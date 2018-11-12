Дева Мария, Георгий Победоносец и другие святые покровители аптек

Первые аптеки, то есть специализированные учреждения, занимавшиеся изготовлением, фасовкой и продажей лекарственных средств, появились в Европе в XIII веке. До этого снадобья своим пациентам в Германии выдавали сами врачеватели. Нередко это были монахи и монахини, знающие медицину и обладавшие навыками изготовления лечебных препаратов. В первой немецкой аптеке, открытой в 1241 году в Трире, работали монахини монастыря Св. Фомы (Frauenkonvent St. Thomas). Старейшая аптека Германии, первоначально названная по ее месторасположению "У колодца", известна сегодня под названием Löwen-Apotheke – "Львиная аптека".

Львы, орды, драконы...

Животные в названиях немецких аптек присутствуют довольно часто. На аптечные вывески они обычно "перекочевывали" с гербов местного князя или города. Среди наиболее популярных - лев, медведь, олень и даже слон, Так что ничего удивительного нет в том, что над аптекой в Трире красуется фигура льва.

"Орлиная аптека у ратуши" в Кведлинбурге

Но есть в названиях немецких аптек и сказочные животные, такие, как птица-феникс, дракон или единорог, рассказывает директор Немецкого музея аптечного дела (Deutschen Apotheken-Museum) в Гейдельберге Элизабет Хувер (Elisabeth Huwer).

Не менее популярны у аптекарей, как и в старые времена, орлы, ласточки, соколы, лебеди... Ну, и, разумеется, на вывесках подавляющего большинства немецких аптек мы видим змею, обвившуюся вокруг чаши. Этот символ понятен всем.

Небесные покровители

Сегодня в Германии насчитывается, в общей сложности, около 20 тысяч аптек. И в названии у очень многих из них есть не животные или птицы, а имена христианских святых, которые являются их своеобразными покровителями.

Около 400 аптек уповают на защиту Девы Марии (Marien-Apotheken). Богородица - не только покровительница аптекарей и врачевателей, но и всех страждущих. Аптеки с именем Марии расположены по всей стране, больше всего их (150) в Баварии и в Рейнланде - самых католических регионах Германии.

Аптеки в Баварии чаще всего называют в честь Девы Марии

В списке аптечных патронов есть и католический святой Губерт Льежский (Hl. Hubertus von Lüttisch). Святой Губерт – покровитель стрелков и охотников. Чаще всего его имя значится на аптечных вывесках в федеральной земле Саар.

Около ста аптек избрали своим патроном Святого Мартина - гвардейца римского легиона, разрезавшего мечом свой плащ, чтобы отдать его половину полураздетому нищему, замерзавшему у городских ворот. Покровитель бедных, беженцев, пастухов, виноградарей и мельников опекает чаще всего аптеки на юго-западе Германии.

Почти столько же аптекарей призывают на помощь Георгия Победоносца (hl. Georg), сохранившего, несмотря на чудовищные пытки, мужество, стойкость духа и невероятную способность к заживлению ран на собственном теле. Неудивительно, что его имя можно увидеть в названии аптек в любом уголке Германии.

А вот заступницу Святую Варвару (hl. Barbara) почитают преимущественно аптекари в Рурской области и в Сааре. Великомученицу Варвару Илиопольскую перед казнью заточили в башню, но это не сломило ее, и она не отказалась от христианской веры.

На шестом месте в списке христианских покровителей немецких аптек значится имя Святого Иоанна (hl. Johannes), выжившего после выпитой им чаши с ядовитым зельем.

Далее следует Святой Антоний Падуанский (hl. Antonius von Padua). Он всегда защищал от чумы и других эпидемий, разрухи, кораблекрушения, температуры и бесплодия. А также, кстати, помогает обрести утраченное и встретить спутника жизни.

Исцелявший слепых, покровитель бедных и страждущих Святой Лаврентий Римский (Laurentius vom Rom) оказывает поддержку не только аптекарям по всей стране, но и пивоварам, пекарям, пожарным.

Не менее популярна Святая Елизавета Венгерская или Тюрингская (Elisabeth von Thüringen) и Святой Николай (St.Nikolaus). Св. Николай почитается в Германии как покровитель мореходов, купцов, пекарей и школьников. Николай Чудотворец призывает к спокойствию, миролюбию и справедливости.

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