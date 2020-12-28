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По данным Международного Комитета Красного Креста, за годы войны в Донбассе пропавшими без вести числятся около 750 человек. Кто занимается их поиском и от чего зависят их судьбы?
Вооруженные формирования самопровозглашенной "ЛНР" начали наступление, утверждает Киев. Президент Зеленский собрал срочное заседание Совета нацбезопасности.
По данным ГПУ, ответственность за убийства девяти украинских военнослужащих в боях за Иловайск и Дебальцево несет "пророссийская организованная группа "Казачий союз "Область войска Донского".
На востоке Украины систематически применяются тяжелые вооружения, при этом ответственность за нарушение минских соглашений несут обе стороны конфликта, заявил в интервью DW замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
В Киеве в День независимости Украины 24 августа пройдет "Шествие непокоренных". Корреспондент DW встретилась с одним из участников акции, чтобы понять, кто эти люди.
Молодой парень, ушедший добровольцем на войну, узнавший смерть, выходивший из окружения в Дебальцево, стал автором и исполнителем спектакля. Он рассказывает о том, что пережил.
В Бонне открылась выставка стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта. Среди них - фотографии Евгении Белорусец, рассказывающие о повседневной жизни прифронтовых районов Донбасса.
20 октября в Донбассе начался второй этап отвода тяжелого вооружения. ОБСЕ заявляет, что на линии соприкосновения с обеих сторон все еще остаются "Грады".
Как помогают восстановиться военным и добровольцам, пострадавшим в ходе боевых действий на востоке Украины. Репортаж DW из центра психофизической реабилитации под Киевом.
В интервью DW соратник Бориса Немцова рассказал, что большинство анонимных источников представленного накануне доклада о войне на Украине - официальные российские структуры.
Между Донецком и Луганском запущено пассажирское железнодорожное сообщение. Электрички будут ходить три раза в неделю, маршрут пролегает через Дебальцево.
Cудебные слушания по делу об убийстве Алксандра Литвиненко возобновились в январе этого года. Они частично проходят в открытом режиме. На открытости - вопреки воле британского правительства - настояла вдова погибшего Литвиненко.
В Крыму массово нарушаются права человека, через границу едут российские танки отмечают в Госдепе. ООН заявляет об ухудшении гуманитарной ситуации в подконтрольных сепаратистам зонах.
Судьба 340 украинских военнослужащих пока неизвестна. В ближайшее время должен начаться очередной этап отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.
В последние недели эскалация боев в окрестностях донецкого аэропорта и в районе Дебальцево привела к сотням смертей, сообщает Верховный комиссар ООН по правам человека.
Посол США на Украине Джеффри Пайетт обвинил Россию в нежелании прекратить войну. Американский дипломат считает, что конфликт остановит лишь один звонок Путина.
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