 Движение ″За права человека″ вновь признано в России ″иноагентом″ | Новости из Германии о России | DW | 13.02.2019

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Россия

Движение "За права человека" вновь признано в России "иноагентом"

Движение Льва Пономарева вернули в реестр "иноагентов" по результатам внеплановой проверки Минюста РФ. Движение "За права человека" уже признавали "иноагентом" в 2014 году.

Лев Пономарев (фото из архива)

Лев Пономарев (фото из архива)

Министерство юстиции России вновь включило движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым, в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила в среду, 13 февраля, пресс-служба министерства юстиции РФ.

Контекст

Многотысячные и даже миллионные штрафы для "Трансперенси", The New Times и ряда НКО могут привести к их закрытию. DW о том, как в РФ начали душить неугодные организации штрафами. (02.11.2018)

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В пресс-службе пояснили, что движение Пономарева вновь объявлено иноагентом по результатам внеплановой проверки. О ее проведении было объявлено в декабре 2018 года - на следующий день после того, как 77-летнего правозащитника арестовали на 25 суток за публикацию в соцсети Facebook, в которой Пономарев, по версии обвинения, призывал к участию в несогласованной акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".

Движение "За права человека" уже признавали "иноагентом" в декабре 2014 года. Однако через год, в декабре 2015 года, его исключили из соответствующего перечня.

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    Автор: Михаил Бушуев


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