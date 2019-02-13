Движение "За права человека" вновь признано в России "иноагентом"

Министерство юстиции России вновь включило движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым, в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила в среду, 13 февраля, пресс-служба министерства юстиции РФ.

В пресс-службе пояснили, что движение Пономарева вновь объявлено иноагентом по результатам внеплановой проверки. О ее проведении было объявлено в декабре 2018 года - на следующий день после того, как 77-летнего правозащитника арестовали на 25 суток за публикацию в соцсети Facebook, в которой Пономарев, по версии обвинения, призывал к участию в несогласованной акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".

Движение "За права человека" уже признавали "иноагентом" в декабре 2014 года. Однако через год, в декабре 2015 года, его исключили из соответствующего перечня.

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