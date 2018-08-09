 Движение ХАМАС объявило о перемирии с Израилем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2018

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Мир

Движение ХАМАС объявило о перемирии с Израилем

По данным движения ХАМАС, достигнуты договоренности о прекращении огня с Израилем при посредничестве Египта. Официального подтверждения информации со стороны Израиля пока не поступало.

Удары Израиля в ответ на обстрелы из сектора Газа

Удары Израиля в ответ на обстрелы из сектора Газа

Радикальное исламистское движение ХАМАС объявило о прекращении огня с Израилем после новой вспышки насилия на границе с сектором Газа. Как в четверг, 9 августа, передал принадлежащий боевикам телеканал Al-Aqsa TV, соответствующее решение принято на основании взаимного стремления к поддержанию режима тишины.

По его данным, договоренности достигнуты при участии Египта и других региональных посредников. Как в свою очередь сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинскую сторону, перемирие должно было вступить в силу в 23.45 мск. О его продолжительности не сообщается.

Официального подтверждения информации от Израиля пока не поступало.

Египет продолжит посреднические усилия, чтобы добиться долгосрочного прекращения огня.

Израиль обещал принять "решительные меры" против боевиков

Контекст

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Боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по Израилю, а израильская авиация в ответ нанесла удары по целям в секторе Газа. В результате вспышки насилия погибли три человека, не менее девяти ранены. (09.08.2018)

Ранее военно-политический кабинет Израиля в составе премьера, министра обороны, главы МИД и других членов правительства поручил вооруженным силам страны принять "решительные меры" против боевиков в секторе Газа.

Как сообщили в Армии обороны Израиля 8 августа, палестинские боевики выпустили около 180 ракет по израильской территории.

В ответ на атаку израильская авиация нанесла удары по более чем 150 целям движения ХАМАС в секторе Газа. В результате авианалетов погибла беременная женщина и ее полуторагодовалая дочь, а также один боевик ХАМАС. Еще как минимум восемь человек были ранены.

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    Обстрел школы ООН

    В результате авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по городу Рафах на юге сектора Газа, пострадало здание школы ООН. По данным палестинской стороны, в ходе атаки погибли 10 человек, около 30 получили ранения. Это уже третий в течение 10 дней случай обстрела школы ООН в секторе Газа. Организация Объединенных Наций подвергла резкой критике действия израильской армии.

  • Flüchtlinge in einer Schule in Gaza. (Foto: Shawgy al-Farra)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Убежища ООН в секторе Газа

    По данным организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), в школе в Рафахе, попавшей под обстрел, укрывались около 3 тысяч человек. Всего же в начале августа в 90 учреждениях ООН в секторе Газа спасались от бомбежек более 220 тысяч палестинцев.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: DAVID BUIMOVITCH/AFP/Getty Images)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Сорванное перемирие

    Израиль усилил бомбардировку в районе города Рафах после предполагаемого похищения 1 августа израильского солдата Адара Голдина. Его исчезновение стало одной из причин возобновления армией Израиля военной операции в секторе Газа. Перемирие, объявленное накануне, было прервано через несколько часов после начала. Тель-Авив полагал, что солдата взяли в плен члены радикального движения ХАМАС.

  • Israelischer Soldat Hadar Goldin getötet. (Foto: Reuters)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Пропавший солдат объявлен погибшим

    ХАМАС сначала подтвердил, а затем опроверг свою причастность к пропаже солдата. Через два дня после исчезновения Голдина израильские военные объявили, что солдат погиб 1 августа в результате атаки террориста-смертника. Голдина удалось идентифицировать по ДНК. Все это время в секторе Газа шли его активные поиски: израильские военные прочесывали дома под прикрытием артиллерийского огня.

  • Israelische Soldaten stehen auf Panzer. (Foto: Reuters/Baz Ratner)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Армия Израиля покидает сектор Газа

    В начале августа Израиль начал вывод войск из сектора Газа, сообщают местные СМИ. Представитель израильской армии заявил, что в регионе останутся мобильные группы, которые в случае необходимости будут противостоять членам движения ХАМАС. Об окончании наземной операции в секторе Газа речь пока не идет.

  • Tunnel im Gazastreifen. (Foto: picture-alliance/dpa)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Уничтожение туннелей ХАМАС продолжается

    По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, военная операция в секторе Газа продолжится, пока не будут уничтожены все туннели, которые ХАМАС использует для проникновения на территорию Израиля. После этого правительство "заново оценит" ситуацию в регионе. По данным израильских военных, солдаты уже уничтожили в секторе Газа большинство найденных туннелей.

  • John Kerry spricht am Telefon. (Foto: Reuters)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Израиль шпионил за госсекретарем США?

    Джон Керри многие месяцы посвятил урегулированию ближневосточного конфликта. Его усилия не остались без внимания иностранных спецслужб, считает немецкий журнал Der Spiegel. По информации издания, израильская разведка прослушивала телефонные разговоры Керри, которые велись по незашифрованной линии. Разговоры Керри, возможно, также прослушивали Россия или КНР, пишет Der Spiegel.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Сотни погибших в ходе обострения конфликта

    За время эскалации конфликта на Ближнем Востоке, по данным палестинской стороны, погибли более 1700 палестинцев, более 9 тысяч получили ранения. Как сообщает ООН, каждый четвертый житель в секторе Газа вынужден был покинуть свой дом. С израильской стороны в ходе конфликта погибли 64 солдата и трое мирных жителей.

  • Gaza-Protest in Washington. (Foto: picture-alliance/dpa)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Антиизраильские протесты

    Военная операция в секторе Газа сопровождается массовыми демонстрациями в разных странах мира. 2 августа антиизраильская акция протеста состоялась перед Белым домом в Вашингтоне. Ранее демонстрации в поддержку палестинцев прошли во многих городах Европы, в их ходе имели место проявления антисемитизма.

    Автор: Штефани Хёпнер, Ирина Шпаковская


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Посольство США в Иерусалиме и десятки погибших в секторе Газа - DW Новости

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Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

Израиль начал вывод войск из сектора Газа, но бои там еще продолжаются. ООН критикует обстрел убежищ для мирных жителей. Между тем США и Израиль оказались на грани шпионского скандала. (04.08.2014)  

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