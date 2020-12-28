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Дебальцево

Пропавшие без вести во время войны в Донбассе. Кто и как их ищет?

Пропавшие без вести во время войны в Донбассе. Кто и как их ищет? 28.12.2020

По данным Международного Комитета Красного Креста, за годы войны в Донбассе пропавшими без вести числятся около 750 человек. Кто занимается их поиском и от чего зависят их судьбы?
Soldiers of the Ukrainian army on the front line during the Joint Forces Operation in Donbass area, Luhansk region, Ukraine, on June 2018. During the last few months, active military actions resumed in Luhansk region. Regardless of the cease-fire regime, its violation is constantly occurring from the separatists' side, resulting in casualties both among the military and the civilian population of Ukraine. (Photo by Oleksandr Rupeta/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Киеве заявили об атаке на позиции украинских военных в Донбассе 18.02.2020

Вооруженные формирования самопровозглашенной "ЛНР" начали наступление, утверждает Киев. Президент Зеленский собрал срочное заседание Совета нацбезопасности.

09.11.2019 *** Servicemen of the Ukrainian armed forces get ready to ride armored personnel carriers (APC) in the settlement of Bohdanivka, which is located in a disengagement area near the contact line with Russian-backed separatist rebels, in Donetsk Region, Ukraine November 9, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko

Генпрокуратура Украины направила в МУС материалы об убийствах под Иловайском 06.12.2019

По данным ГПУ, ответственность за убийства девяти украинских военнослужащих в боях за Иловайск и Дебальцево несет "пророссийская организованная группа "Казачий союз "Область войска Донского".
14.01.2016 OSCE SMM Principal Deputy Chief Monitor Alexander Hug (c), SMM Donetsk Team Leader Olga Scripovscaia (r) and Krasnoarmiisk Deputy Mayor Yuriy Tretyak (l) at the opening of the SMM’s forward patrol base in Krasnoarmiisk (Ukraine, Donezk Region); Copyright: OSCE

ОБСЕ: Количество нарушений перемирия в Донбассе выросло в три раза 23.12.2016

На востоке Украины систематически применяются тяжелые вооружения, при этом ответственность за нарушение минских соглашений несут обе стороны конфликта, заявил в интервью DW замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
22.02.2015 KIEV, UKRAINE - FEBRUARY 22: People hold up a giant Ukrainian flag following ceremonies marking the first anniversary of the Maidan revolution that led to the ouster of Ukrainian President Viktor Yanukovich one year ago at Maidan Independence Square on February 22, 2015 in Kiev, Ukraine. Tens of thousands as well as several European heads of state attended the event. Meanwhile Ukrainian government forces and pro-Russian separatists have exchanged prisoners in a promising sign that the recent Minsk ceasefire agreements might still have a chance. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Почему украинские волонтеры считают себя непокоренными? 24.08.2016

В Киеве в День независимости Украины 24 августа пройдет "Шествие непокоренных". Корреспондент DW встретилась с одним из участников акции, чтобы понять, кто эти люди.
01.04.2016 ****Bild nur zur jeweiligen Berichterstattung verwenden***** Bild des ukrainischen Schauschpieler Alik Sardarian. copyright: DW/Azad Safarow

Театр абсурда и ужаса: украинский солдат рассказывает в Берлине о войне 08.04.2016

Молодой парень, ушедший добровольцем на войну, узнавший смерть, выходивший из окружения в Дебальцево, стал автором и исполнителем спектакля. Он рассказывает о том, что пережил.
Ukrainische Fotografin Yevgenia Belorusets. Ein Jahr lang ist Yevgenia Belorusets (sie lebt in Kiew und Berlin) immer wieder in den Donbass gereist und Bilder in der ostukrainischen Separatistenregion gemacht. Ab heute sind diese Fotos in Berlin zu sehen. Die Ausstellung Versöhnung, die wir verpasst haben wird am 14. August 2016 in der Kapelle der Versöhnung eröffnet und läuft bis 11. November 2015; Copyright: privat

Евгения Белорусец: На востоке Украины люди брошены на произвол судьбы 30.01.2016

В Бонне открылась выставка стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта. Среди них - фотографии Евгении Белорусец, рассказывающие о повседневной жизни прифронтовых районов Донбасса.

