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Дания

Das Expeditionsschiff Akademik Ioffe (One Ocean Expeditions) faehrt am 12.08.2016 in der Croker-Bucht bei Devon Island (Kanada). Foto: Verena Wolff

В Дании арестовано исследовательское судно РФ "Академик Иоффе" 04.11.2021

Власти Дании изъяли с борта "Академика Иоффе" судовые документы после ареста принадлежащего РФ судна в датском порту Скаген по иску третьей стороны, сообщило посольство России.

"В сауну с Путиным он не пойдет", или Что ждать Кремлю от возможного преемника Меркель. DW Новости 13.09.2021

26 сентября в ФРГ состоятся выборы бундестага. У социал-демократа Олафа Шольца, согласно опросам, сейчас наиболее высокие шансы занять пост канцлера ФРГ. Какой будет его политика по отношению к Москве в случае победы?

Все коронавирусные запреты сняты: Дания первой из стран ЕС отменила антиковидные ограничения 13.09.2021

Уже более 80 процентов жителей Дании сделали прививки от коронавируса. На этом фоне власти решили отменить коронавирусные ограничения. Теперь в Дании необязательно носить маски.
08/04/2021 Blick auf den Grenzübergang nach Dänemark in Krusau  Kupfermühle. Die Einreise von Personen, die weder die dänische Staatsangehörigkeit noch Wohnsitz in Dänemark haben, ist grundsätzlich nur noch erlaubt, wenn ein triftiger Grund für die Reise vorliegt und ein negatives Ergebnis eines COVID-19-Tests vorgelegt wird, der maximal 24 Stunden vor Einreise vorgenommen wurde. Für die Grenzregion Schleswig-Holstein gelten Sonderregeln.

В Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией 10.09.2021

Правительство в Копенгагене пошло на радикальный шаг, упразднив противоковидные меры, в том числе для непривитых.

Почему в Дагестане голосуют за партию Путина и при чем здесь утренняя зарядка? Европа в фокусе 09.09.2021

Также в программе: как бороться с главной угрозой на пляжах во Франции, как критиков Эрдогана заставляют молчать в Германии, как Дания победила коронавирус, кто такой Бэнкси - вандал или гений?
A group of migrants is seen at Padborg Station, Denmark, September 9, 2015, after they crossed the Danish/German border. Denmark's state-owned train operator DSB said trains are not running between Denmark and Germany due to exceptional passport checks at border. Many refugees are moving across Denmark from Germany to reach Sweden, which has one of Europe's most open policies toward asylum seekers. REUTERS/Alex Luka Ladime/Scanpix â€¨â€¨ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK. NO COMMERCIAL SALES. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Дания хочет ужесточить условия выплаты пособий мигрантам 08.09.2021

По словам премьера Дании, если мигранты и беженцы "не смогут трудоустроиться на постоянной основе, им придется работать для получения пособий".
test center DATE: March 11, 2021 LOCATION: Copenhagen, Denmark SUBJECT: corona testing center CREDIT: Teri Schultz, DW SEARCHWORDS: coronapass, COVID19, corona passport

Дания с 10 сентября отменит все антиковидные ограничения 27.08.2021

Правительство Дании решило не продлевать классификацию COVID-19 как опасного для общества заболевания в связи с успехами в вакцинации и жестким контролем над эпидемией.
Soccer Football - Euro 2020 - Semi Final - England v Denmark - Wembley Stadium, London, Britain - July 7, 2021 England's Harry Kane celebrates scores their second goal with teammates Pool via REUTERS/Laurence Griffiths

В финале Евро-2020 сыграют Италия и Англия 07.07.2021

Победив команду Дании, англичане впервые в истории вышли в финал первенства Европы. До этой встречи сборная Англии не пропустила на Евро-2020 ни одного мяча. Основное время матча не выявило победителя.
BAKU, AZERBAIJAN - JULY 03: Kasper Dolberg of Denmark celebrates after scoring their side's second goal during the UEFA Euro 2020 Championship Quarter-final match between Czech Republic and Denmark at Baku Olimpiya Stadionu on July 03, 2021 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Евро-2020: Дания победила Чехию в матче за выход в полуфинал 03.07.2021

Соперниками датчан в ходе полуфинального поединка Евро-2020 в Лондоне станут украинцы или англичане.

