 Двум фигуранткам дела ″Новое величие″ продлили домашний арест | Новости из Германии о России | DW | 11.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Двум фигуранткам дела "Новое величие" продлили домашний арест

Анна Павликова и Мария Дубовик, обвиняемые в экстремизме, останутся под домашним арестом до 13 декабря, как и еще четверо членов организации "Новое величие". Еще четыре фигуранта дела сидят в СИЗО.

Анна Павликова в суде (фото из архива)

Дорогомиловский суд Москвы во вторник, 11 сентября, продлил домашний арест Анне Павликовой и Марии Дубовик, на три месяца - до 13 декабря 2018 года. Они являются фигурантами громкого дела "Новое величие" и обвиняются в участии и создании экстремистской организации.

Тем самым судья частично удовлетворила ходатайство следствия. Суд отказался менять меру пресечения на более мягкую, обосновав свое решение опасениями, что "при более мягкой мере пресечения обвиняемые смогут скрыться и повлиять на следствие". Однако Дубовик и Павликовой разрешили ежедневные прогулки на территории, прилежащей к дому.

Контекст

Фигурант дела "Нового величия" написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи. Он считает, что стал жертвой провокатора спецслужб. Что известно о заявителе по этому делу? (20.08.2018)

Столичная прокуратура утверждает, что фигуранты дела "Нового величия" действовали "добровольно". В этой связи ведомство не усматривает оснований для проверки действий правоохранителей. (21.08.2018)

За день до этого суд продлил до той же даты домашний арест еще четверым фигурантам дела - Максиму Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею Гаврилову и Рустаму Рустамову. Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюкин и Петр Карамзин остаются под стражей.

Экстремизм или провокация спецслужб?

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. 16 марта в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Павликову и Дубовик, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.

Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, члены "Нового величия" хотели захватить власть в России после государственного переворота.

В августе защите при широкой общественной поддержке удалось добиться перевода Павликовой и Дубовик под домашний арест.

Смотрите также:

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва



Смотреть видео 02:46
Now live
02:46 мин

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"  

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"  

Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы  

Также по теме

Russland Marsch der Mütter in Moskau

Ливень, плюшевые игрушки, ноль задержаний: как прошел "Марш матерей" 15.08.2018

В Москве прошла акция в поддержку участниц дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик. Как это было - в репортаже DW.

Russland Prozess gegen Anna Pawlikowa in Moskau

Фигуранток дела "Нового величия" отправили под домашний арест 16.08.2018

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, освободив Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО и отправив их под домашний арест.

DW Karikatur Sergey Elkin - Hausarrest für den Regisseur Kirill Serebrennikow

Дело "Нового величия": насколько милосердны российские суды? 16.08.2018

Следствие попросило отпустить под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в экстремизме. Девушки провели в СИЗО уже почти полгода. Взгляд Сергея Елкина.

Реклама

Самые читаемые

Что говорят в Германии о выборах и протестах в России  

Комментарий: План Навального сработал  

Комментарий: Фальшивое величие и реальный позор "Востока-2018"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно