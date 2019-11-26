Два фонда из Ингушетии включены в реестр "иноагентов"

"Генезис" и "Правовая инициатива" признаны "иностранными агентами" в России. Оба фонда находятся в Ингушетии.
Фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" из Ингушетии включили в список "иностранных агентов", сообщается в пятницу, 13 декабря, на сайте Минюста РФ.
Фонд "Генезис" занимается, в том числе, проектами в сфере образования, предотвращения конфликтов, формирования толерантности и межкультурного диалога. "Правовая инициатива" - это российский партнер нидерландского фонда SJI, который помогает людям отстаивать права в Европейском суде по правам человека.
В августе в офисах "Правовой инициативы" в Москве и Назрани проходили обыски. "Несколько дней назад было опубликовано фейковое интервью на фейковом сайте с руководителем нашего ингушского офиса. Этого интервью не было. На основании этого интервью в Минюсте решили, что наш офис в Ингушетии - иностранный агент", - сказала "МБХ медиа" пресс-секретарь фонда Ксения Бабич. Обыски Назрани она связывала с тем, что организация защищает в судах права ингушских активистов.
Ранее 13 декабря газета "Коммерсант" сообщила, что юристы "Правовой инициативы" готовили иск в ЕСПЧ о внесудебных казнях в Чечне и что иск 15 родственников пяти пропавших без вести был коммуницирован.
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