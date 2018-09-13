 Два российских шпиона задержаны в Нидерландах и высланы в РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.09.2018

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Европа

Два российских шпиона задержаны в Нидерландах и высланы в РФ

Агенты намеревались заполучить данные лаборатории в швейцарском Шпице, которая помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление в Солсбери. Инцидент произошел в начале 2018 года.

Символическая картинка: глаз в замочной скважине

Два российских шпиона задержаны в Нидерландах и высланы в РФ, инцидент произошел в начале текущего года. Об этом сообщили голландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger в четверг, 13 сентября. Точная дата задержания шпионов неизвестна.

Контекст

Владимир Путин признал, что Кремлю известны подозреваемые в деле об отравлении Скрипалей. Эксперты ответили, зачем для их поиска Москве потребовалась целая неделя. (12.09.2018)

Предполагаемые отравители Скрипалей "Новичком" Руслан Боширов и Александр Петров назвали себя предпринимателями в фитнес-индустрии, приехавшими в Солсбери посмотреть собор. (13.09.2018)

Неназванные собеседники этих изданий утверждают, что россияне направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпице, которая в числе прочего помогает расследовать  химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Совместная операция трех стран

Ранее эта лаборатория становилась объектом атаки хакеров. Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила газете Tages-Anzeiger свое участие в операции. Однако остается неясным, почему россияне были освобождены и не преданы суду в Нидерландах, отметили СМИ.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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