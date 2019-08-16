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Датская народная партия (ДНП)

Хотя ДНП пытается официально дистанцироваться от правого экстремизма, ее постоянно с ним связывают.

Наряду с ксенофобскими и антиисламскими идеями, важное место в программе партии занимает отказ от членства в Европейском Союзе.

IN FLIGHT, GREENLAND - MARCH 27: Sea ice (TOP) meets land as seen from NASA's Operation IceBridge research aircraft along the Upper Baffin Bay coast on March 27, 2017 above Greenland. Greenland's ice sheet is retreating due to warming temperatures. NASA's Operation IceBridge has been studying how polar ice has evolved over the past nine years and is currently flying a set of eight-hour research flights over ice sheets and the Arctic Ocean to monitor Arctic ice loss aboard a retrofitted 1966 Lockheed P-3 aircraft. According to NASA scientists and the National Snow and Ice Data Center (NSIDC), sea ice in the Arctic appears to have reached its lowest maximum wintertime extent ever recorded on March 7. Scientists have said the Arctic has been one of the regions hardest hit by climate change. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Датские политики назвали "безумием" идею Трампа купить Гренландию 16.08.2019

"Мысль о том, что Дания продаст 50 тыс. своих граждан США, абсолютно смехотворна", - заявил журналистам представитель Датской народной партии Сёрен Эсперсен.
Social Democratic leader Mette Frederiksen delivers a speech in Copenhagen, Denmark June 6, 2019. REUTERS/Fabian Bimmer

Социал-демократы побеждают на выборах в Дании 06.06.2019

Действующий премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен признал свое поражение на парламентских выборах. Так называемый "красный блок" сможет получить 91 из 179 мест в датском парламенте - фолькетинге.
People vote at a polling station during the European Parliament elections in Lund, Sweden May 26, 2019. Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

Экзитполы: за кого проголосовали скандинавы на выборах в Европарламент 26.05.2019

Датская народная партия может потерять два из четырех кресел в Европарламенте. В Швеции правые популисты вышли на третье место.
epa03059516 The hand of Elod Novak (R), one of the Vice-presidents of the radical nationalist party Jobbik, is seen pointing at a burning European flag which is held by co-Vice-president Csaba Gyuere (L) during their party's demonstration titled 'Members or be free' in front of the building of the European Commission Representation in Budapest, Hungary, 14 January 2012. EPA/SZILARD KOSZTICSAK HUNGARY OUT

Правопопулистские партии Европы: опасный крен 29.04.2016

На протяжении многих лет правопопулистские и ультраправые партии становятся в Европе все более популярны. В некоторых странах они являются правящими. DW представляет краткий обзор.
04.01.2016 ***** Danish police officers watch the traffic at a checkpoint on the German-Danish border crossing in Froslev, January 4, 2016. Picture taken from the German side of the border with Denmark. REUTERS/Fabian Bimmer @ Reuters/F. Bimmer

Кто пострадал от введения контроля на границе Дании и ФРГ? 08.01.2016

Решение датского премьера ввести контроль на границе с Германией наблюдатели называют политическим театром. Между тем тысячи беженцев не могут продолжить свой путь из-за проверок.
FILE - epa05021822 A police officer check legitimation from a driver from Denmark at Lernacken on the Swedish side of the Oresund strait, 12 November 2015. EPA/NILS MEILVANG DENMARK OUT SWEDEN OUT (zu dpa Passkontrollen an dänisch-schwedischer Grenze gestartet vom 04.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/N. Meilvang

Контроль на границе с Данией: поворот в миграционной политике Стокгольма 05.01.2016

Из-за паспортного контроля, который Швеция ввела с целью остановить поток нелегальных мигрантов, проезд из датской столицы в Мальмё стал занимать вдвое больше времени. Репортаж DW.
September 7, 2015. Middle Eastern migrants, who came from Germany by ferry and train Sunday night, and are walking from Rodby in southern Denmark towards Sweden on Monday Sept. 7, 2015. Most of the migrants came from Syria, and wished to continue to Sweden where they will seek asylum. The distance from Rodby to the Oresundsbron in Sweden is 180 kilometres. (AP Photo/POLFOTO, Per Rasmussen) DENMARK OUT

Дания борется с "беженцами на шопинге" и рискует расколом в правительстве 11.09.2015

Датские власти не пропускают беженцев, стремящихся в Швецию, а остальных убеждают и вовсе не въезжать в Данию. Премьер страны уже не в силах сопротивляться консерваторам в парламенте.
ARCHIV - Das Schild «Dänemark» mit den Sternen der EU steht am 12.05.2011 am deutsch-dänischen Grenzübergang an der A7 bei Flensburg. Dänemark beginnt am Dienstag mit den neuen permanenten Grenzkontrollen. Das kündigte Steuerminister Peter Christensen am Freitag (01.07.2011) der Nachrichtenagentur dpa in Kopenhagen an. Er sagte weiter, es werde an der Grenze nach Deutschland lediglich Stichproben durch zunächst 30 zusätzliche Zöllner geben. Foto: Carsten Rehder dpa/lno (zu dpa 0522 am 01.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Дания введет контроль на границе с Германией 30.06.2015

Датские власти уведомили Германию о введении пограничного контроля. Это было одним из главных требований датских крайне правых на переговорах о формировании правящей коалиции.
Danish police check a vehicle at the Danish-German border at Froeslev Tuesday Dec.10, 2002. Due to the upcoming European Union Summit in Copenhagen Thursday and Friday mandatory passport control has been re-established. (AP Photo/Nordfoto/Claus Fisker) ** DENMARK OUT **

Дания восстанавливает контроль на границе с Германией 11.05.2011

Дания намерена восстановить контроль на границе с Германией и Швецией. На этот шаг правительство пошло под давлением право-популистской Датской народной партии, требующей пресечь приток в страну нелегальных мигрантов.