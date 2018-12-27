 Движение ″За права человека″ оштрафовали за отказ признать себя ″иноагентом″ | Новости из Германии о России | DW | 24.04.2019

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Россия

Движение "За права человека" оштрафовали за отказ признать себя "иноагентом"

Правозащитники обжалуют решение Мещанского суда Москвы о штрафе в 300 тысяч рублей, заявил основатель движения "За права человека" Лев Пономарев.

Правозащитник Лев Пономарев и сотрудник российской полиции

Российский правозащитник Лев Пономарев

Мещанский суд Москвы оштрафовал движение "За права человека" на 300 тысяч рублей за отказ признать себя "иностранным агентом". Об этом основатель движения Лев Пономарев сообщил интернет-порталу "МБХ медиа" в среду, 24 апреля.

Правозащитники намерены обжаловать решение суда, подчеркнул Пономарев. Минюст предоставил суду документы "очень выборочно", добавил он на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Мещанский суд оштрафовал на такую же сумму региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека "Горячая линия", которой руководит Лев Пономарев.

Контекст

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Более 70 "иностранных агентов"

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

Нововведение коснулось, в первую очередь, правозащитных организаций, а также НКО, занимающихся, например, вопросами экологии и здравоохранения. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.

В 2014 году Минюст РФ внес в реестр движение "За права человека", а год спустя его исключили из списка. Однако в феврале 2019 года в реестр повторно внесли движение, основанное Львом Пономаревым, а также две организации, которыми правозащитник руководит - "Горячую линию" и фонд "В защиту прав заключенных".

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  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Проекты правозащитника Пономарева оказались под угрозой закрытия

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение Льва Пономарева в Facebook

Реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента"

Аудио- и видеофайлы по теме

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Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"  

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