Катастрофа в Турции: в море появилась опасная слизь. Европа в фокусе 17.06.2021

Также в программе: в Украине может появиться Нью-Йорк, у экспедиторов в Великобритании возникли проблемы, Дания хочет высылать сирийских беженцев на родину, в Париже книготорговцы борются за Латинский квартал.
ILLUSTRATION - Durch eine Lupe ist am 16.01.2014 in Berlin das Logo des US-Geheimdienstes National Security Agency (NSA) auf einem Monitor zu sehen. Foto: Nicolas Armer/dpa (zu dpa-Meldung Expertengruppe: NSA-Aktionen gegen Ausländer sind rechtmäßig vom 02.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Дания шпионила за Меркель. К сожалению, это нормально 01.06.2021

Дания помогала США следить за немецкими политиками. Тот, кто этому удивляется, наивен. Есть свидетели, которые давно об этом рассказывали, напоминает Марсель Фюрстенау.
***Archivbild*** ILLUSTRATION - Ein Mann schaut am 27.12.2010 in einem Auto in Hannover durch ein Fernglas. | Verwendung weltweit

Осужденного за шпионаж россиянина вышлют из Дании после отбытия срока 29.05.2021

Алексей Никифоров приговорен судом в Дании к трем годам лишения свободы. После высылки из страны ему как осужденному шпиону будет закрыт въезд в Данию.

18.07.2019, Russland: NOVAYA ZEMLYA ARCHIPELAGO, RUSSIA - JULY 18, 2019: Tor-M2DT Arctic surface-to-air missile systems during military exercises. The new surface-to-air missile system is used in high-altitude regions of the Arctic for the first time. Video screen grab. Russian Defense Ministry Press Office/TASS Foto: Russian Defense Ministry Press O/TASS/dpa |

Дания обеспокоена наращиванием военного присутствия России в Арктике 19.05.2021

Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности России в регионе, заявил глава МИД Дании. А Сергей Лавров ранее назвал Арктику "нашей территорией".
Kopenhagen - Hinter den beiden Anschlägen mit zwei Toten in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen steckte offenbar dieselbe Person. Das gab die Polizei auf einer Pressekonferenz am Sonntagmorgen bekannt. Der mutmaßliche Attentäter soll von den Einsatzkräften getötet worden sein. Bislang gebe es keine Hinweise auf weitere Verdächtige. Am Samstag hatte ein vermummter Mann auf Teilnehmer einer Veranstaltung zu Meinungsfreiheit und Gotteslästerung mit dem schwedischen Mohammed-Karikaturisten Lars Vilks gefeuert und einen Mann getötet sowie drei Polizisten verletzt. In der Nacht fielen dann Schüsse vor einer Synagoge in der Hauptstadt, wobei ein junger Mann getötet und zwei Polizisten verletzt wurden. Den Ermittlungen zufolge war der Mann nach dem Angriff auf die Diskussionsveranstaltung zunächst in einem Auto geflohen. Als die Beamten den Verdächtigen am frühen Sonntagmorgen vor einem von ihnen observierten Haus in der Nähe des Bahnhofs Nørreport ansprachen, habe der Mann das Feuer eröffnet, berichtet die Polizei. Daraufhin hätten die Beamten zurückgeschossen und ihn getötet (Quelle: Spiegel online). Kopenhagen, 15.02.2015 | Verwendung weltweit

В Копенгагене пропалестинская акция привела к столкновениям 15.05.2021

Митингующие в знак солидарности с палестинцами забросали камнями правоохранителей и здание посольства Израиля в столице Дании.

(FILES) In this file photograph taken on June 29, 2015, a Chinese flag (L) is draped beside the European Union (EU) flag during a EU-China Summit at European Union Commission headquarters in Brussels. - EU member states give political backing to Brussels' efforts to negotiate an investment pact with China on December 28, 2020, diplomats said, clearing the way for a deal. At a meeting of ambassadors, one said, the German EU presidency noted no member had raised a stop sign and the way for a political endorsement was thus cleared. (Photo by THIERRY CHARLIER / AFP)

Европейские МИДы вызывают послов КНР на ковер из-за санкций 23.03.2021

Китай ввел санкции против ряда европейских парламентариев и ученых в ответ на штрафные меры Евросоюза за нарушения прав человека. Германия, Бельгия, Дания, Литва и Франция вызвали послов КНР.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures as he delivers a joint statement with Austrian Chancellor Sebastian Kurz and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen in Jerusalem March 4, 2021. Olivier Fitoussi/Pool via REUTERS

Австрия, Дания и Израиль будут сотрудничать в производстве вакцин 05.03.2021

Создание австрийско-датско-израильского альянса "Группа первопроходцев" для борьбы с коронавирусом вызвало критику в Париже.
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