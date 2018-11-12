Дева Мария, Георгий Победоносец и другие святые покровители аптек

Первые аптеки, то есть специализированные учреждения, занимавшиеся изготовлением, фасовкой и продажей лекарственных средств, появились в Европе в XIII веке. До этого снадобья своим пациентам в Германии выдавали сами врачеватели. Нередко это были монахи и монахини, знающие медицину и обладавшие навыками изготовления лечебных препаратов. В первой немецкой аптеке, открытой в 1241 году в Трире, работали монахини монастыря Св. Фомы (Frauenkonvent St. Thomas). Старейшая аптека Германии, первоначально названная по ее месторасположению "У колодца", известна сегодня под названием Löwen-Apotheke – "Львиная аптека".
Львы, орды, драконы...
Животные в названиях немецких аптек присутствуют довольно часто. На аптечные вывески они обычно "перекочевывали" с гербов местного князя или города. Среди наиболее популярных - лев, медведь, олень и даже слон, Так что ничего удивительного нет в том, что над аптекой в Трире красуется фигура льва.
"Орлиная аптека у ратуши" в Кведлинбурге
Но есть в названиях немецких аптек и сказочные животные, такие, как птица-феникс, дракон или единорог, рассказывает директор Немецкого музея аптечного дела (Deutschen Apotheken-Museum) в Гейдельберге Элизабет Хувер (Elisabeth Huwer).
Не менее популярны у аптекарей, как и в старые времена, орлы, ласточки, соколы, лебеди... Ну, и, разумеется, на вывесках подавляющего большинства немецких аптек мы видим змею, обвившуюся вокруг чаши. Этот символ понятен всем.
Небесные покровители
Сегодня в Германии насчитывается, в общей сложности, около 20 тысяч аптек. И в названии у очень многих из них есть не животные или птицы, а имена христианских святых, которые являются их своеобразными покровителями.
Около 400 аптек уповают на защиту Девы Марии (Marien-Apotheken). Богородица - не только покровительница аптекарей и врачевателей, но и всех страждущих. Аптеки с именем Марии расположены по всей стране, больше всего их (150) в Баварии и в Рейнланде - самых католических регионах Германии.
Аптеки в Баварии чаще всего называют в честь Девы Марии
В списке аптечных патронов есть и католический святой Губерт Льежский (Hl. Hubertus von Lüttisch). Святой Губерт – покровитель стрелков и охотников. Чаще всего его имя значится на аптечных вывесках в федеральной земле Саар.
Около ста аптек избрали своим патроном Святого Мартина - гвардейца римского легиона, разрезавшего мечом свой плащ, чтобы отдать его половину полураздетому нищему, замерзавшему у городских ворот. Покровитель бедных, беженцев, пастухов, виноградарей и мельников опекает чаще всего аптеки на юго-западе Германии.
Почти столько же аптекарей призывают на помощь Георгия Победоносца (hl. Georg), сохранившего, несмотря на чудовищные пытки, мужество, стойкость духа и невероятную способность к заживлению ран на собственном теле. Неудивительно, что его имя можно увидеть в названии аптек в любом уголке Германии.
А вот заступницу Святую Варвару (hl. Barbara) почитают преимущественно аптекари в Рурской области и в Сааре. Великомученицу Варвару Илиопольскую перед казнью заточили в башню, но это не сломило ее, и она не отказалась от христианской веры.
На шестом месте в списке христианских покровителей немецких аптек значится имя Святого Иоанна (hl. Johannes), выжившего после выпитой им чаши с ядовитым зельем.
Далее следует Святой Антоний Падуанский (hl. Antonius von Padua). Он всегда защищал от чумы и других эпидемий, разрухи, кораблекрушения, температуры и бесплодия. А также, кстати, помогает обрести утраченное и встретить спутника жизни.
Исцелявший слепых, покровитель бедных и страждущих Святой Лаврентий Римский (Laurentius vom Rom) оказывает поддержку не только аптекарям по всей стране, но и пивоварам, пекарям, пожарным.
Не менее популярна Святая Елизавета Венгерская или Тюрингская (Elisabeth von Thüringen) и Святой Николай (St.Nikolaus). Св. Николай почитается в Германии как покровитель мореходов, купцов, пекарей и школьников. Николай Чудотворец призывает к спокойствию, миролюбию и справедливости.
