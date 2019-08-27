 Движение ″5 звезд″ и Демпартия договорились о новом правительстве Италии | Новости из Германии о Европе | DW | 28.08.2019

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Европа

Движение "5 звезд" и Демпартия договорились о новом правительстве Италии

Стороны согласовали кандидатуру Джузеппе Конте в качестве премьер-министра Италии. Президент Серджо Маттарелла встретится с Конте утром 29 августа.

Джузеппе Конте выступает в Сенате республики

Джузеппе Конте выступает в Сенате республики (фото из архива)

Популистское движение "5 звезд" и Демократическая партия Италии достигли соглашения по вопросу формирования нового правительства. Об этом лидер Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил после встречи с главой государства в среду, 28 августа. Ранее президент Серджо Маттарелла и национальный секретарь Демпартии Никола Дзингаретти уже обсудили ситуацию. "Мы любим Италию и считаем, что попытаться стоит", - подчеркнул Дзингаретти.

Контекст

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Италия наотрез отказывается принимать мигрантов, нарушая законодательство ЕС. Если Брюссель и дальше будет молча наблюдать, ситуация скатится в очередной кризис, считает Бернд Ригерт. (27.08.2018)

В частности, стороны согласовали кандидатуру Джузеппе Конте в качестве премьер-министра. Глава государства встретится с ним утром 29 августа. Ожидается, что Маттарелла поручит Конте сформировать коалиционное правительство.

Лидер правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини 8 августа заявил о выходе из правящей коалиции с Движением "5 звезд" под руководством Джузеппе Конте. В результате Конте 20 августа объявил об отставке с поста итальянского премьера. Президент Серджо Маттарелла дал партиям время до 28 августа, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и тем самым предотвратить новые выборы.

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    Автор: Элла Володина, Элизабет Грениэр


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