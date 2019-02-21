Две берлинские вышки (фото)

24.02.2019, Берлин • Холодное февральское небо над немецкой столицей. На первом плане на этом снимке видна Берлинская радиобашня, возведенная в 1924-1926 годах. Вдалеке возвышается Берлинская телебашня на Александерплац, построенная в 1965-1969 годах.
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Берлинская телевизионная башня на Александерплац
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Берлинская телебашня
Берлинская телевизионная башня - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе. 368-метровую вышку, возведенную на площади Александерплац, ввели в эксплуатацию в 1969 году. Уже через десять лет ее внесли в список особо охраняемых архитектурных объектов Берлина, в котором она осталась и после воссоединения страны.
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Берлинская телебашня
Новая вышка помимо выполнения чисто технических функций по трансляции телевизионных и радиосигналов должна была демонстрировать жителям капиталистической западной части города и всему миру прогрессивность ГДР.
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Берлинская телебашня
Престижные проекты дешевыми не бывают. Строительство обошлось казне в три раза дороже первоначальной сметы. Общая сумма затрат составила около 100 миллионов восточных марок. Возведение новой телевизионной башни власти ГДР начали планировать еще в 1950-годах, но долго не могли выбрать для нее подходящее место.
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Берлинская телебашня
Площадь Александерплац, названная, кстати, в честь российского царя Александра I, посетившего город в 1805 году, стала третьим и окончательным вариантом. От первого, несмотря на уже начавшиеся строительные работы, пришлось отказаться из-за близости выбранного места к аэропорту Берлин-Шёнефельд.
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Берлинская телебашня
Второй вариант не устроил партийных лидеров, так как башня находилась бы совсем на окраине города, а должна была стать символом успехов социалистического строительства, то есть стоять на передовой линии борьбы за светлое будущее. В 1980-х годах она оказалась под присмотром каменных Маркса и Энгельса.
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Берлинская телебашня
В 1968 году на башне смонтировали последние сегменты обшивки шара, диаметр которого превышает 30 метров. Вес шара составляет 4800 тонн, что в пересчете равняется общему весу около полусотни полностью загруженных железнодорожных вагонов.
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Берлинская телебашня
Под шаром Берлинской телевизионной башни находится внешнее кольцо со спасательной площадкой, на которой достаточно места, чтобы в случае пожара или другой нештатной ситуации разместить 400 человек. В 1969 году на площади Александерплац во время ее генеральной реконструкции установили эти "Часы мирового времени" (Weltzeituhr).
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Берлинская телебашня
На строительстве башни в центре разделенного в те времена Берлина настоял лично первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт (Walter Ulbricht). Позже острые на язык жители города прозвали башню "Святым Вальтером" ("Sankt Walter").
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Берлинская телебашня
На этом полет творческой мысли не закончился. После смерти государственного деятеля появился еще один вариант - "Мемориальная церковь Ульбрихта" ("Ulbrichts Gedächtniskirche"). Официальные печатные органы ГДР пытались вытеснить его с помощью шутливого названия, но "Телевизионная спаржа" ("Telespargel"), которую они придумали, как-то не прижилась.
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Берлинская телебашня
Сравнения напрашивались сами собой, так как на башне есть крест... Правда, появляется он только днем и в безоблачную погоду, когда лучи солнца падают на шар.
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Берлинская телебашня
Неожиданный оптический сюрприз заметили уже после завершения строительства. Агенты министерства государственной безопасности (МГБ) даже допрашивали архитектора, чтобы выяснить, планировал ли он такой эффект на сферической поверхности или это случайность?
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Берлинская телебашня
Рассказывают также, что сотрудники МГБ в солнечную погоду с помощью разных рефлекторов пытались помешать появлению креста над Восточным Берлином, но такие истории следует рассматривать в качестве городских анекдотов.
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Берлинская телебашня
Характерный силуэт башни давно стал одним из главных символов немецкой столицы, узнаваемых далеко за пределами Германии - наравне с берлинскими мишками, Бранденбургскими воротами и Рейхстагом.
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Берлинская телебашня
В ходе реконструкции в 2012 году интерьерам телевизионной вышки на Александерплац вернули стиль 70-х годов. Ретро-модернизация обошлась в полтора миллиона евро.
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Берлинская телебашня
Лифты оснастили более мощными кондиционерами. Кроме того, увеличилась их скорость. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.
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Берлинская телебашня
Ежегодное число посетителей башни сейчас составляет около 1,2 миллиона человек. Обычный билет для взрослых стоит на месте 13 евро. Очереди можно избежать, заранее заказав билет "Fast View" на конкретное время в интернете за 19,50 евро.
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Берлинская телебашня
На сайте башни также предлагаются билеты по 13 евро, по которым на нее можно подняться без очереди в утреннее или вечернее время. Early Bird-Ticket действует в момент открытия, Late Night-Ticket - с 21:30 до 23:00.
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Берлинская телебашня
С марта по октябрь вход на башню открывается в 9:00, с ноября по февраль - в 10:00. Закрывается смотровая площадка в полночь.
Автор: Максим Нелюбин
Смотровые площадки для туристов
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Немецкие телевышки
Первая десятка + бонус
В Германии насчитывается почти 80 теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких немецких телебашен плюс в качестве бонуса - еще те, на которые можно подняться. О существовании некоторых из них вы вряд ли подозревали!
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Немецкие телевышки
Берлин
1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.
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Немецкие телевышки
Франкфурт-на-Майне
2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.
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Немецкие телевышки
Нюрнберг
Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.
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Немецкие телевышки
Мюнхен
4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.
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Немецкие телевышки
Ганновер
5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.
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Немецкие телевышки
Гамбург
6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.
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Немецкие телевышки
Кельн
7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта, но городские власти сейчас начали рассматривать и просчитывать варианты открытия.
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Немецкие телевышки
Кобленц
8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.
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Немецкие телевышки
Дрезден
9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.
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Немецкие телевышки
Дюссельдорф
10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек. Далее переходим сразу к номеру пятнадцать в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням со смотровыми площадками.
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Немецкие телевышки
Мангейм
... 15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.
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Немецкие телевышки
Штутгарт
16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.
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Немецкие телевышки
Дортмунд
... 18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров. Ресторан закрыт.
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Немецкие телевышки
Гора Бунгсберг
... 30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Шлезвиг-Гольштейн). Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров. P.S. Смотровые площадки в Германии есть, конечно, не только на телебашнях - например, в Кельне можно подняться на Южную башню собора, а в Берлине - на купол Рейхстага, но эта - тема для следующей галереи.
Автор: Максим Нелюбин
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