Дворец Бенрат в Дюссельдорфе - между поздним рококо и ранним классицизмом (фото)

Дюссельдорф • Дворец Бенрат (Schloss Benrath) расположен на южной окраине Дюссельдорфа - нынешней столицы немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Был возведен в 1755-1773 годах в качестве резиденции для поездок в эти владения курфюрста Пфальца Карла IV Теодора, также имевшего титул здешнего герцога Юлиха и Берга. Это герцогство, существовавшее в 1003-1794 годах, занимало оба берега реки Рур в долине Рейна. Является памятником эпохи позднего рококо, но внутренние помещения были оформлены уже в стиле раннего классицизма.

Дворцовый парк во время фестиваля, посвященного эпохе барокко

Дворец окружен каналами и старым парком, имеющим выход к набережной Рейна. В помещениях сейчас работают Музей естественной истории и Музей европейского паркового искусства. После Второй мировой войны использовался правительством Западной Германии для государственных приемов.

Королева Ирана Сорайя и последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви во время приема во дворце Бенрат в мае 1955 года

В качестве гостей здесь бывали, в частности, британская королева Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, президент Франции Франсуа Миттеран и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Смотрите также:

Немецкие замки на воде



20 самых красивых немецких замков на воде Замок Морицбург Богата Германия замками разных эпох, а немецкое слово Burg уже само по себе звучит вполне романтично: в нем слышатся отзвуки рыцарских турниров и песен миннезингеров. Если же к нему прибавить Wasser, окружив замок водой, получится Wasserburg . Таких водных замков в Германии - более двух с половиной сотен. Один из них - Морицбург под Дрезденом. Он знаком многим по фильму "Три орешка для Золушки".

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Зацвай По количеству замков на воде в Германии с большим отрывом лидирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия: здесь их более ста. Объясняется это обширными равнинными ландшафтами, которые богаты реками, речушками и ручьями, а также недостатком более подходящих мест - гор или скалистых утесов. Пожалуй, самый известный водный замок в этой федеральной земле - средневековый Зацвай в регионе Айфель.

20 самых красивых немецких замков на воде Дворец Бенрат Изначально они носили оборонительный характер. Вода была препятствием, сдерживавшим неприятелей. Мост перед воротами был подъемным. Водные замки не потеряли привлекательности и после того, как с развитием артиллерии и осадной техники рвы с водой утратили защитные функции. Этот охотничий замок - вернее, дворец - Бенрат был возведен под Дюссельдорфом в 1755-1770 годах в стиле рококо.

