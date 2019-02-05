 Дания критикует Россию за преследование ″Свидетелей Иеговы″ | Новости из Германии о Европе | DW | 06.02.2019

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Европа

Дания критикует Россию за преследование "Свидетелей Иеговы"

МИД Дании, критикуя приговор Деннису Кристенсену, указал, что Москва своим решением признать "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, поставила религиозную общину в один ряд с террористами.

Статуя юстиции

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен высказал "серьезную обеспокоенность" вынесенным в России приговором в отношении гражданина этой скандинавской страны Денниса Кристенсена и призвал Москву уважать свободу вероисповедания. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter.

Контекст

В России судебное решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы" вступило в силу. А каким статусом обладает эта религиозная организация в Германии? (19.07.2017)

В понедельник Верховный суд РФ признал законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы" в России. Как оценивает эту организацию немецкий эксперт? (17.07.2017)

Московский суд не удовлетворил иск "Свидетелей Иеговы" к Минюсту. Решение о запрете организации остается в силе, несмотря на протесты ЕС и Германии. (24.04.2017)

Ранее стало известно, что районный суд в Орле приговорил гражданина Дании к шести годам колонии общего режима за членство в общине "Свидетелей Иеговы". Его признали виновным по части 1 статьи 282.2 УК (создание экстремистского сообщества). Как отмечается в приговоре суда, Кристенсен "использовал свой авторитет духовного лидера" и "обеспечивал работу организации, заведомо зная о ее запрете.

Гонения "СвидетелейИеговы" вРоссии

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретил ее деятельность на всей территории страны. Начиная с августа того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных.

Кристенсен стал первым членом "Свидетелей Иеговы" в РФ, против которого было возбуждено уголовное дело по статье за создание экстремистского сообщества и вынесен приговор.

МИД Дании заявил, что ведомство будет пристально следить за развитием событий и поможет Кристенсену в случае решения подавать апелляцию. В сообщении внешнеполитического ведомства также критикуются российские власти, которые своим решением признать "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, по сути поставили религиозную общину в один ряд с террористическим группами. 

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Контекст

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