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Чай
Прежде чем решить, что делать с той или иной болезнью, неплохо выпить чашку травяного чаю. Его в Германии можно купить не только в аптеке, но и в любом магазине. Чаи из целебных трав оказывают благоприятное действие. Кроме того, они прекрасно поднимают общий тонус и помогают расслабиться.
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Лакрица
Известное средство от кашля - корень солодки, лакричника или лакрицы (лат. Glycyrrhiza glabra), является основой любимого у немцев "тягучего" лакомства. Независимо от формы и степени сладости, лакричные конфеты способны творить и другие чудеса. Паста из измельченных лакричных пастилок и вазелина помогает избавить ноги от мозолей и ороговевшей кожи.
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Горчица
О пользе горчичников в Германии сегодня мало кто знает. Также редко немцы парят ноги с горчичным порошком. Горчица известна здесь больше, как средство от… изжоги! Звучит парадоксально, но чайная ложка острой горчицы, "принятая" после еды, успокаивает желудок. Содержащееся в горчице горчичное масло улучшают работу желчного пузыря и печени, предупреждая возникновение изжоги.
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Имбирь
В эпоху Средневековья к известным в Германии средствам "от всех болезней" - чесноку и корню хрена - присоединился завезенный из дальних стран имбирь (лат. Zingiber officinаle). Богатый витаминами и важными аминокислотами чудо-корень улучшает пищеварение и кровоснабжение. А имбирный чай с лимоном и медом - универсальное жаропонижающее и противовоспалительное средство.
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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов
Водка
То, что в меру "принятый" напиток не только согревает, но и избавляет от различных недугов, известно давным-давно. Приверженцы народной медицины в Германии применяют водку, как средство от… повышенной потливости ног и рук. Чтобы избавиться от такой неприятности, рекомендуется дважды в день протирать руки и ноги смоченной в водке марлей.
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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов
Сало по-немецки
Ломтик копченого сала или "шпека", как его называют немцы, способен спасти от зубной боли! Во всяком случае, утихомирить ее на время, пока вы доберетесь до зубного врача. Не торопитесь съесть сразу весь кусочек - оставьте его за щекой, там, где болит зуб, и минут через 15-20 вам станет легче. Соль мяса "вытягивает" жидкость из опухшей десны и действует как легкое обезболивающее средство.
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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов
Оливковое масло
Благодаря высокому содержанию олеиновой (мононенасыщенной) кислоты, оливковое масло считается просто чудодейственным. Оно обладает целительными свойствами. Например: для устранения экземы тщательно втирают масло в покрасневшие участки кожи. Отличное профилактическое средство против кожных воспалений - ванна с добавлением 100 мл масла и 500 мл молока.
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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов
Капуста
О пользе белокочанной капусты можно слагать легенды. В Германии она считается средством от мигрени. Особенно полезен сок как свежей, так и квашеной капусты, утверждают народные целители. Помогает и наложенный на лоб компресс из мелко порубленных листьев капусты, завернутых в хлопчатобумажное полотенце.
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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов
Творог
Вместо горчичников в Германии чаще используют творог. Творожный компресс помогает избавиться от назойливого кашля. Для этого нагретую (не горячую!) творожную массу выкладывают на полотенце и кладут поочередно на грудь и спину, накрыв больного шерстяным одеялом.
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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов
Черный перец
Как известно, клин клином вышибают, а икоту - перцем! Опасной эту физиологическую реакцию организма не назовешь, обычно она проходит сама собой. Но иногда икота может быть мучительно продолжительной. В таком случае рекомендуется понюхать молотый черный перец. Содержащийся в нем алкалоид пиперин вызовет "защитную реакцию", и икающий, чихнув, избавится от икоты.
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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов
Пекарский порошок
Искусственный разрыхлитель теста или просто сода - к этому "подручному" средству немцы прибегают в срочном порядке при воспалении мочевого пузыря. Щепотка соды или пекарского порошка, растворенная в стакане воды, нейтрализует кислотную среду, столь благоприятную для размножения бактерий и превращает ее в щелочную.
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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов
Бульон
При упадке сил, гриппе и прочих недомоганиях список "целительных" блюд в Германии возглавляет куриный бульон, приготовленный на медленном огне. В бульон добавляются пряности: гвоздика, перец-горошек, лавровый лист, коренья петрушки, луковица, по желанию - небольшой кусочек имбиря. Излюбленный немецкий суп из куриного бульона - с тонкой, домашней лапшой.
Автор: Инга Ваннер