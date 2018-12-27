Движение "За права человека" оштрафовали за отказ признать себя "иноагентом"

Мещанский суд Москвы оштрафовал движение "За права человека" на 300 тысяч рублей за отказ признать себя "иностранным агентом". Об этом основатель движения Лев Пономарев сообщил интернет-порталу "МБХ медиа" в среду, 24 апреля.

Правозащитники намерены обжаловать решение суда, подчеркнул Пономарев. Минюст предоставил суду документы "очень выборочно", добавил он на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Мещанский суд оштрафовал на такую же сумму региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека "Горячая линия", которой руководит Лев Пономарев.

Более 70 "иностранных агентов"

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

Нововведение коснулось, в первую очередь, правозащитных организаций, а также НКО, занимающихся, например, вопросами экологии и здравоохранения. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.

В 2014 году Минюст РФ внес в реестр движение "За права человека", а год спустя его исключили из списка. Однако в феврале 2019 года в реестр повторно внесли движение, основанное Львом Пономаревым, а также две организации, которыми правозащитник руководит - "Горячую линию" и фонд "В защиту прав заключенных".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Когда звонил колокол Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Ведущие регионы DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург. Автор: Михаил Бушуев

