 Два человека стали жертвами нападения с ножом во Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2020

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Европа

Два человека стали жертвами нападения с ножом во Франции

Полиция задержала преступника, убившего двух человек во французском городе Романс-сюр-Изер. Причины нападения расследуются.

Полиция на месте преступления в Романс-сюр-Изере

Полиция на месте преступления в Романс-сюр-Изере

Во французском городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром в субботу, 4 апреля, мужчина, вооруженный ножом, напал на владельцев табачной и мясной лавок, а затем на людей, стоявших в очереди в булочную. В результате нападения два человека погибли и четверо были ранены. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Напавший задержан, он легко ранен. По данным радиостанции France Bleu, речь идет о 33-летнем уроженце Судана, ранее не замеченном полицией в правонарушениях. По информации телеканала TF1, по месту проживания задержанного осуществлен обыск.

Причины нападения пока расследуются. По словам очевидцев, нападавший кричал "Аллах акбар". В настоящее время национальная антитеррористическая прокуратура Франции оценивает ситуацию на предмет того, будет ли она заниматься расследованием.

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    Автор: Михаил Бушуев


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