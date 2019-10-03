Две трети немцев считают процесс воссоединения Германии незавершенным

Спустя 30 лет после воссоединения Германии почти две трети жителей страны считают процесс срастания западных и восточных земель незавершенным. В ходе опроса института YouGov по заказу немецкого информагентства dpa 64 процента участников заявили, что считают различия в уровне жизни в "старых" и "новых" федеральных землях все еще слишком большими. Лишь 24 процента респондентов уверены в окончании процесса объединения, пишет dpa в четверг, 1 октября.

При этом 83 процента участников опроса, проживающих на территории бывшей ГДР, считают процесс воссоединения Германии незавершенным. В западных землях этот показатель составляет 59 процентов.

Большинство считают воссоединение Германии успехом

60 процентов опрошенных уверены, что германское единство, 30-я годовщина которого отмечается 3 октября, является успешным. Еще 29 процентов респондентов так не считают. Больше всего тех, кто называет воссоединение Германии успехом, выявлено среди молодежи 18-24 лет (65 процентов).

Между тем среди жителей восточных и западных земель имеются значительные различия в ответах на вопрос, кто извлек наибольшую выгоду из объединения Германии. 40 процентов жителей "старых" земель уверены, что больше всего от воссоединения страны выиграли граждане бывшей ГДР и лишь 7 процентов считают, что они сами получили наибольшую выгоду. Обратная ситуация - в "новых" землях, где 30 процентов респондентов назвали западных немцев главными выигравшими в процессе объединения Германии и лишь 13 процентов - самих себя.

Отчет правительства о прогрессе германского единства

В середине сентября уполномоченный ФРГ по делам восточных земель Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz) представил "Годовой отчет о состоянии германского единства - 2020". Согласно документу, спустя 30 лет после объединения Германии экономика на востоке страны значительно выросла, средние экономические показатели восточных федеральных земель вместе с Берлином достигли 79,1 процента от среднего показателя по стране.

С 1990 года восточные земли в четыре раза увеличили свою экономическую мощь и теперь их можно сравнить с некоторыми французскими регионами, указывается в отчете. В то же время, по этой информации, ни одна восточногерманская земля пока еще не дотягивает по уровню развития до самой слаборазвитой западногерманской земли. При этом по уровню реальных доходов семей отдельные восточные земли не уступают западным.

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