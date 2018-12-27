Движение "За права человека" оштрафовали за отказ признать себя "иноагентом"

Правозащитники обжалуют решение Мещанского суда Москвы о штрафе в 300 тысяч рублей, заявил основатель движения "За права человека" Лев Пономарев.
Мещанский суд Москвы оштрафовал движение "За права человека" на 300 тысяч рублей за отказ признать себя "иностранным агентом". Об этом основатель движения Лев Пономарев сообщил интернет-порталу "МБХ медиа" в среду, 24 апреля.
Правозащитники намерены обжаловать решение суда, подчеркнул Пономарев. Минюст предоставил суду документы "очень выборочно", добавил он на своей странице в соцсети Facebook.
Ранее Мещанский суд оштрафовал на такую же сумму региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека "Горячая линия", которой руководит Лев Пономарев.
Более 70 "иностранных агентов"
В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении.
Нововведение коснулось, в первую очередь, правозащитных организаций, а также НКО, занимающихся, например, вопросами экологии и здравоохранения. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.
В 2014 году Минюст РФ внес в реестр движение "За права человека", а год спустя его исключили из списка. Однако в феврале 2019 года в реестр повторно внесли движение, основанное Львом Пономаревым, а также две организации, которыми правозащитник руководит - "Горячую линию" и фонд "В защиту прав заключенных".
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