месте трагедии в Дейтоне

Мемориал на месте трагедии в Дейтоне

Мужчина, убивший в ночь на воскресенье, 4 августа, 9 человек в американском городе Дейтон (штат Огайо), изучал идеологии насилия и интересовался массовыми убийствами. Об этом во вторник сообщил представитель ФБР, не пояснив, какие именно идеологии изучал злоумышленник. Однако он уточнил, что мотивом преступления, по данным следствия, не являлась расовая ненависть. В то же время, согласно данным телеканала CNN, преступник придерживался леворадикальных убеждений и симпатизировал движению "Антифа".

Контекст

Трагедия произошла в ночь на 4 августа в районе Орегон города Дейтона, на место прибыли сотрудники ФБР. (04.08.2019)

Берлин признал смерть гражданина Германии в американском Эль-Пасо, где белый мужчина, руководствуясь мотивами расовой ненависти, застрелил 22 человека. Трамп в среду должен посетить место трагедии. (06.08.2019)

24-летний злоумышленник открыл стрельбу перед баром в Дейтоне, от которой погибла в том числе и его сестра. Он погиб в перестрелке с полицией.

Чуть раньше в тот же день 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в техасском городе Эль-Пасо. Там погибло 22 человека, в том числе 8 граждан Мексики и один гражданин Германии. Стрелок из Эль-Пасо перед преступлением разместил в интернете расистский "манифест", направленный против мексиканцев.

Берлин выразил соболезнования Вашингтону

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила соболезнования американской стороне в связи с трагедиями. "Акты насилия и ненависти приводят к смертям людей, ввергая семьи и целые города в скорбь, - говорится в сообщении главы правительства ФРГ. - Жестокость и гнусность этого поступка поражает нас в высшей степени".

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    Автор: Ирина Филатова


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Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

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