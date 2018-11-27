Дева Мария - небесная покровительница Баварии (фото)

Воздвигнув эту Мариинскую колонну в центре баварской столицы, курфюрст Максимилиан I выполнил данный им обет.
28.11.2018, Мюнхен • Башни собора Фрауэнкирхе и колонна Девы Марии в центре Мюнхена. Мариинскую колонну возвели здесь в 1638 году по распоряжению курфюрста Максимилиана I в знак благодарности за то, что город не был разрушен во время шведской оккупации в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648). Дева Мария считается небесной покровительницей Баварии - Patrona Bavariae.
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