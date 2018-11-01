Две правозащитные организации в РФ могут закрыться из-за отказа в грантах

Организации Льва Пономарева могут прекратить работу, так как не получили президентские гранты. Отказ связан с поддержкой фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", считает правозащитник.
Глава движения "За права человека" и фонда "В защиту прав заключенных" Лев Пономарев (фото из архива)
Движение "За права человека" и фонд "В защиту прав заключенных" могут прекратить работу, так как им отказали в предоставлении президентских грантов. Об этом сообщило в четверг, 1 ноября, издание "МБХ медиа" со ссылкой на главу обеих организаций Льва Пономарева.
По словам Пономарева, без грантов его организации не смогут работать. Правозащитник подчеркнул, что движение "За права человека" и фонд "В защиту прав заключенных" не получают денег из-за рубежа. "Раньше нам в грантах не отказывали. Я получаю президентские гранты уже на протяжении примерно восьми лет", - отметил Лев Пономарев.
Отказ в грантах он связывает с тем, что защищает фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Фонд "В защиту прав заключенных" просил грант в 5,6 млн рублей на охрану социальных прав заключенных, движение "За права человека" - 10 млн рублей. Пономарев заявил, что будет искать деньги.
55,3 млн рублей - организациям, связанным с РПЦ
В то же время не менее 47 организаций, связанных с Русской православной церковью (РПЦ) получили президентские гранты на общую сумму 55,3 млн рублей, сообщает газета "Ведомости". Среди них - религиозные общественные организации, монастыри, приходы и епархии. Самый крупный грант - 10 млн рублей - получила организация РПЦ "Милосердие", которая помогает бездомным. Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин объяснил успех связанных с РПЦ организаций тем, что они подают много заявок, "а чем больше заявок, тем выше шансы выиграть грант".
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