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Дарья Постнова

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Дарья Постнова: другие публикации

Участники протеста против насилия в Иране

В Иране во время протестов убито 44 ребенка

В Иране во время протестов убито 44 ребенка

Amnesty International: власти Ирана давят на семьи убитых полицией детей
Политика1 ч. назад
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии: В 2023 году ЕС может не хватить газа

Глава Еврокомиссии: В 2023 году ЕС может не хватить газа

ЕС запасся газом на текущую зиму, но в 2023 может столкнуться с нехваткой 30 млрд кбм газа, заявила фон дер Ляйен.
Политика3 ч. назад
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