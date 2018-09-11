Двум фигуранткам дела "Новое величие" продлили домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы во вторник, 11 сентября, продлил домашний арест Анне Павликовой и Марии Дубовик, на три месяца - до 13 декабря 2018 года. Они являются фигурантами громкого дела "Новое величие" и обвиняются в участии и создании экстремистской организации.

Тем самым судья частично удовлетворила ходатайство следствия. Суд отказался менять меру пресечения на более мягкую, обосновав свое решение опасениями, что "при более мягкой мере пресечения обвиняемые смогут скрыться и повлиять на следствие". Однако Дубовик и Павликовой разрешили ежедневные прогулки на территории, прилежащей к дому.

За день до этого суд продлил до той же даты домашний арест еще четверым фигурантам дела - Максиму Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею Гаврилову и Рустаму Рустамову. Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюкин и Петр Карамзин остаются под стражей.

Экстремизм или провокация спецслужб?

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. 16 марта в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Павликову и Дубовик, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.

Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, члены "Нового величия" хотели захватить власть в России после государственного переворота.

В августе защите при широкой общественной поддержке удалось добиться перевода Павликовой и Дубовик под домашний арест.

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