 Два фонда из Ингушетии включены в реестр ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2019

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Россия

Два фонда из Ингушетии включены в реестр "иноагентов"

"Генезис" и "Правовая инициатива" признаны "иностранными агентами" в России. Оба фонда находятся в Ингушетии.

Минюст РФ

Минюст РФ

Фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" из Ингушетии включили в список "иностранных агентов", сообщается в пятницу, 13 декабря, на сайте Минюста РФ.

Контекст

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После "болотного дела" власти демонтировали политическую оппозицию в РФ. "Московский процесс" стал началом разгрома институтов гражданского общества, считает Иван Преображенский. (08.11.2019)

Фонд "Генезис" занимается, в том числе, проектами в сфере образования, предотвращения конфликтов, формирования толерантности и межкультурного диалога. "Правовая инициатива" - это российский партнер нидерландского фонда SJI, который помогает людям отстаивать права в Европейском суде по правам человека. 

В августе в офисах "Правовой инициативы" в Москве и Назрани проходили обыски. "Несколько дней назад было опубликовано фейковое интервью на фейковом сайте с руководителем нашего ингушского офиса. Этого интервью не было. На основании этого интервью в Минюсте решили, что наш офис в Ингушетии - иностранный агент", - сказала "МБХ медиа" пресс-секретарь фонда Ксения Бабич. Обыски Назрани она связывала с тем, что организация защищает в судах права ингушских активистов.

Ранее 13 декабря газета "Коммерсант" сообщила, что юристы "Правовой инициативы" готовили иск в ЕСПЧ о внесудебных казнях в Чечне и что иск 15 родственников пяти пропавших без вести был коммуницирован. 

Смотрите также:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Ведущие регионы

    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Сайт "МБХ медиа"

Сайт "Коммерсанта"

Сайт Минюста РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ  

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