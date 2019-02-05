Дания критикует Россию за преследование "Свидетелей Иеговы"

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен высказал "серьезную обеспокоенность" вынесенным в России приговором в отношении гражданина этой скандинавской страны Денниса Кристенсена и призвал Москву уважать свободу вероисповедания. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter.

Ранее стало известно, что районный суд в Орле приговорил гражданина Дании к шести годам колонии общего режима за членство в общине "Свидетелей Иеговы". Его признали виновным по части 1 статьи 282.2 УК (создание экстремистского сообщества). Как отмечается в приговоре суда, Кристенсен "использовал свой авторитет духовного лидера" и "обеспечивал работу организации, заведомо зная о ее запрете.

Гонения "СвидетелейИеговы" вРоссии

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретил ее деятельность на всей территории страны. Начиная с августа того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных.

Кристенсен стал первым членом "Свидетелей Иеговы" в РФ, против которого было возбуждено уголовное дело по статье за создание экстремистского сообщества и вынесен приговор.

МИД Дании заявил, что ведомство будет пристально следить за развитием событий и поможет Кристенсену в случае решения подавать апелляцию. В сообщении внешнеполитического ведомства также критикуются российские власти, которые своим решением признать "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, по сути поставили религиозную общину в один ряд с террористическим группами.

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