Два процента кандидатов в депутаты в регионах России были судимы

Почти 1200 человек из 52200 кандидатов в депутаты в регионах России при регистрации на выборы указали, что имели судимость, в том числе снятую и погашенную. Об этом сообщило во вторник, 4 сентября, издание РБК, основываясь на анализе данных Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".

Среди кандидатов "Единой России" о судимости сказали около 400 человек (1,5 процента от общего числа). Больше всего судимостей у самовыдвиженцев - около 4,6 процента. Среди кандидатов от КПРФ и "Яблока" судимость имеется у каждого 30-го.

От воровства до захвата заложника

Чаще всего кандидаты сообщают, что их судили за кражи (21,7 процента от всех кандидатов с судимостью), побои и умышленное причинение вреда здоровью (9,6 процента), хулиганство (8,7 процента), нарушение ПДД (7,3 процента) и мошенничество (6,2 процента). Пятерых кандидатов судили за подделку избирательных документов, одного - за захват заложника.

9 сентября в единый день голосования в России будут избраны более 3700 депутатов регионального и муниципального уровней. Больше всего кандидатов выдвинула "Единая Россия" - 27 тысяч человек. Следом идут самовыдвиженцы (8500 человек), представители ЛДПР (6300) и КПРФ (4000).



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