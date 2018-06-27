 Девять стран ЕС создают европейские силы реагирования | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2018

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Европа

Девять стран ЕС создают европейские силы реагирования

Новый формат оборонного сотрудничества позволит Великобритании оказывать военную помощь Евросоюзу и после "Брекзита".

На учениях бундесвера

Министры обороны девяти стран Евросоюза, включая Германию, Великобританию и Францию, объявили о создании совместных европейских сил реагирования, которые позволят Лондону оказывать военную поддержку Брюсселю и после завершения процесса выхода из Евросоюза. Соответствующий договор о намерениях был подписан в понедельник, 25 июня, в Люксембурге.

Контекст

На саммите в Брюсселе 27 стран ЕС решили перейти ко второй фазе переговоров с Великобританией о "Брекзите". DW объясняет, что это за фазы, что уже достигнуто и чего ожидать в дальнейшем. (15.12.2017)

Все страны-члены Евросоюза, кроме Дании, Ирландии, Мальты, Португалии и Великобритании, договорились регулярно увеличивать оборонный бюджет и участвовать в совместных оборонительных проектах. (13.11.2017)

Инициатива реализуется по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона, который в ходе своего выступления в сентябре минувшего года заявил о необходимости создания автономных сил обороны Европы, способных действовать без поддержки НАТО и Соединенных Штатов. В задачу коалиционных сил будет входить оперативное реагирование на кризисы вблизи европейских границ.

Новый формат сотрудничества

"Мы убеждены", что Европа должна быть "сильной, способной на большее, готовой защитить нас и наш суверенитет", подчеркнул министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Предложенный формат взаимодействия отличается от "постоянного структурного сотрудничества" - Permanent Structured Cooperation (PESCO), к которому в ноябре 2017 года присоединились 23 страны Евросоюза. Последний не поддержали Дания, Ирландия, Мальта, Португалия и Великобритания, намеренная покинуть ЕС в марте 2019 года. В этой связи на создании европейских сил реагирования особо настаивал Лондон, заинтересованный "в поддержании сотрудничества с Европой" в формате, выходящем "за рамки двусторонних связей".

Смотритетакже:

  • Девушка с раскрашенным в цвета ЕС лицом на митинге Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Ответ убежденных европейцев

    На центральных площадях крупнейших городов Германии с начала 2017 года еженедельно проходят митинги и демонстрации недавно созданного движения Pulse of Europe ("Пульс Европы"). Оно стало реакцией сторонников Евросоюза на Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США и усиление антиевропейских сил перед выборами в Нидерландах, Франции и ФРГ.

  • Демонстрация Pulse of Europe во Франкфурте-на-Майне

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Родина движения - Франкфурт-на-Майне

    Движение зародилось во Франкфурте-на-Майне, где в ноябре 2016 года состоялся первый митинг. На него пришли тогда примерно 200 человек. С января 2017 года манифестации стали проходить в финансовой столице Германии еженедельно - каждое воскресенье в 14 часов. В феврале число участников впервые перевалило за 2 тысячи. Один из их лозунгов: "Совместно сделаем Европу лучше".

  • Даниэль Рёдер, основатель движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Раньше он на демонстрации не ходил

    У истоков движения стоял 44-летний франкфуртский адвокат Даниэль Рёдер (Daniel Röder). После избрания Дональда Трампа он обратился по электронной почте к знакомым с призывом выступить в защиту объединенной демократической Европы и европейских ценностей. После этого вместе с женой Сабиной, тоже юристом, взялся за организацию митингов. Вскоре инициативные группы появились и в других городах.

  • Митинг Pulse of Europe перед Кёльнским собором

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Призыв к голландцам не уходить

    Первой важной задачей движения стала поддержка проевропейских сил в Нидерландах, где на парламентских выборах 15 марта сильнейшей силой могла стать партия противников членства в ЕС. 5 марта участники митинга у подножья Кёльнского собора обратились к избирателям соседней страны с призывом на голландском языке: "Оставайтесь с нами!". Выборы показали: голландцы не уйдут.

  • Табличка с надписью Теперь Макрон

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    "Теперь Макрон"

    Следующая задача - не допустить победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Ведь лидер праворадикального "Национального фронта" добивается выхода своей страны из ЕС. Симпатии участников движения явно на стороне самого проевропейского кандидата - Эммануэля Макрона. Хотя в целом Pulse of Europe позиционируется как надпартийное движение и конкретных политиков не поддерживает.

  • Молодежь на митинге Pulse of Europe в Мюнхене

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Молодежь хочет дружить

    "Друзья" - написали на своем самодельном плакате участники митинга в центре Мюнхена, специально выделив буквы EU - аббревиатуру Евросоюза. Молодежь особенно ценит в ЕС отсутствие внутренних границ и разнообразные возможности для школьных, студенческих и научных обменов.

  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Пожилые благодарны за прочный мир

    В середине марта митинги Pulse of Europe проводились уже почти в 50 городах Германии, собирая от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. На манифестации активно ходят и пожилые немцы. Для послевоенного поколения, судя по выступлениям его представителей, главная заслуга Евросоюза состоит в том, что он примирил враждовавшие веками народы и обеспечил вошедшим в него странам прочный мир.

  • Митинг Pulse of Europe в Берлине под дождем

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Митинг состоится при любой погоде

    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Движение становится общеевропейским

    В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги.

    Автор: Андрей Гурков


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Brexit: о чем до сих пор не могут договориться ЕС и Великобритания

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"Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

По призыву движения Pulse of Europe жители десятков городов Германии c февраля 2017 года каждое воскресенье выходят на митинги и демонстрации в поддержку идеи единой Европы. (24.03.2017)  

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