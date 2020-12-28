Дебальцево

Пропавшие без вести во время войны в Донбассе. Кто и как их ищет?

По данным Международного Комитета Красного Креста, за годы войны в Донбассе пропавшими без вести числятся около 750 человек. Кто занимается их поиском и от чего зависят их судьбы?