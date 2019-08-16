Датская народная партия (ДНП)

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Хотя ДНП пытается официально дистанцироваться от правого экстремизма, ее постоянно с ним связывают.
Наряду с ксенофобскими и антиисламскими идеями, важное место в программе партии занимает отказ от членства в Европейском Союзе.
"Мысль о том, что Дания продаст 50 тыс. своих граждан США, абсолютно смехотворна", - заявил журналистам представитель Датской народной партии Сёрен Эсперсен.
Действующий премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен признал свое поражение на парламентских выборах. Так называемый "красный блок" сможет получить 91 из 179 мест в датском парламенте - фолькетинге.
Датская народная партия может потерять два из четырех кресел в Европарламенте. В Швеции правые популисты вышли на третье место.
На протяжении многих лет правопопулистские и ультраправые партии становятся в Европе все более популярны. В некоторых странах они являются правящими. DW представляет краткий обзор.
Решение датского премьера ввести контроль на границе с Германией наблюдатели называют политическим театром. Между тем тысячи беженцев не могут продолжить свой путь из-за проверок.
Из-за паспортного контроля, который Швеция ввела с целью остановить поток нелегальных мигрантов, проезд из датской столицы в Мальмё стал занимать вдвое больше времени. Репортаж DW.
Датские власти не пропускают беженцев, стремящихся в Швецию, а остальных убеждают и вовсе не въезжать в Данию. Премьер страны уже не в силах сопротивляться консерваторам в парламенте.
Датские власти уведомили Германию о введении пограничного контроля. Это было одним из главных требований датских крайне правых на переговорах о формировании правящей коалиции.
Дания намерена восстановить контроль на границе с Германией и Швецией. На этот шаг правительство пошло под давлением право-популистской Датской народной партии, требующей пресечь приток в страну нелегальных мигрантов.
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