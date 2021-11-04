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Власти Дании изъяли с борта "Академика Иоффе" судовые документы после ареста принадлежащего РФ судна в датском порту Скаген по иску третьей стороны, сообщило посольство России.
26 сентября в ФРГ состоятся выборы бундестага. У социал-демократа Олафа Шольца, согласно опросам, сейчас наиболее высокие шансы занять пост канцлера ФРГ. Какой будет его политика по отношению к Москве в случае победы?
Уже более 80 процентов жителей Дании сделали прививки от коронавируса. На этом фоне власти решили отменить коронавирусные ограничения. Теперь в Дании необязательно носить маски.
Правительство в Копенгагене пошло на радикальный шаг, упразднив противоковидные меры, в том числе для непривитых.
Также в программе: как бороться с главной угрозой на пляжах во Франции, как критиков Эрдогана заставляют молчать в Германии, как Дания победила коронавирус, кто такой Бэнкси - вандал или гений?
По словам премьера Дании, если мигранты и беженцы "не смогут трудоустроиться на постоянной основе, им придется работать для получения пособий".
Правительство Дании решило не продлевать классификацию COVID-19 как опасного для общества заболевания в связи с успехами в вакцинации и жестким контролем над эпидемией.
Победив команду Дании, англичане впервые в истории вышли в финал первенства Европы. До этой встречи сборная Англии не пропустила на Евро-2020 ни одного мяча. Основное время матча не выявило победителя.
Соперниками датчан в ходе полуфинального поединка Евро-2020 в Лондоне станут украинцы или англичане.
Также в программе: в Украине может появиться Нью-Йорк, у экспедиторов в Великобритании возникли проблемы, Дания хочет высылать сирийских беженцев на родину, в Париже книготорговцы борются за Латинский квартал.
Дания помогала США следить за немецкими политиками. Тот, кто этому удивляется, наивен. Есть свидетели, которые давно об этом рассказывали, напоминает Марсель Фюрстенау.
Алексей Никифоров приговорен судом в Дании к трем годам лишения свободы. После высылки из страны ему как осужденному шпиону будет закрыт въезд в Данию.
Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности России в регионе, заявил глава МИД Дании. А Сергей Лавров ранее назвал Арктику "нашей территорией".
Митингующие в знак солидарности с палестинцами забросали камнями правоохранителей и здание посольства Израиля в столице Дании.
Китай ввел санкции против ряда европейских парламентариев и ученых в ответ на штрафные меры Евросоюза за нарушения прав человека. Германия, Бельгия, Дания, Литва и Франция вызвали послов КНР.
Создание австрийско-датско-израильского альянса "Группа первопроходцев" для борьбы с коронавирусом вызвало критику в Париже.
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