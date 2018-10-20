 Действия Минтранса могут лишить работы российских авиаперевозчиков | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2018

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Россия

Действия Минтранса могут лишить работы российских авиаперевозчиков

Проект постановления Минтранса о переносе в РФ серверов для продажи билетов и регистрации на рейс угрожает работе российских авиакомпаний, пишут "Ведомости".

Самолет Аэрофлота

Планы Минтранса по переносу в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс угрожают работе российских авиакомпаний, уверен генеральный директор входящей в S7 Group авиакомпании "Сибирь" Владимир Объедков. Если соответствующий проект правительственного постановления будет принят и будет применяться на практике, возможна полная остановка деятельности российских авиаперевозчиков, говорится в июльском письме Объедкова главе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), о котором 21 октября сообщили "Ведомости".

Контекст

Кроме того, вероятна "длительная (2-4 года) и затратная миграция в другие системы бронирования", пишет издание, ссылаясь на письмо Объедкова. Среди прочих последствий - невозможность работы внутри международного авиационного альянса One World и прекращение иностранными авиакомпаниями - партнерами продажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы S7, отмечается далее.

Проект постановления с января 2020 года

Министерство транспорта подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым все серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу авиабилетов на внутрироссийские рейсы, а также регистрацию на рейсы, к 1 января 2020 года должны быть переведены в РФ, указывает издание. Между тем три крупнейшие российские авиакомпании используют иностранные провайдеры - "Аэрофлот" (американский Sabre), S7 (швейцарский SITA) и "Уральские авиалинии" (испанский Amadeus). Лоукостер "Победа" работает с американским провайдером Navitair.

При этом российские провайдеры не соответствуют требованиям авиакомпаний, подчеркивает Объедков. В частности, "Аэрофлот" и входят в глобальные авиационные альянсы, а российские системы в настоящее время не в состоянии обеспечивать такое сотрудничество.

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