Девять стран ЕС создают европейские силы реагирования

Министры обороны девяти стран Евросоюза, включая Германию, Великобританию и Францию, объявили о создании совместных европейских сил реагирования, которые позволят Лондону оказывать военную поддержку Брюсселю и после завершения процесса выхода из Евросоюза. Соответствующий договор о намерениях был подписан в понедельник, 25 июня, в Люксембурге.

Инициатива реализуется по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона, который в ходе своего выступления в сентябре минувшего года заявил о необходимости создания автономных сил обороны Европы, способных действовать без поддержки НАТО и Соединенных Штатов. В задачу коалиционных сил будет входить оперативное реагирование на кризисы вблизи европейских границ.

Новый формат сотрудничества

"Мы убеждены", что Европа должна быть "сильной, способной на большее, готовой защитить нас и наш суверенитет", подчеркнул министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Предложенный формат взаимодействия отличается от "постоянного структурного сотрудничества" - Permanent Structured Cooperation (PESCO), к которому в ноябре 2017 года присоединились 23 страны Евросоюза. Последний не поддержали Дания, Ирландия, Мальта, Португалия и Великобритания, намеренная покинуть ЕС в марте 2019 года. В этой связи на создании европейских сил реагирования особо настаивал Лондон, заинтересованный "в поддержании сотрудничества с Европой" в формате, выходящем "за рамки двусторонних связей".

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