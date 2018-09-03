 Два процента кандидатов в депутаты в регионах России были судимы | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2018

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Россия

Два процента кандидатов в депутаты в регионах России были судимы

Каждый 50-й кандидат в депутаты предоставил в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" данные о своей судимости, сообщает РБК.

Избирательный участок

Избирательный участок

Почти 1200 человек из 52200 кандидатов в депутаты в регионах России при регистрации на выборы указали, что имели судимость, в том числе снятую и погашенную. Об этом сообщило во вторник, 4 сентября, издание РБК, основываясь на анализе данных Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".

Контекст

Малые, а в ряде случаев - даже крупные политические партии в условиях отсутствия реальных выборов стремительно деградируют, говорится в докладе движения в защиту прав избирателей "Голос". (24.08.2018)

В Москве прошел митинг левых сил против повышения пенсионного возраста. Почти все выступления свелись к призыву голосовать за кандидатов от КПРФ на выборах мэра российской столицы и главы Подмосковья. (02.09.2018)

Среди кандидатов "Единой России" о судимости сказали около 400 человек (1,5 процента от общего числа). Больше всего судимостей у самовыдвиженцев - около 4,6 процента. Среди кандидатов от КПРФ  и "Яблока" судимость имеется у каждого 30-го.

От воровства до захвата заложника

Чаще всего кандидаты сообщают, что их судили за кражи (21,7 процента от всех кандидатов с судимостью), побои и умышленное причинение вреда здоровью (9,6 процента), хулиганство (8,7 процента), нарушение ПДД (7,3 процента) и мошенничество (6,2 процента). Пятерых кандидатов судили за подделку избирательных документов, одного - за захват заложника.

9 сентября в единый день голосования в России будут избраны более 3700 депутатов регионального и муниципального уровней. Больше всего кандидатов выдвинула "Единая Россия" - 27 тысяч человек. Следом идут самовыдвиженцы (8500 человек), представители ЛДПР (6300) и КПРФ (4000).

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    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

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    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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