20 самых красивых немецких замков на воде Шверинский замок В эпоху барокко и позже рвы и пруды окончательно стали элементами ландшафтной архитектуры, а не фортификации, как это было в Средние века. Шверинский замок свой нынешний облик приобрел в 1845-1857 годах в результате перестройки в соответствии с модой романтического историзма. В качестве образцов для подражания были выбраны ренессансные замки Франции.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Фишеринг Для большего контраста остановимся около этого замка, напоминающего о временах, когда для их владельцев решающее значение имела толщина стен, а не репрезентативные архитектурные изыски. Водный замок Фишеринг в Вестфалии - один из самых старых и наиболее сохранившихся таких замков региона Мюнстерланд. Он был заложен в XIII веке и почти заново отстроен в XVI столетии.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Шеленбург Замок Шеленбург, окруженный этим живописным рвом, относится к числу старейших замков в районе города Оснабрюка в Нижней Саксонии. Его первое письменное упоминание датировано 1160 годом. Здесь сохранилась башня готического периода. Нынешний облик этот замок приобрел в начале XVI века, когда после пожара был частично перестроен в ренессансном стиле.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Меспельбрунн Замок Меспельбрунн, расположенный между Франкфуртом-на-Майне и Вюрцбургом, известен далеко за пределами этого региона. Он относится к числу самых посещаемых водных замков Германии. Ежегодно здесь бывает до 100 тысяч туристов. Замок был заложен в XV веке здешним княжеским лесничим, получившим эту землю в подарок. До сих пор находится в собственности его потомков.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Глюксбург Родовое гнездо династии Глюксбургов, представители которой занимают престолы в Дании и Норвегии, а раньше также были королями Греции. Этот замок на воде, заложенный в 1582 году, находится в Шлезвиг-Гольштейне недалеко от города Фленсбурга. Он принадлежит к числу важнейших памятников архитектуры ренессансного периода в северной части Европы. В замке работает музей.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Анхольт Его называют замком - Burg Anholt, хотя перед нами - дворец. Был заложен на этом месте в Мюнстерланде для защиты церковных земель Утрехтской епархии в XII веке. Нынешний облик барочной резиденции приобрел в начале XVIII века. Сильно пострадал во время Второй мировой войны, но был восстановлен. В помещениях выставлена коллекция картин владельцев замка, насчитывающая более 700 произведений.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Дик Окруженный тройным кольцом рвов, замок Дик под Дюссельдорфом считается одним из самых замечательных водных замков Рейнской области. Первое упоминание датировано 1094 годом. Получил широкую известность благодаря популярному сериалу канала ARD "Запретная любовь". Нынешний вид приобрел в результате восстановления после Тридцатилетней войны, в середине XVII века. Окружен прекрасным английским парком.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Бланкенхайн Водный замок Бланкенхайн находится недалеко от саксонского города Цвикау. Заложенный, предположительно, в XII веке, он долгое время был частью рыцарского поместья. После 1945 года советские оккупационные власти планировали его снос, но местным жителям удалось добиться отмены этого решения. В помещениях замка и на его территории работает Немецкий музей сельского хозяйства, открытый в 1981 году.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Гёденс Этот водный замок, расположенный во Фрисландии в Нижней Саксонии, окружен прекрасным дворцовым парком. Был заложен в начале XVII века и заново отстроен после пожара в 1671 году. Замок и парк используются для проведения весеннего фестиваля садово-паркового искусства, рождественской ярмарки и других мероприятий.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Фюрстлих-Дрена Этот живописный водный замок Фюрстлих-Дрена расположен в одном из районов бранденбургского города Луккау. Резиденцию возвели здесь во второй половине XVI века. Она дошла до наших дней без существенных изменений внешнего облика. В 1819 году вокруг замка разбили парк по планам знаменитого ландшафтного архитектора Петера Йозефа Ленне. В 2014 году в замке после ремонта вновь был открыт отель.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Бургштайнфурт Мост и сторожевой домик у ворот, ведущих в замок Бургштайнфурт в городе Штайнфурт, - самый старый замок на воде в Вестфалии. Возведен на почти круглом острове, который образуют рукава реки. Первое письменное упоминание укрепления на этом месте датировано 1129 годом. Сильно пострадал во время Тридцатилетней войны. Позже был полностью восстановлен и дополнен новыми пристройками в стиле барокко.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Нордербург В замке Нордербург в нижнесаксонском городе Дорнум сейчас работает школа. Этот водный замок был построен в XIV веке как резиденция одного из вождей восточных фризов. За свою историю неоднократно менял владельцев. В 1379 году стал местом действия самой известной семейной драмы в истории Восточной Фризии - с убитой женой, коварной тещей и обезглавленными отцом и сыном.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Бергедорф Это единственный замок, сохранившийся в Гамбурге. Первое письменное упоминание водного замка Бергедорф датировано XIV веком, однако, как предполагают историки, укрепление появилось здесь раньше: в начале XIII века одновременно со строительством водяной мельницы. Некоторое время являлся резиденцией герцогов Саксен-Лауэнбурга. Сейчас в замке расположен краеведческий музей.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Бад-Раппенау Этот водный замок был построен в Бад-Раппенау (Баден-Вюртемберг) в самом начале XVII века на месте более старой резиденции рыцарского рода фон Гемминген. Один из современных его представителей Эберхард фон Гемминген в 1982-2009 годах руководил немецкоязычной редакцией "Радио Ватикана". Замок сейчас находится в собственности города и используется для проведения культурных мероприятий.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Хюльзеде Водный замок Хюльзеде, построенный в 1529-1548 годах, является одним из ранних примеров резиденций в стиле так называемого Везерского ренессанса в Нижней Саксонии. Дошел до наших дней без разрушений. На протяжении четырех столетий находится в частной собственности рода, ныне им владеющего. Некоторое время назад завершилась полная реставрация, длившаяся три десятилетия.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Айхтерсхайм Водный замок Айхтерсхайм находится примерно в тридцати километрах от Гейдельберга. Построенный в XVI веке, свой нынешний вид с барочными архитектурными элементами он приобрел в результате реконструкции, завершившейся в 1767 году. Сейчас в замке расположены городская администрация и ресторан.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Хюльсхофф В этом замке родилась знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848). Замок Хюльсхофф в регионе Мюнстерланд является резиденцией этого древнего рода с 1417 года. Ренессансная резиденция находится на двух островах, соединенных мостом. Замок и парк открыты для посетителей. Автор: Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp