Два суда в России вернули прокурорам дела десяти членов "Свидетелей Иеговы"

В одном случае суд увидел нарушения УПК РФ, допущенные при составлении обвинительного заключения. В другом случае причина решения пока неизвестна.
Ленинский районный суд Владивостока вернул в прокуратуру дело семерых последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы". Как сообщил 15 ноября информационно-аналитический центр "Сова", 12 ноября суд удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых, настаивавших на возврате дела из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ, которые были допущены при составлении обвинительного заключения.
Следствие обвиняло 43-летнего мужчину в организации экстремистского сообщества, а шесть пожилых женщин в возрасте от 61 до 85 лет в участии в нем. Все семеро были задержаны в апреле 2018 года. Женщины с этого момента находились под подпиской о невыезде, а мужчина был помещен под домашний арест, после того как провел 275 дней в СИЗО.
На Камчатке Елизовский районный суд 14 ноября также вернул в прокуратуру дело трех членов "Свидетелей Иеговы". Причины такого решения пока неизвестны. Предположительно, суд нашел нарушения в обвинительном заключении прокурора. Всех троих задержали в августе 2018 года и обвиняют по статье об организации деятельности экстремистской организации из-за того, что они проводили богослужения.
Обвинительные приговоры
20 апреля 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил деятельность на территории России. После того как в августе того же года все организации "Свидетелей Иеговы" были внесены в реестр запрещенных на территории РФ, началось массовое уголовное преследование сторонников учения.
По данным "Мемориала", не менее 206 последователей "Свидетелей Иеговы" преследуются в РФ по обвинению в организации деятельности движения, признанного экстремистским. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Как минимум 33 адептов "Свидетелей Иеговы" находятся под стражей, не менее 28 - под домашним арестом. Уже вынесены несколько обвинительных приговоров.
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