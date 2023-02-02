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Данил Билык

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Данил Билык: избранные публикации

Мэр Киева Виталий Кличко и правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер, 14 сентября 2023 года

У украинских городов становится все больше партнеров в ФРГ

Берлин и Киев стали городами-партнерами. Для подписания соглашения столицу Германии посетил Виталий Кличко.
Общество15 сентября 2023 г.
Выставка "Украинский модернизм" в кельнском Музее Людвига открылась 3 июня 2023 года

Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема

Репин и Малевич - больше не русские художники? В Кельне открылась выставка, поднимающая и этот, и другие важные вопросы.
Культура6 июня 2023 г.
Украинский полицейский на фоне горящего здания

Историк: Сопротивление Украины - пропуск в мировую историю

Историк Сергей Плохий поделился с DW своими мыслями о понятии "рашизм", об изменениях восприятия Украины и РФ на Западе.
Конфликты7 мая 2023 г.
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Данил Билык: другие публикации

Украинский военный на фронте под Авдеевкой

Эксперты о статье Залужного: Запад поздно вооружил Украину

Эксперты о статье Залужного: Запад поздно вооружил Украину

DW попросила экспертов прокомментировать мысли главнокомандующего ВСУ о тупике на фронте и позиционной фазе войны.
Конфликты2 ноября 2023 г.
Разрушенный в ходе войны дом в оккупированном Мариуполе, март 2023

"Рашизм" и война в Украине. Что говорят в Германии

"Рашизм" и война в Украине. Что говорят в Германии

Верховная рада Украины определила "рашизм" как "разновидность тоталитарной идеологии". DW поговорила с экспертами.
Политика6 мая 2023 г.
Восстановление разрушенных домов в Буче

Как сохранить экономику во время войны? Хабек приехал в Киев

Как сохранить экономику во время войны? Хабек приехал в Киев

Несмотря на войну, много где в Украине уже началось восстановление, в котором участвуют и немецкие предприниматели.
Конфликты4 апреля 2023 г.
Украинские артиллеристы ведут огонь под Бахмутом

Год войны России против Украины в фото

Год войны России против Украины в фото

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное нападение на Украину. DW восстановила хронику событий.
Конфликты23 февраля 2023 г.17 фото
Кадр из документального фильма о тайной тюрьме "Изоляция" в Донецке

Асеев: Если мы проиграем, то "Изоляция" накроет всю Украину

Асеев: Если мы проиграем, то "Изоляция" накроет всю Украину

Бывший узник донецкой "Изоляции" рассказал DW, почему опыт пережитых им пыток важен во время войны РФ против Украины.
Конфликты14 февраля 2023 г.
Deutschland | Hospitierende ukrainische Ärzte am BG Universtitätsklinikum Bergmannsheil Bochum

Украинские врачи в Бохуме: ноу-хау из Германии для раненых

Украинские врачи в Бохуме: ноу-хау из Германии для раненых

DW посетила клинику в Бохуме, где стажируются украинские медики, лечащие, в частности, тяжелораненых военных.
Конфликты2 февраля 2023 г.
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