 Дворняги из Москвы и Румынии - обитатели приюта для животных-инвалидов (фото) | Кадр дня | DW | 26.06.2020

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Кадр за кадром

Дворняги из Москвы и Румынии - обитатели приюта для животных-инвалидов (фото)

В Германии - очень много разных приютов для животных. Эти фотографии сделаны в земле Саксония-Анхальт.

Мартина Тец со своими подопечными - Мишей (слева) и Изой (справа)

Мартина Тец со своими подопечными - Мишей (слева) и Изой (справа)

Реппихау • "Пестрое" или "Разноцветное подворье" - так можно перевести с немецкого название клиники и приюта для животных "Bunter Hof" в небольшой сельской коммуне Реппихау в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт около города Дессау.

Иза, Миша и другие обитатели Разноцветного подворья во время прогулки вместе с Мартиной Тец

Иза, Миша и другие обитатели "Разноцветного подворья" во время прогулки вместе с Мартиной Тец

Ветеринарный врач Мартина Тец (Martina Tetz) не только лечит здесь животных, которых приводят или привозят сюда их владельцы, но и заботится о постоянных жителях этого подворья - тяжело больных животных-инвалидах или просто таких, для которых очень трудно или практически невозможно по каким-либо причинам найти новых хозяев.

Шетлендские пони и наблюдающие за ними любопытные гуси

Шетлендские пони и наблюдающие за ними любопытные гуси

Как отмечает агентство dpa, многие из них перед тем, как попали сюда, много чего натерпелись в своей жизни. Среди них пес-дворняга Миша из Москвы и бездомная собака Иза из Румынии. На подворье сейчас нашли надежный приют два десятка собак, восемь кошек, несколько шетлендских пони и другие животные.

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


 

 

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