В Донбассе начат второй этап отвода вооружений (20.10.2015) 20.10.2015

20 октября в Донбассе начался второй этап отвода тяжелого вооружения. ОБСЕ заявляет, что на линии соприкосновения с обеих сторон все еще остаются "Грады".
Ukrainische Soldaten werden in einem mit Spendengeldern eingerichteten Zentrum nach den Kämpfen in der Ostukraine rehabilitiert. Autor:Liliya Rzheutska, DW, 26.05.2015

Реабилитационный центр под Киевом возвращает украинских солдат к жизни 28.05.2015

Как помогают восстановиться военным и добровольцам, пострадавшим в ходе боевых действий на востоке Украины. Репортаж DW из центра психофизической реабилитации под Киевом.
A tank crew member of the separatist self-proclaimed Donetsk People's Republic Army sits on top of a tank at a checkpoint on the road from the town of Vuhlehirsk to Debaltseve February 18, 2015. REUTERS/Baz Ratner(UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT MILITARY)

Илья Яшин: За каждое слово доклада "Путин. Война" мы готовы ответить в суде 13.05.2015

В интервью DW соратник Бориса Немцова рассказал, что большинство анонимных источников представленного накануне доклада о войне на Украине - официальные российские структуры.
A worker from Chernobyl power station looks out of a window on the train to Chernobyl, at the railway station in the city of Slavutich, Monday, April 17, 2006. Some 50,000 Pripyat residents were evacuated after the disaster, taking only a few belongings. They never returned, and workers and their families now live in the new town of Slavutich, 60 km from the plant. The city of Slavutich was built following the evacuation of Pripyat, which was just 1.5 km away from the Chernobyl plant. On April 26, Ukraine will mark the 20th anniversary of the world's worst nuclear disaster. (ddp images/AP Photo/Oded Balilty)

Сепаратисты запустили поезда между ДНР и ЛНР через Дебальцево 28.03.2015

Между Донецком и Луганском запущено пассажирское железнодорожное сообщение. Электрички будут ходить три раза в неделю, маршрут пролегает через Дебальцево.

Геофактор 12.03.2015: Дело Литвиненко - почему вдова настаивала на открытых слушаниях? 12.03.2015

Cудебные слушания по делу об убийстве Алксандра Литвиненко возобновились в январе этого года. Они частично проходят в открытом режиме. На открытости - вопреки воле британского правительства - настояла вдова погибшего Литвиненко.
DONETSK, UKRAINE. JANUARY 18, 2015. Damage inside a branch of the Metro chain of supermarkets near the Donetsk Airport. The area is the site of military fighting between the Ukrainian government's troops and soldiers of the Donetsk People's Republic. Nikolai Muravyev/TASS

США и ООН: Гуманитарное положение на востоке Украины и в Крыму ухудшается 10.03.2015

В Крыму массово нарушаются права человека, через границу едут российские танки отмечают в Госдепе. ООН заявляет об ухудшении гуманитарной ситуации в подконтрольных сепаратистам зонах.
26.02.2015 *** A convoy of Ukrainian armed forces including armoured personnel carriers, military vehicles and cannons prepare to move as they pull back from the Debaltseve region, in Paraskoviyvka, eastern Ukraine, February 26, 2015. Ukrainian troops towed artillery away from the front line in the east on Thursday, a move that amounted to recognising that a ceasefire meant to take effect on Feb. 15 was holding at last. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY CONFLICT)

Генштаб Украины: Cепаратисты удерживают почти 200 военнопленных 04.03.2015

Судьба 340 украинских военнослужащих пока неизвестна. В ближайшее время должен начаться очередной этап отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.
n Wednesday Ukraine's president Petro Poroshenko said six servicemen had been killed during the withdrawal from the fiercely contested town of Debaltseve. At the Artemivsk morgue personnel said 30 bodies had arrived that same afternoon and they were expecting more. Personnel attempt to identify a Ukrainian soldier. Copyright: Filip Warwick

ООН: На востоке Украины погибли более шести тысяч человек 02.03.2015

В последние недели эскалация боев в окрестностях донецкого аэропорта и в районе Дебальцево привела к сотням смертей, сообщает Верховный комиссар ООН по правам человека.
http://en.wikipedia.org/wiki/Embassy_of_the_United_States,_Kiev Embassy of USA in Kyiv Date 28 May 2012 Source Embassy of USA in Kyiv Author Kholodovsky Permission (Reusing this file) Own work Licensing Public domain I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.

Посол США на Украине: Россия в ответе за события в Донбассе 02.03.2015

Посол США на Украине Джеффри Пайетт обвинил Россию в нежелании прекратить войну. Американский дипломат считает, что конфликт остановит лишь один звонок Путина.
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