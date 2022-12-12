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Дарья Постнова
Пропустить раздел Дарья Постнова: другие публикации
Дарья Постнова: другие публикации
В Иране во время протестов убито 44 ребенка
В Иране во время протестов убито 44 ребенка
Amnesty International: власти Ирана давят на семьи убитых полицией детей
Политика
1 ч. назад
1 ч. назад
Глава Еврокомиссии: В 2023 году ЕС может не хватить газа
Глава Еврокомиссии: В 2023 году ЕС может не хватить газа
ЕС запасся газом на текущую зиму, но в 2023 может столкнуться с нехваткой 30 млрд кбм газа, заявила фон дер Ляйен.
Политика
3 ч. назад
3 ч. назад
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