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Данил Билык
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Данил Билык: избранные публикации
У украинских городов становится все больше партнеров в ФРГ
Берлин и Киев стали городами-партнерами. Для подписания соглашения столицу Германии посетил Виталий Кличко.
Общество
15.09.2023
15 сентября 2023 г.
Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема
Репин и Малевич - больше не русские художники? В Кельне открылась выставка, поднимающая и этот, и другие важные вопросы.
Культура
06.06.2023
6 июня 2023 г.
Историк: Сопротивление Украины - пропуск в мировую историю
Историк Сергей Плохий поделился с DW своими мыслями о понятии "рашизм", об изменениях восприятия Украины и РФ на Западе.
Конфликты
07.05.2023
7 мая 2023 г.
Пропустить раздел Данил Билык: другие публикации
Данил Билык: другие публикации
Эксперты о статье Залужного: Запад поздно вооружил Украину
Эксперты о статье Залужного: Запад поздно вооружил Украину
DW попросила экспертов прокомментировать мысли главнокомандующего ВСУ о тупике на фронте и позиционной фазе войны.
Конфликты
02.11.2023
2 ноября 2023 г.
"Рашизм" и война в Украине. Что говорят в Германии
"Рашизм" и война в Украине. Что говорят в Германии
Верховная рада Украины определила "рашизм" как "разновидность тоталитарной идеологии". DW поговорила с экспертами.
Политика
06.05.2023
6 мая 2023 г.
Как сохранить экономику во время войны? Хабек приехал в Киев
Как сохранить экономику во время войны? Хабек приехал в Киев
Несмотря на войну, много где в Украине уже началось восстановление, в котором участвуют и немецкие предприниматели.
Конфликты
04.04.2023
4 апреля 2023 г.
Год войны России против Украины в фото
Год войны России против Украины в фото
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное нападение на Украину. DW восстановила хронику событий.
Конфликты
23.02.2023
23 февраля 2023 г.
17 фото
Асеев: Если мы проиграем, то "Изоляция" накроет всю Украину
Асеев: Если мы проиграем, то "Изоляция" накроет всю Украину
Бывший узник донецкой "Изоляции" рассказал DW, почему опыт пережитых им пыток важен во время войны РФ против Украины.
Конфликты
14.02.2023
14 февраля 2023 г.
Украинские врачи в Бохуме: ноу-хау из Германии для раненых
Украинские врачи в Бохуме: ноу-хау из Германии для раненых
DW посетила клинику в Бохуме, где стажируются украинские медики, лечащие, в частности, тяжелораненых военных.
Конфликты
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
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